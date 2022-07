Eurovíziós közönségkedvenc: erőszakos pop Finnországból

Megérkezett a finn Blind Channel legújabb stúdióalbuma, a Lifestyles of the Sick & Dangerous, ami új életet lehel a nu-metál műfajba. A metálbanda a 2021-es eurovíziós dalfesztiválon tűnt fel az új lemezen is szereplő Dark Side című dallal. Bár csak hatodik helyen végeztek, a Måneskin mellett ők is közönségkedvencek lettek, és idén a német Electric Callboyjal turnéztak, aminek részeként hazánkba is ellátogattak.

A Lifestyles of the Sick & Dangerous a zenekar negyedik stúdióalbuma, amin érződik, hogy sokkal magasabb szintre léptek, mióta leszerződtek a Century Media/Sony Music kiadóval. A lemezről korábban megjelent dalok már sokat elárultak arról, hogy mire is számíthat a közönség: a Balboa hozta az Eurovízióról elvárt nu-metálos vonalat, ami leginkább a Los Angeles-i Hollywood Undeadre emlékezteti a hallgatókat, viszont mellette kijött az inkább pop-punkos Don’t Fix Me is. Az új dalok is ezt a kettősséget ötvözik, néhol egy kis újabb Bring Me The Horizon-os vagy post-hardcore-os beütéssel.

A zenekar tagjai a saját műfajukat csak „erőszakos pop”-nak szokták nevezni, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy modernebb nu-metál-zenét játszanak. A Blind Channel kiválóan ötvözi a modernebb hangzást a kétezres évek hiphop-metáljával. A Glory for the Greedy és az Alive or Only Burning új dalok biztos, hogy nagy kedvencek lesznek a rajongók körében, hiszen ezek teljes mértékben hozzák a zenekartól megszokott stílust.

A Lifestyles of the Sick & Dangerous gyakorlatilag olyan lemez, amin egyik dalt sem érdemes átugrani azoknak, akik a műfaj kedvelői, és érdemes a bandára odafigyelni, mert biztos, hogy a metálközegben még hallani fogunk róluk.