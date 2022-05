Terápiás dalt írt a háború ellen Caramel

Az egykori megasztáros nem akarja megváltani a világot, de ki kellett dolgoznia magából azt a feszültséget, amely az ukrajnai háború miatt gyűlt össze benne. Az Index kérdésére azt is elmondta, hogy szerinte a világ sorsát nem a kisemberek irányítják.

Kétszeresen is gratulálok, egyrészt a Védj meg magamtól című új klipjéhez, másrészt azért, mert, mint az online hírcsatornák révén köztudomásúvá vált, nemsokára kétgyermekes apa lesz.

Köszönöm, nagyon kedves, de a magánéletemről ennél többet nem szeretnék beszélni a sajtó nyilvánossága előtt.

Tiszteletben tartom, bár az felmerült bennem, hogy apaként még erősebben érzi a felelősséget a jövőért, és talán ez is közrejátszhatott új dala megszületésében.

Nyilván ez is benne van, de szerintem alapjáraton is így kéne működnünk.

Ez a szám úgy született, hogy nagyon nem szerettem volna ilyen dalt írni,

de olyan erősen hatottak rám a történések, hogy valamit tennem kellett. Szinte terápiás foglalkozásként hatott rám, amikor írtam. Nem igazán könnyebbültem meg tőle, de legalább ki tudtam dolgozni magamból a feszültség egy részét.

Az ukrajnai háború miatt vált feszültté?

Követtem és követem az eseményeket, és annyira bennem van, annyira nyomasztott, hogy napokig nem tudtam haladni a munkával az új lemezemen. Ez a dal egyszerűen kikívánkozott belőlem. Van már egy háborúellenes számom, a Jelenés című dal, nem terveztem, hogy valaha még erről a témáról írok, de nem tehettem mást. Megdöbbentő, hogy 2022-ben újra háborúzzanak itt, Európában.

Sok olyan gondolatról énekel, ami az emberek többsége fejében megfordul – a hallgatás veszélye, a félelem, miért nem tudunk tanulni a múltból, a háború őrültsége –, és a háborúellenes dal végén azt mondja: „Nem győzhet, aki nem harcol másokért.”

Harcolni nem csak fegyverekkel lehet. Talán már nem is csak a háborúra gondoltam, hanem arra, hogy ha nem érezzük át a Föld bármely pontján élő emberek problémáit – háborút, betegséget, szociális nehézségeket –, akkor még mindig nem tanultunk semmit.

Ez is nagyon fontos, és talán idetartozik, hogy a Föld legtávolabbi pontjain élő emberek problémái mellett érdemes arra is odafigyelni, mi történik a szomszédban vagy az utca túloldalán. Hátha segíthetünk.

Ez természetes, de egy dalba nem fér bele a világ minden problémája.

Maga szerint milyen hatása lehet ma egy dalnak?

Őszintén szólva nem reménykedem abban, hogy egy dallal lényegesen javíthatnánk a világon. Ilyen értelemben talán leginkább magamnak írtam, terápiás foglalkozásként. Ma már egy dalnál sokkal súlyosabb dolgok sem hatnak igazán az emberekre.

Nem hiszem, hogy a dalaimmal megválthatnám a világot.

Ha egyetlen emberben is sikerül elültetni egy pozitív gondolatot, akkor hatott a világra.

Nem ezért született ez a szám. Ma a kisemberek felett óriási politikai, gazdasági erők irányítják az eseményeket. Nagyon valószínű, hogy ez a világ belátható időn belül nem lesz sokkal igazságosabb hely. Aki átérzi, meghallja, amiről a szám szól, annak, remélem, jelent valamit, de nincsenek világmegváltó terveim a zenével. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyan fogadja a közönség ezt a számot, ami egyébként erőteljesen kilóg a készülő lemezemről.

Mikor készül el az új lemez?

Erről még egyeztetünk a kiadóval.

Nyáron már az új számokat is játssza a koncertjein?

Igen, a Védj meg magamtól és még néhány új szám is elhangzik majd a június 4-i margitszigeti koncerten. Most kifejezetten kreatív időszakomat élem. Dolgozom egy musicalen is, szeptember végén lesz a bemutató. A zenét és a dalszövegeket én írom, a többiről még nem beszélnék, nemsokára lesz egy sajtótájékoztató, ahol minden részlet kiderül. Sok minden zajlik körülöttem.