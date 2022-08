A világvégéhez a rock and roll lesz a háttérzene

Számos disztópia tematikájú album jelent meg az utóbbi időben, a Coheed and Cambria, az Arcade Fire és a GWAR után most a Shinedown is a jövőből küld üdvözletet. Planet Zero című új albumuk afféle jövőben játszódó konceptalbum, tehát nem arról szól, hogy milyen nehéz az énekesnek, mert elhagyta a babája, vagy hogy milyen magányosan sétálni az esőben. A lemez többek között a közösségi média és a cancelkultúra veszélyeit listázza.

Az első, intró jellegű felvétel az 2184. Ez nekünk Rácegres irányítószáma, de a Shinedown szerint ez a szám egy másik helyre, a Planet Zeróra utal.

Reméljük, hogy jól érzi magát. Azért vagyunk itt, hogy szabványosított élményeket nyújtsunk Önnek, valamint államilag elismert szórakozást és átnevelést...

Az albumot ehhez hasonló sci-fis közjátékok terhelik meg, ilyen például a robothangon megszólaló Standardized Experiences című felvétel is. Hogy ezek a szabványosított élmények magára a Shinedown panelekből összerakott modern rockjára utalnak, vagy tényleg egy disztópiát idéznek meg, azt majd a hallgató eldönti.

Számos lemez foglalkozott már hasonló témákkal, ilyen például a Muse 2015-ös Drones című munkája, és még több száz másik lemez is, de ha ez van a levegőben, akkor mit lehet tenni?

Odakint A ligások

A szabadságjogok korlátozása örök téma, éppúgy, mint a magányos szerelmes esti sétája a parkon át, szóval, legyen. Akkor itt egy újabb aréna-rock vízió, melyben már a címadó felvétel sem ismer kíméletet, a dal utal George Floyd 2020-as meggyilkolására...

Szóval harapj a nyelvedbe, mert így megmentheti az életed.

Azenekar üzenete tehát meglehetősen szájbarágós. Megalkottak egy robotot, aki afféle narrátora, magyarázója a történéseknek, de szerencsére ezek a csillagközi idegenvezetések nem hosszúak, utána máris headbengelhetünk. Ott van például a No Sleep Tonight című dal, ami az idei év egyik legjobb punk-rockos tekerése.

Úgy tűnik, hogy a zenekarra a legnagyobb hatást a Muse tette a Dronesszal és a Simulation Theoryval, de a Shinedown közel sem olyan muzikális, mint a Muse, amelyet egy erős egyéniség, Matt Bellamy vezet. A Shinedown főnöke, Brent Smith karizmája elvész valahol a kontroll-ládák magasságában, ugyanakkor Bellamy egyszerre hetvenezer emberről is képes levenni az unalom rontását.

A problémák ott kezdődnek, hogy a produkciónak nincs jelenléte, és erről azok is meggyőződhettek, akik ott voltak az Iron Maiden júniusi groupamás koncertjén, ahol ők melegítettek be. Persze a Shinedown csak Európából tűnhet kissé vérszegénynek, hiszen a csapat több mint tízmillió lemezt adott el az Államokban, kinn igazi A ligás sztárzenekar.

A legvégén szól majd

A lemezen olyan fajsúlyos témákat is találunk, mint az öngyilkosság, és Brent Smith szinte az összes mentális problémát körüljárja, a zene ehhez képest az aréna-rockos nu-metál elemeit variálja, nincs benne semmi innovatív vagy radikális, ugyanakkor mégis elképesztően professzionális.

A floridai Jacksonville-ből származó Shinedown új albuma kétségtelenül ambiciózus munka, zenés katasztrófaturizmus egy olyan égitesten, ahol már minden megtörtént, ami nálunk hamarosan be fog következni. Csak az intrók ne lennének olyanok, mintha csak Benkő László dúsította volna fel azokat az Időrabló Bellaphon kiadásáról kimaradt effektekkel. Nem kell megijedni a lemez 20 számától, ezek közül fél tucat csak afféle közjáték. Vannak izgalmas zenei megoldásai is, mint például az America Burning bendzsós riffje, amiből aztán egy eszelős látomás bomlik ki.

Imádkozz a családodért, és sírd magad álomba. Esküdj hűséget a zászlónak a lábad alatt. Ez most az apokalipszis? Ki engedte ki az állatokat?… Ki nem szereti a benzines és gránátos felvonulást? Ne féljetek, csak Amerika lángol.

Szóval, van itt muníció, a dalszövegek a maguk bombasztikussága ellenére is izgalmasabbak, mint a sodró lendületű, hipnotikus groove-okre épülő professzionális kortárs rock, amivel semmi bajunk nincs, csak annyi, hogy nem látjuk mögötte a magát a brandet, magát a zenekart.

A Shinedown Planet Zero albumának borítóján egy apokaliptikus jin-jang jelet látunk. Ennek az égitestnek az egyik fele lángokban áll, a másik fele sötétségben. A Föld is egyre jobban hasonlít erre a bolygóra, de az alapvető különbség az, hogy nálunk a világvégéhez a rock and roll lesz a háttérzene.

Shinedown: Planet Zero

Warner, 20 szám, 55 perc