Ezekért fizetnek az őrült rajongók elképesztő összegeket

A zenészek hagyatékát nemcsak dalaik és a világra gyakorolt hatásuk jelenti, de sokszor a fizikális dolgok is, mint a hozzájuk köthető tárgyak. Egy-egy őrült vagy kevéssé őrült rajongó hajlamos – hétköznapi szemmel nézve – elképzelhetetlen összegeket kifizetni néhány ilyen relikviáért, amelyek értéke az évek során csak durvább és durvább lesz, vagy épp elkopik, úgy, ahogy a művész iránti érdeklődés is. Ezekből szemezgetve alakult ez a lista, ami egészen más fényben világíthat meg néhány dolgot.

Hangszerek

A zenészek ránk hagyományozott instrumentumai nem mindig az eszköz valódi értékét tükrözik, hisz sokszor egy középkategóriás, vagy épp felső, de mégsem mester fokozatú hangszerért is elkérik azt az árat, amit a világ legendás hangszerkészítőinek csúcsdarabjaiért adnak. A klasszikus zene ereklyéi és a könnyűzene ikonikus darabjai között nagy a különbség.

Gyors összehasonlításképp az egyik legnagyobb értékben gazdát cserélt hangszer a világon a Duport Stradivarius Cello, melynek külső sérülését a legenda szerint maga Bonaparte Napóleon, francia császár okozta. Ennek ára közel 20 millió dollár volt, mikor a Nippon Music Foundation kezébe került.

A fentiek alapján úgy tűnik, hogy a klasszikus zene világa az igazán gazdag emberek hazai terepe, hiszen a könnyűzene egyik legikonikusabb gitár virtuóza, Jimi Hendrix emblematikus fordított gitárjáért csupán 2 millió dollárt tettek le az asztalra.

Persze még így sem ezek a hangszerek vezetik a listákat. Könnyűzenében túlteljesített

John Lennon legendás zongorája, amelyen az Imagine-t is játszotta, 2,1 millió dolláros árral.

Még drasztikusabb összegben futott David Gilmour fekete Stratocastere – a Dark Side of the Moon és Wish You Were Here című dalok eredeti hangszere – amely majdnem 4 millió dollárért kelt el. Persze a valaha volt legdrágábban értékesített gitár sem maradhat ki a sorból, amely 6 millió dollár, megközelítőleg – jelen árfolyamok mellett – 2,2 milliárd forint értékben cserélt gazdát, melyből akár Franciaországban egy vizesárokkal felszerelt, középkori kastélyt is lehet venni. Ez nem más, mint Curt Cobain ikonikus, az MTV Unplugged koncertjén használt gitárja, mely műsor a mai napig az egyik legnagyobb nézőszámmal sugárzott televíziós, zenei előadás.





Azonban a komolyzenei berkeken belül ez csupán mind csepp a tengerben, hisz az egyik legdrágábban aukcióra bocsátott hangszer a MacDonald Stradivarius Viola, melyre még vevőt sem sikerült találni 45 millió dolláros induló árával. Értékét egyrészt az adja, hogy minden idők egyik legkiválóbb mestere, maga Antonio Stradivari készítette, másrészt a hangszer életkora meghaladja a 300 évet, mégis makulátlan állapotban van. A mester több mint ezer hangszert gyártott élete során, azonban ebből a típusú brácsából csupán 15 darab készült, melyből csak 11 élte túl az idő darálóját, így az eszmei értéke még a valós árát is felülmúlja.

Zenei emlékek

A zenészek nemcsak hangszereiktől válnak meg, de kottáik, dalszövegeik és egyéb, zenéhez köthető ingóságaik is súlyos értékeket tudnak a latba nyomni. Ilyen például Gustav Mahler második szimfóniájának eredeti kottája, mely nem kevesebb, mint 5,6 millió dollárért került új kézbe egy londoni aukción. Hasonlóan őrült áron indult útnak a Wu-Tang Clan titokzatos, Once Upon a Time in Shaolin című albuma, melyből jól megfontolt marketingcéllal mindösszesen egy darabot készítettek el. Az album korábban az Amerikai Egyesült Államok tulajdonában volt, miután azt korábbi gazdája egyéb ingóságaival együtt lefoglalták, nemrégiben pedig 4 millió dolláros áron adtak túl rajta.

A dalszerzők egyik nagyágyúja, a méltán híres Bob Dylan is képviselteti magát a listán, hisz az áttörést meghozó

Like a Rolling Stone eredeti szövegvázlata 2 millió dolláros áron kelt el.

Ugyanezen a vonalon utazik egy John Lennon-kézirat is, mely A Day in the Life című dalhoz készült, ára pedig több mint 1,2 millió dollár volt.

Egyéb ingóságok

Megesik, hogy teljesen értelmetlennek vagy ízléstelennek tűnő dolgok is kalapács alá kerülnek, amelyek bár vonatkozásban vannak a zenészekkel, mégsem köthetőek karrierjükhöz vagy művészetükhöz. Ilyen John Lennon spéci festésű Rolls Royce Phantom V 1965-je, amelyet 2,9 millió dollárért értékesítettek.

Ehhez képest gyomorba vágó, a felismerés, hogy

az életnagyságú aranyszobor, melyen Michael Jackson és házi csimpánza, Bubbles szerepel, Lennon autójának majd kétszereséért, 5,6 millió dollárért ment el.

Furcsa belegondolni, hogy ugyanúgy Jacksontól, az ikonikus, piros bőrdzseki, amelyet a Thriller klipben visel, mindösszesen 1,8 milliót kóstált.

Csak a humor kedvéért listára helyeztünk pár értékben és logikában erősen megkérdőjelezhető relikviát. Ilyen az az üres pirulás doboz, melyet Elvis Presleynek írt fel orvosa, és árverésen több mint hatezer dollárért lelte meg új otthonát.

Szintén meghökkentő

a Justin Timberlake által félig megrágcsált franciapirítós, mely ezer dollárt ért egy lelkes rajongónak.

Persze mindez elsikkad, ha megismerjük a tényt, hogy John Lennon egy árva hajtincse 25, míg Justin Bieberé 40 ezer dollárt hozott a konyhára, persze a kettő között eltelt nem kevés idő, így összértékben valószínűleg az előbbi nyerné a kinek a legdrágább a sérója versenyt.

A zenei világ tele van rengeteg ilyen apró furcsasággal és ha tovább ásnánk, valószínűleg még meghökkentőbb tartalmakra lehetne bukkanni. A rajongásnak semmi nem szab gátat, így amíg vannak olyan sztárok, akiknek nevére az emberek elvesztik az eszüket, addig biztos lesz, aki kifizeti ezeket a számunkra elképzelhetetlennek tűnő összegeket, a sokszor nem is olyan értékes, de annál botrányosabb vagy sokatmondóbb darabokért.