Ha autóbalesetben halsz meg, a dísztárcsa lesz a glóriád

A Def Leppard tizenkettedik stúdióalbumának címe, a Diamond Star Halos utalás a T-Rex Get It On című 1971-es slágerére, amelyben Marc Bolan sajátos módon bókol a „mocskos és édes” csajának. Azt mondja, hogy olyan, mint egy autó, és keréktárcsából készült a gyémántcsillag glóriája. Valahogy a rocksztárok dicsősége is ilyen: nem a szentek glóriája világít a fejük felett, hanem egy autó tárcsája. Bolan esetében ez különösen igaz volt, autóbalesetben halt meg 1977-ben.

Bolannál szerencsésebben járt a Def Leppard dobosa, Rick Allen, aki 1984 szilveszterén karambolozott, de túlélte, ugyanakkor elveszítette a bal karját. Később újra játszani kezdett egy speciális elektronikus dobon, majd visszatért a zenekarba. Persze, a leopárdok nem Allen és Bolan közötti kapcsolatot feszegetik, hanem sokkal inkább a glam-rockra utalnak a címmel, ami egyfajta DNS-e lehet a mérnökien precíz, ízes hard-rockjuknak.

Nos, igen, a Def Leppardnak több köze volt a hard-rock zsánerű glamhez, mint a heavy metalhoz, amelynek első hulláma idején tűntek fel. Aztán szép lassan elhagyták a metálos jegyeket, csak a Union Jack zászlót tartották meg. Hol pólókon, hol nadrágokon tűnt fel, ami nem éppen a lobogó rendeltetésszerű használatát mutatja, de a rockra más protokoll érvényes, mint a nemzet ünnepekre. Ha akarjuk, kisebb zenei szenzáció, hogy hét év után, a 2015-ös cím nélküli Def Leppard után új albummal rukkol elő az idén 45 éves zenekar.

Az album kapásból slágergyűjtemény, érdemes volt ennyit várni. Hát, persze, ezt a leopárdok tudták a legjobban, hiszen az 1983 elején publikált multiplatina státuszú Pyromaniát négy évvel követő Hysteria mindent felülmúlt a maga húszmilliós értékesítésével.

Metál fészekbe rakott kakukktojás

Az album – önbeteljesítő jóslatként – a Billboard 200-on és az UK Albums Charton is az első helyen landolt, és ez csak annak fényében is érdekes, hogy Magyarországot teljességgel elkerülte a zenekart övező őrület. A legtöbben csak a színes, metáljelvényeket árusító butikokban találkoztak a nevükkel, és mivel a Def Leppard betűtípusa metálos volt, sokan hordák a műbőrdzsekijükön az Iron Maiden, a Kreator és Helloween kitűzők mellett.

Lehet azt mondani, hogy a Def Leppard a metál fészkébe helyezett kakukktojás, hiszen még a logójuk is egy az egyben tipikus metal artwork, az ujjatlan Union Jack zászlós pólóról már nem is beszélve.

A Def Leppard egyik titka, hogy úgy szólaltatta meg az himnikus, modern hard-rockot, hogy az mindig reflektált az adott kor stúdiótechnikai vívmányaira, és persze a fiúknak volt bátorságuk olyan rock-diszkó slágereket írni, hogy néha nem tudjuk, hogy Roxette-et hallunk vagy Michael Jacksont.

Az új album is egy slágergyűjtemény, az első kislemezdalok, a Kick és a Fire It Up is afféle glam-rock diszkók, amelyeket közvetlen a Queen stadionhimnuszai után lehet énekelni a lelátókon. De szintén BL-meccsek szüneteire ajánljuk az SOS Emergencyt, az All We Needet, az Open Your Eyest.

Majdnem leghosszabb

Meglepő, hogy annak ellenére sem ül le az album, hogy több, mint 61 perces játékidejével majdnem ez a leghosszabb Leppard-lemez, amire csak az 1987-es Hysteria ver rá még percet.

A zenekar pályafutásának csúcsa talán az albumzáró From Here To Eternity című epikus, ünnepélyes szerzemény, amelyet valahol a Queen, a Pink Floyd és a Muse közé lőnénk be, a pátosza miatt pedig alkalmas arra, hogy roadok, menedzserek és koncertszervezők temetésén is megszólaljon.

Ez a himnikus, energiától duzzadó, mérnökien precíz, lézervágással és 3D-s nyomtatással megalkotott prémium hard-rock album a Joe Elliott, Rick Savage, Rick Allen, Phil Collen és Vivian Campbell alkotta kvintett egyik mesterműve. Nincs mese, a Pyromania, a Hysteria és az 1992-es Adrenalize mellett a legjobb lemezük. Visszatértek az alapokhoz, elhagyták a Slangra és az X-re jellemző modoros kísérletezéseket. Ha Marc Bolan csaja tényleg egy autóra hasonlít (aminek szépen csillog a tárcsája), akkor a Def Leppard is egy autó, egy földkörüli pályára állított piros Tesla Roadster, amelyben most is éppen a Diamond Star Halos szól.

Def Leppard: Diamond Star Halos

Universal, 15 szám, 61 perc