A Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa is szerepel az Obi-Wan-sorozatban

Flea, a Red Hot Chili Peppers legendás basszusgitárosa cameózik az új Obi-Wan-sorozatban. Akinek még nem volt ideje megnézni, de tervezi, annak előre szólunk, a cikk spoilert tartalmaz.

Flea-től sosem állt távol a filmes munka, a kezdet kezdete óta megjelent olyan szuperprodukciókban, mint a Vissza a jövőbe-franchise, A nagy Lebowski, vagy a Nyomd, Bébi, nyomd. Általában mellékszerepektől statisztamunkáig mindenben megtalálni, számára a filmes világban mozogni a zene mellett egyfajta szenvedély. Nem tör nagy babérokra, de igyekszik a lehető legjobbat adni abból, amit tud.

Nem volt ez másképp most sem, mikor az Obi-Wan-sorozat első és második részében tűnt fel. Egy Vect Nehru nevű fejvadász bőrébe bújva igyekszik elrabolni a fiatal Leia Organát, amivel Reva, a Birodalom inkvizítora bízza meg. Vect sikerrel is jár, de Kenobi hamar utoléri és Flea rövid, de tartalmas szereplése véget is ér a sorozatban.

A Star Wars új világa eddig sem idegenkedett a híres zenészek filmes szerepbe bújtatásától. Boba Fett könyvében egy rövid mellékszerep erejéig látható Thundercat, a Suicidal Tendencies volt basszusgitárosa, akinek a karaktere segít Boba Fettnek megmenteni fejvadász partnerét, Fennec Shandot.

A könnyűzenészek mindig is előszeretettel jelentek meg a széles vásznon. Kezdetben még nehéz volt a másik szakmában prominenssé válni, de mára a két ágazat közötti átjárás abszolút elérhető azoknak, akik nem totálisan tehetségtelenek a másik oldalon sem. Talán nem mondok újdonságot azzal, hogy az ifjú Johnny Depp még azzal a szándékkal érkezett az angyalok városába, hogy rocksztár lehessen, majd egy véletlen folytán került színészi körökbe, de a mai napig dolgozik együtt hatalmas előadókkal, mint Alice Cooper, vagy Jeff Back. Ha már Alice Coopernél tartunk, ő is többször feltűnt filmes körökben, már csak az extravagáns karaktere végett is, bár az esetek java részében saját magát alakítja, ahogy azt tette az Éjsötét árnyékban vagy a Monk, a flúgos nyomozó egy epizódjában is.

Persze a másik oldal is erősen megy, a Dr. House sztárja, Hugh Laurie, akinek már ifjú kora óta volt egy komoly kötődése a zenéhez, és a zongorához is konyított, az elmúlt években többször indult útnak, hogy jazzkoncerteket adjon a nagyközönségnek. Az Oscar-díjas Jamie Foxx pedig Grammy-díjjal is rendelkezik, és több r&b és hip-hop tematikájú lemezzel rukkolt már elő az évek során.

Aztán vannak azok a karakterek, akiket sosem tudunk úgy nézni, hogy csak színész, vagy csak zenész, hisz annyira összeolvadt a két vonal mögöttük, mint Jack Black, aki több filmjében is zenészt alakít – Tenacious D néven pedig rockduót alkot Kyle Gass társaságában –, valamint Jared Leto, aki a Thirty Seconds to Mars frontembereként olyan zenei karriert futott be, amivel kevés színész dicsekedhet.

Néha annyira vékony a vonal a Los Angeles-i zeneipar és a szintén helyi főhadiszállású Hollywood filmvilága között, hogy estig sorolhatnánk a neveket, akik átjárnak egyikből a másikba, mikor épp a főcsapás szünetel, vagy valami másra vágynak. Amíg az ember mindkét vonalon a maximumot nyújtja és egy olyan szintet hoz, amit a közönség is élvez, addig ez működik és nincs is vele gond.