Ha valami, a gyémántcipő biztosan feltöri a lábat

Húsz év után új lemezzel jelentkezett a szombathelyi Strong Deformity. Az Inside Your Sun borítóján Weiler Péter izgalmas, vibrálóan színes képét láthatjuk. A Central Parkban pihenő nő Sylvia Plath Collected Poems című kötetét olvassa, ami finom ellentmondásban van a festmény élénk színvilágával. Hasonló ellentmondásokat találhatunk az Inside Your Sun című albumon is.





Köztudomású, hogy Magyarországon egyetlen úgynevezett modern metál zenekar sem produkált tinédzserhisztériát, nem sikerült kellő hatásfokkal adaptálni a műfajt, és bár egy korosztály nőtt fel a Linkin Park Hybrid Theory című lemezén, a hangfekvést letapogató honi zenekarok nem kerültek be a mainstraimbe.

Rövid ideig úgy tűnt, hogy a FrashFabrik lesz a generációs zenekarunk, megkocáztattak egy önálló Pecsa-koncertet is, de aztán jött az énekes váltás, és a zenekar nem lett az, ami. Hiába készített remek lemezeket a Strong Deformity is, legutóbb például 2002-ben a Magic Syrupot, hiába teltek meg rájuk a kisebb klubok, hiába írt róluk szépeket a magyar és a nemzetközi szaksajtó, az igazi áttörés a Strong Deformitynek sem sikerült.

Hiába voltak áramvonalasak és korszerűek a dalaik, hiába néztek ki még a roadjaik is úgy, mint a rockistenek, akik nem platina Amex kártyával szortírozták szét a cuccot, hanem Foo Figthers-féle stage pass-szal, valahogy nálunk abban az időben a partykultúra vitt mindent.

Visszatértek a legjobbal

Mégis, mi lehetett az oka annak, hogy a remek dalok ellenére sem siketült a nagy áttörés? Egyfelől az angol nyelv erőltetése, másfelől pedig az, hogy hiába volt meg minden, a himnikus, erőtejes dalok, a jó karakterek, a korhangulat, Magyarországon igazán áramvonalas rocksztár utoljára Révész Sándor volt a Piramisból. Még Lovasi sem engedne meg magának egy piros Converse-t, mert legközelebb már kevesebben mennének el a debreceni Lovardába Kiscsillagra.

Mivel húsz éve jelentkezett utoljára új anyaggal a Strong Deformity, nem meglepetés, ha azt mondjuk: olyan jól sikerült az Inside Your Sun, mintha csak egy best of lemez lenne. Az anyagon két évig dolgoztak, közben kipróbáltak négy stúdiót, keresve az ideális hangzást. A lemeznek sokféle kiterjesztése van, itt-ott egészen popos is, mint amilyen az animás Prieger Fannival rögzített Diamond Shoes is.

A közreműködők között találjuk még Kutzora Edinát (Yonderboi Quintet, Péterfy Bori Love Band, Erik Sumo Band) és Molnár Bálintot (Insane) is. Érdekes, hogy milyen erősek a reflexiók a két évtizede megjelent, részint Marylin Manson hatásokat is mutató Magic Syrupra, miközben kimondottan korszerű a sound. Ezúttal talán jobban szervesül a dalokban az elektronika, a korábbi felvételeknél inkább csak afféle ornamentika volt az effektezés.

Ezúttal sokkal lazábban, felszabadultabban, autentikusabban szólal meg minden, egy érett, felnőtt, bölcs lemez született, olyan nívós dalokkal, mint a Manitou, a Dancing Flame vagy a Kingdom Underground.

Futás közben is...

A zenekart még 2006-ban, a Sziget fellépésük után veszítettük szem elől, majd tíz év múlva jöttek vissza, akkor a Gozsdu Manó klubban mutatták meg, hogy milyen az, ha elhivatottan játsszák a kortárs metált. Aztán minden évben adtak életjeleket, megjelent egy-egy daluk, de még ahhoz képest is sokat kellett várni az új albumra.

Persze, ahogy mondani szokás, megérte, amelynek kellően vastag és dinamikus a hangzása, olyan, ahogy 2022-ben meg kell szólalnia egy metál albumnak, ugyanakkor a vokálmunka gazdagsága finommá és szofisztikálttá is tette a lemezt.

A Rammstein énekese, Till Lindemann is csettintene egyet, ha meghallaná a Kutzora Edina Benkő Dávid közreműködésével készített, drámai erejű Flow-t, ami talán a lemez csúcsteljesítménye.

Szóval, a Central Parkban nemcsak Sylvia Platht lehet olvasni, nemcsak futni lehet a nagy fák között, de futás közben meghallgathatjuk az Inside Your Sunt is.

Strong Deformity: Inside Your Sun

10 szám, 45 perc