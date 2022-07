Az univerzum, amit egy éjjeli lámpával tudsz megvilágítani

Azt énekli Claudio Sanchez, a Coheed and Cambria énekese az A Disappearing Act című dalban, hogy van, aki olyan létezésben él, ami túlmutat a valóságon, és minden korlátot meghajlít. Ez kb. igaz lehet a Coheed And Cambria új. Vaxis II: A Window Of The Waking Mind című, sci-fi alapú melodramatikus albumára is, amely egy öt részesre tervezett koncept anyag második fejezete, és a rend kedvéért dupla lemez.

A Vaxis II: A Window Of The Waking Mind – ahogy a legtöbb Coheed and Cambria album is – Claudio Sanchez énekes The Amory Wars című képregény sagájának univerzumára épül. Ez egy epikus sci-fi történetet az űrben zajló hatalmi harcokról, és egy zsarnoki erők elől menekülő párról. Szóval, itt egy nagyképű, végtelenített multimédiás narratíva, amelyből kiderül, nemcsak a világűrben lehetnek a teret szétfeszítő labirintusok, de egy gitárszólóban is.

Az sem baj, ha a hallgatót nem érdekli a bombasztikus űrkaland, hiszen a dalok önmagukban is működnek, nem kell afféle gyorstalpalón kijárni a sci-fi tanfolyamot. Mert hát kit érdekel, hogy Nia, a Pók nővér, és Nostrand, a Lény éppen merre jár a Csillagfeletti Birodalomban, és hogy Vaxis, a fiú a saját elméjébe van-e zárva, vagy sem.

Ha 11 évesek lennénk, talán felizgatnának a bolygóközi szökevények végtelen történetei, de akkor nem tudnánk mit kezdeni. a prog-rock és nu-metal hatású, modern popos koncept lemezzel, aminek még szinopszisa is van. És mit kezdene egy tini a Beautiful Losers ősképével, ami egy Leonard Cohen szöveg volt, de ott van a pop-punk hatású The Liars Club is, és az ember csak kapkodja a fejét, mert nem érti, hogy lehet valami ennyire bekötve az amerikai kereskedelmi rádióbarát rockba, miközben a lemez ambíciói szerint egy prog hatású metauniverzum szeretne lenni. Ráadásul a rajzfilmes sci-fi videók sem a Daft Punk vagy az AIR ironikus hozzáállását juttatják eszünkbe, úgy tűnik, hogy itt a kamaszos rajzfilmvilág halálosan komolyan van véve.

Nem kell megérteni ahhoz, hogy érezzük

Az album első kislemeze Shoulders pedig olyan, mintha 2000 körül készült volna, ami még nem Deftons, és már nem P.O.D., és lassan egy éve rádiós sláger, ami azt jelenti, hogy a Coheed and Cambriát megismerte a mainstream rockrádiók közönsége is.

A Vaxis II: A Window Of The Waking Mind munkálatai még 2019-ben elkezdődtek, 2020 tavaszán már a kétharmada készen volt, de aztán – mint mindenbe –, ebbe is beleszólt a Covid-19, aztán már az album gyártása is problémákba ütközött, az úgynevezett globális ellátási lánc a vinyl kiadását is megakasztotta. Persze egy Coheed And Cambria album nem pusztán gyártástechnológiai és logisztikai műveletek összessége, itt maga a világ is megépült, hiszen a deluxe kiadás tartalmaz egy 96 oldalas keményfedeles regényt, amely az album koncepciójához kapcsolódik, és egy kéken világító éjjeli design lámpát (!) is.

A lemez egy prog-rock expedíció, amit nem kell, hogy megérts, elég, ha bejönnek az önállóan is értelmezhető – sokszor klissékkel teli – dalok, amelyekben csak annyi a lila köd, mint a nyugatnémet prog-rock zenekarok vízióiban, amelyekben közös nevezőre hozták Boris Vallejót, Novalis líráját és az űrversenyt. A Vaxis II: A Window Of The Waking része a nagy narratív puzzle-nek, amit a zenekar már évtizedek óta épít, és ez egyfelől tisztelet parancsol, hiszen ez lehet a poptörténet talán legnagyobb univerzuma, ugyanakkor a koncepció – ami bombasztikusabb, mint a Bosszúállók megafranchise világa –, még nem jelent önértéket.

A hallgató alapvetően csak azzal foglalkozik, hogy működnek-e a dalok. Persze, az sem érdektelen, hogy meg tud-e alkotni a zenekar egy több évados sci-fi hatású Netflix–szériát, de a rock and roll platformja egyelőre még nem a streaming tévécsatornákon vagy a képregény fesztiválokon található. A lényeg, hogy jók a zömök riffek, és persze, remek a kilenc perces címadó dal űroperája, ami olyan, mint egy hosszan kitartott detonáció. Sanchez azt énekli az A Disappearing Act-ben, hogy ez a világ a végtelenben várakozik, hogy megnyíljon számunkra. Ez a Vaxis II: A Window Of The Waking Mind univerzuma, amelybe könnyen be tudunk lépni, csak a megfelelő hanglemez kell hozzá, és ha úgy sem megy, még mindig ott a képregény, és az éjjeli lámpa is.

Coheed & Cambria: Vaxis II: A Window Of The Waking Mind

Warner, 13 szám, 53 perc