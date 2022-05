Megtört a jég, újra egy asztalhoz ülnek a Three Days Grace alapító tagjai

A kilencvenes és kétezres évek kölykeinek biztos nem kell bemutatni a post-grunge egyik legnagyobb húzónevét, a Three Days Grace-t. Arról azonban már kevesebben tudnak, hogy a nagy sikerű banda miért is szakadt szét.

A csapat legendás hangszínű énekese, Adam Gontier a 2012-ben megjelent negyedik stúdióalbumukat, a Transit of Venust követően hagyta el a csapatot. Kezdetben egészségügyi okokra hivatkozott, majd összeférhetetlenségről és kreatív különbségekről beszélt. Ezután a csapat a basszusgitáros testvérével, Matt Walsttal kiegészülve folytatta, míg Adam szólóprojektbe kezdett, amit egy supergroup, a Saint Asonia megalakulása követett.

Bár az énekes kapcsolatban maradt volt zenekarának legtöbb tagjával, a dobossal, Neil Sandersonnal teljesen megszakadt a viszony.

Egy K-Rock rádiónak adott interjúban úgy fogalmazott még 2016-ban: „Egyáltalán nem beszélek Neillel... nincs sem szükségem, sem indíttatásom, hogy valaha újra beszéljek vele”. A valaha úgy tűnik, nem tartott soká, mivel Adam nemrég egy Instagram-posztban jelentkezett be, ahol Neillel egy asztalhoz ültek, hogy elássák a csatabárdot. Ezt követően a Loudwire-nek adott interjújában úgy nyilatkozott:

Azt hiszem, mindketten felismertük, hogy az élet túl rövid, úgy értem, az idő lepereg előttünk. Az egész kevés arra, hogy nehezteljünk a másikra, szóval az elmúlt kicsit több mint egy évben elkezdtünk nyitni egymás felé. Oda-vissza írogattunk, beszélgettünk a családról, meg ilyenek.

A páros tíz év elteltével találkozott újra, amikor Neil éppen Nashville közelében járt, és eldöntötték, hogy itt az idő ismét szemtől szemben beszélni. „Mind a kettőnknek szüksége volt erre a néhány évre, hogy elrendezzük a saját dolgainkat, és így is történt” – meséli.

Még korai volna bármilyen együttműködést emlegetni egy egyszerű találkozó kapcsán, de mindenképp pozitív az irány. Egyelőre a Three Days Grace és a Saint Asonia is elfoglalt a saját dolgaival, hisz előbbinek az új, Explosions című albuma, míg utóbbinak az Above It All című új dala látott napvilágot a hetekben, ami a júliusban érkező Introvert című kislemezen kap majd helyet. Azért egy rajongó sem bánná, ha a jövőben születne még pár Three Days Grace-dal, amin újra felcsendül Adam jellegzetes, sötét tónusú hangja. Majd az idő megválaszolja ezt is.