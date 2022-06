Van, aki a legpusztítóbb drogot, az illúziót árulja

A Why Me? Why Not. című, 2019-es Liam Gallagher-album címét egy John Lennonhoz köthető idézet ihlette. Úgy húsz éve Liam vásárolt egy háromszáz példányban készült Miért én? című nyomatot John Lennon művészeti kiállításán, majd az özvegye, Yoko Ono elküldött neki egy másikat, amely a Miért ne? címet viselte.

Az új album, a C’Mon You Know elnevezése már közel sem ilyen szofisztikált. A Manchester City-szurkoló Liam Gallagher a Soccer Saturday szakkomentátorának, Jeff Stellingnek a C’Mon You Know jelmondatát vette kölcsön. Miért ne? – kérdezhetnénk.

Az Oasis a kilencvenes évek egyik legnagyobb hatású brit formációja volt, a 2000-es Standing on the Shoulder of Giants albumuk után már nem tudták megtartani vezető státuszukat, de még abból a lemezből is eladtak cirka kétmilliót. 2009-ben feloszlottak, a Gallagher testvérek, Liam és Noel útjai – Shakespeare drámáit idéző konfliktusok után – különváltak, és most úgy néz ki, hogy Liam lesz az, aki leginkább megidézi az egykori zenekar dicsőségét. (Noel annak ellenére maradt kreatív szürkeségben, hogy alapvetően ő írta az Oasis nagy slágereit.)

Liam harmadik szóló-stúdióalbumát, a C’Mon You Know-t nem kisebb helyen mutatta be, mint a brit pop és az Oasis megdicsőülésének helyszínén, a Knebworth Parkban, ahol 1996-ban két estén át több százezer fiatal hitte azt, hogy az 1969-es Woodstock fesztivál csak afféle előzmény volt az Oasis bulijaihoz.

Ez a tenger már nem nyílik ketté

Liam Gallagher – az angol tesóknak csak R Kid – pár hete, 2022. június 3-án és június 4-én játszott kétszer nyolcvanezer ember előtt, amit rajta kívül kevesen hoznának össze Nagy-Britanniában, és nyilván nem sikerülne Noelnek sem, akinek a számait a hálátlan testvér a koncert Oasis-blokkjaiban rendre el is játszotta.

A C’Mon You Know a Noelnek írott More Powerrel nyit:

A vágás sosem gyógyul be igazán, csak annyira, hogy a vérzés elálljon... Anya, elismerem, hogy túl sokáig voltam dühös.

A dalt gyerekkórus vezeti fel, és igen, eléggé direkten idézi meg a Rolling Stones You Can’t Always Get What You Wantját, de sebaj, mert a Better Days mindezt remekül kiegyensúlyozza, hiszen az a Beatles Tomorrow Never Knowsját juttatja eszünkbe.

A producerével és társszerzőjével, Andrew Wyatt-tal közösen írt lemezen természetesen rengeteg hatás mutatható ki a Kasabiantól az Atcic Monkeysig, szóval hiába szavazta meg még 2010-ben az egyik legtekintélyesebb poplap, a Q magazin Liam Gallaghert minden idők legjobb frontemberének, kivételes karizmáját bizonyára minden hangológép, végfok azonnal kijelezné, de Liam Gallagher produkciói már sosem lesz olyanok, amelyek megváltoztatnák a világ ok-okozati összefüggéseit, irányt adnának, hogy átkelhessünk a rock and roll Vörös-tengerén.

Oasisen, testvéren túl

Ugyanakkor a C’Mon You Know prémiumműsor, amely igazán koncerteken működik majd, nem véletlen, hogy a borító coverén is koncertfotót látunk, amelyen Liam a közönség soraiban áll mint rajongó.

De az mindenképpen a lemez pozitívuma, hogy az egykori Oasis-énekes elhagyta biztonsági zónáját, és számos hatást magába olvasztó, változatos stadionhimnuszt írt, mint amilyen a David Grohllal közösen komponált Everything’s Electric, amely a brit kislemezlistán a 18. helyen szerepelt. A lendületes felvétel bekerült a brit Top 20-ba, de ott van az ennél is frissebb, részint dubos effektekkel megdolgozott I’m Free.

Persze az albumon – ahogy az összes Oasis-albumon is – rendszerszintű a Beatles jelenléte. A Don’t Go Halfway című, garázsrock hatású dal középrészében ott a Revolver hangzása, az Oh Sweet Children pedig John Lennon szólólemezeit idézi meg, amin kár lenne csodálkoznunk, Liam egyik gyerekét Lennon Francis Gallaghernek hívják. Yoko Ono ezt buta dolognak tartotta, meg is mondta Liamnak, aki mint egy gyerek, azzal vágott vissza, hogy szerinte a Yoko név is elég buta.

Ez persze nincs benne a szeptemberben az ötvenedik születésnapját ünneplő énekes száz legnagyobb bunkósága között. A biblikus utalásokat is használó I’m Freeben azt kérdezi – talán magától –, hogy meddig akarsz még illúziót árulni. Nos, a remekül teljesítő C’Mon You Know után úgy tűnik, hogy még egy jó ideig.

Liam Gallagher: C ’ Mon You Know

Warner, 12 szám, 45 perc