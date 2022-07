Magyarul énekelnek a kalózmetal nemzetközi fenegyerekei

Megjelent a kalózmetál legnépszerűbb zenekarának, az Alestormnak legújabb albuma, amely hozza az elvártakat. A lemezen helyett kapott egy félig magyar nyelvű dal is Magyarország címmel.

A többnemzetiségű Alestorm a kétezres évek óta nagy népszerűségnek örvend a metalrajongók körében. A kalózmetalt fullba nyomó zenekar alakulása óta rengeteg nívós fesztiválon megfordult, köztük a Download és a Warped Tour fesztiválon is. Legújabb lemezük, a Seventh Rum of a Seventh Rum sok újat nem mutat zeneileg, de a kötelezők megvannak. A frappáns dalszövegek, amelyeken néha sírva röhögünk, olyan viccesek, a táncolós, ugrálós dallamok és a kalózéletérzés keveredik az albumon.

Kicsit visszatértünk a gyökereinkhez. Szerintünk sokkal metalosabb lett ez az album, mint az előzők

– mondta Bodor Máté, a zenekar gitárosa.

Dalok kutyáknak

A lemez legslágergyanúsabb dala, a P.A.R.T.Y már előfutárként is hatalmasat ütött, de így, az egész anyagot hallgatva egyértelműen erre fogja a legjobban szétbontani a kűzdőteret a közönség. Szintén nagyot szól a lemezről elsőként megjelent Magellan’s Expedition és az Under Blackened Banner. Az is biztos, hogy a zenekarnak nem kell sorban állni a hülyeségért. A lemez deluxverziójának végére ugyanis az összes dal felkerült kutyául. Igen, kutyául. Az instrumentális alapok maradtak, a szöveget viszont ugatással helyettesítették. Olyanról már hallottunk, hogy nyugizene állatoknak, de ez teljesen új értelmet ad a koncepciónak.

Balatoni kalózok és a pálinka

A magyar rajongók nagyon örülhetnek, hiszen a Seventh Rum of a Seventh Rumon helyett kapott a Magyarország című dal, amely nemcsak hazánkról szól, de magyarul szólal meg a refrénje. Hozzá kell tenni, hogy már nagyon ért egy ilyen dal, hiszen Bodor Máté 2015 óta tagja a zenekarnak, és a többiek is imádják az országot. A gitáros elmesélte, hogy már az előző albumra is szerettek volna egy magyar nyelvű dalt, de csak most tudták megoldani.

Mindenképp akartunk egy olyan dalt, ami kifejezetten a magyaroknak szól. A magyar részeket az énekesünk, Chris, volt, hogy szavanként vette fel, és én segítettem neki a kiejtésben. A háttérvokálokban is próbáltam a leghangosabb lenni, sőt a szintén magyar turnémenedzserünk is eljött a felvételre a családjával, és a gyerekek is beszálltak

– mesélte Máté.

Bár a zenekar híres arról, hogy poént csinál mindenből, Máté szerint mindenki nagyon komolyan vette a dalt és a felvételét, hiszen többen is éltek Magyarországon.

Az Alestorm elhozza a tengert Budapestre július 3-án a Barba Negrába. A koncert érdekessége, hogy ez lesz az egyetlen turnéállomás, ahol megszólal majd a Magyarország, és a Nyár van című Neoton Família-feldolgozás is felcsendül Köteles Leander (Leander Kills) társaságában.