Így üzen Magyarország Paul McCartney-nak

A világ legjobbjának lenni egyszerre áldás és átok, ezt pedig nincs zenekar, amely jobban tudná, mint a Beatles. Ha az ember népszerűbbé tud válni, mint Jézus, de közben őrült rajongók törnek az életére, a szerep kettőssége kézzelfogható. Az idő halad, vasfoga felszántja az ipart, így egyre kevesebben maradnak, akik el tudják mesélni a Beatles-élményt első kézből. Közülük is talán a legkülönlegesebb a zenekar híres dalszerzőpárosának egyik fele, Paul McCartney.

A basszusgitáros most ünnepli nyolcvanadik születésnapját, és ez alkalomból nyolc híres Beatles-emlékzenekar fogott össze, hogy közösen készítsenek videós köszöntést a legendás zenésznek. A hazai csapat a The Bits Beatles tribute zenekar, amely a banda Birthday című dalával szeretne üzenni McCartney-nak. A planéta többi részéről képviselteti magát kanadai, brazil, argentin és természetesen liverpooli együttes is.

Az ünnepléshez csatlakozik a legnagyobb online Beatles-közösség, amely eseményben népszerűsíti az elkészült anyagokat, de az egyes országok rajongói is hozzájárulnak a különleges jubileumhoz a maguk módján. Magyarországon évente megrendezik az Országos Beatles Találkozót, amelynek idén június 19-én a Kobuci Kert ad otthont, pont a jeles napot követően.

Bár egyesek szerint a Beatles kultuszának rég leáldozott, zenei hatásuk jelen van a világban, hagyatékuk és úttörő szellemük a könnyűzenében örök. Ez máig inspirálja a zenészeket, rengeteg feldolgozás és tribute zenekar születik, amely próbálja a beatkultusz forrását megragadni, vagy csak visszaadni valamit abból az élményből és hagyatékból, amit ők is kaptak a Beatlestől. Hazánkban is vannak olyan előadók, mint a The Bits vagy a Blackbirds, akik nemcsak itthon, de nemzetközi színtéren is terjesztik a liverpooli csapat szellemiségét és örökségét.

Bár nálunk eltökélt rajongói vannak az irányzatnak, a nagyobb közönség kevéssé nyitott erre a korszakra és zeneiségre, ugyanakkor vannak országok és városok, ahol komolyabb az érdeklődés, és kiemelt szerep jut a Beatles-emlékzenekaroknak. Az előadónak sem mindegy, hogy egy tokiói felhőkarcoló vagy egy kőbányai művház látja vendégül a koncertjét, de szerencsére a Kobuci Kert partner ebben a misszióban, és otthonául szolgál a Beatles-találkozónak, hogy megismertessék és elmélyítsék az emberekben azt az üzenetet, azt a progresszív gondolkodást, amivel a négy zenész 1960 és 1970 között örökre megváltoztatta a világunk zenei arculatát.

Ezt hagyták nekünk örökül, és ha az ember tanulni akar valakitől, akkor érdemes a legnagyobbakkal kezdeni.