Krúbi énekli, Lil Frakk darabokra szedi Kispálékat

Második évada pörög a Sávlekötő című YouTube-ra gyártott zenei műsornak, amiben Lil Frakk ismert előadókat hív meg, beszélget velük a szakmáról, miközben játszanak és sávokra szedik a vendég egy közismert slágerét, hogy kivesézzék az adott nóta létrejöttét.

Az új részben a zenekedvelők igazi csemegét kapnak, ugyanis Lovasi András (Lovi) és Dióssy D. Ákos (Dió) vitték el a Kispál és a Borz közel két évtized után kiadott első új dalát, a Rózsaszínt.

Harmincöt év után újra összeáll a Kispál és a Borz. Az 1987-ben alakult zenekar 2010-ben oszlott fel, bár a popkulturális hatásuk olyan erős, hogy azóta is olyan, mintha ez meg se történt volna. Ennek egyik oka a búcsúkoncertek végeláthatatlan sorozata, bár így is utoljára 2016-ban léptek színpadra a Lovasi Andráshoz köthető Fishing on Orfű fesztiválon. 2010-es feloszlásuknál azt nyilatkozták, hogy „az elmúlt években egyre lassabban készültek el a Kispál-dalok, új számok nélkül pedig nem egészséges, sőt, szánalmas hosszú távon koncertezni”.

Ehhez a kijelentéshez tartották is magukat, ugyanis a feloszlást követően 12 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy újra összeálljon a banda, amit a Kispál és Lovasi között újra fellobbanó dalírás öröme előzött meg. Többek között erről mesél Lovasi és Dió Babaitisz Jorgosz, azaz Lil Frakk trap-előadónak a Sávlekötő második évadában, ami a Dalfutár mellett az egyik legminőségibb zenei műsor, amit bármilyen platformon megtalálhatunk. A Sávlekötő legnagyobb erénye, hogy úgy merül ez a szakmai kérdésekben és a boncasztalra kiterített slágerben, hogy az a vájtfülű érdeklődőknek, a rajongóknak, illetve azoknak is érdekes, akik az egyes előadókat korábban nem ismerték.

Lovasi és Dió arról mesél Lil Frakknak, hogyan születtek az új számok, mi az az alkotói metódus, ahogy dolgozni szoktak, és ami igazán „kispálossá” varázsolja a legkülönbözőbb, mégis hallásra letagadhatatlan Kispál-számokat is. Itt jegyzik meg, hogy szerintük a Rózsaszín lett eddig a leginkább Kispál-idegen daluk. Ahogy mesélnek a fiatal előadónak, látható a lelkesedésükön, hogy nagyon élvezik azt a közös alkotófolyamatot, ami főnixként éledt újjá az elmúlt évtized hamujából.

Bármennyire is furcsa, még egyetlenegy régi számot nem próbáltunk el, az új lemezen dolgozunk. Új dolgokat csinálni, az az izgalmas.

Mint olyan előadók, akik három és fél évtizede pályán vannak, azt is fejtegetik, hogy szerintük nehezebben, vagy pont, hogy könnyebben futhatnak be azok a zenekarok, akik most indulnak. A Kispál és a Borz életében is nagy változás, hogy visszatérésük nem egy lemez kiadásával, hanem egy Spotifyra feltöltött dallal történt.

Amit látnak, hogy kevesebb idő alatt be lehet futni, könnyebb eltűnni. Kicsit a külföldi mintát látják betörni.

Ha megnézzük a nagyszínpadok hazai fellépőit, az elmúlt 5 évben durván a 70%-a lecserélődött a zenekaroknak. Ez az egész most egy izgalmasan forrongó állapotban van.

A műsor ezen pontján Lil Frakk lejátszott egy Kispál-szám-feldolgozást, amit egy ma elég híres zenész készített el. Az volt a kérés, hogy úgy nyúljon a dalhoz, mintha egy most induló trap-zenei előadó írta volna a számot Kispál és a Broz néven. Lovasi szinte egyből felismerte, hogy

Krúbi áll a feldolgozás mögött, akit állítása szerint eléggé kedvel, nem véletlenül vállalt szerepet a zenész Szív című számának klipjében is.

A Sávlekötő minden adásában vannak játékok, amit a műsor szerkesztői kifejezetten a meghívott vendégekből kiindulva találnak ki. Itt sem volt ez másként. Az adást két játék keretezte, az elején ikonikus Kispál-dalokat játszottak le visszafelé és gyorsítva, ebből kellett Lovasiéknak kitalálni, melyik daluk lehet, hiszen az új számok befogadása mellett a közönségnek a régieket is fel kell idézniük. Az adás végén pedig stílusosan, kiindulva a Fishing on Orfűből egy gyerekmedencéből kellett kihorgászniuk halakat, amiknek az alján elrejtett kérdésekre kellett válaszolniuk.

Az utolsó halacskát Lovasi fogja ki: