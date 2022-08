Megkomolyodott a legismertebb party-metál zenekar

A los angelesi rap-metál együttes, a Hollywood Undead egy újabb pörgős lemezzel rázza fel a műfaj kedvelőit. A Hotel Kalifornia konceptalbum az amerikai hajléktalan-krízisre hívja fel a figyelmet.

A Hollywood Undead 2005-ben robbant be a zeneiparba, friss rap- és nu-metálos hangzással. Bár a zenekar szövegeit gyakran kritizálták a szexista megszólalások miatt, az elmúlt pár albumon érződik, hogy a tagok felnőttek, és nem így akarják sokkolni a közönséget. A Hotel Kalifornia a banda nyolcadik stúdióalbuma, és teljes mértékben hozza az elvártakat. A korong több mint fele várhatóan nagy sláger lesz, a zenekar tökéletesre fejlesztette a formulájukat, amit a régi és új rajongók is imádnak.

Az album kezdődala, a CHAOS már korábban megjelent, de még így is hatalmasat szól. Bemutatja az Egyesült Államok jelenlegi helyzetét és kemény riffjeivel egyből berántja a hallgatót. Nem lenne igazi konceptalbum Kaliforniáról, ha nem lenne legalább egy klubhimnusz is rajta. A Ruin My Life a legpoposabb a dalok közül, mintha csak a 2010-es évek klubjaiból húzták volna elő.

A lemez producerei hallhatóan hatottak a bandára. Erik Ron – aki olyan zenekarokkal dolgozott együtt, mint a Panic! at the Disco, a Motionless In White és a New Years Day – behozta saját, kicsit teátrális stílusát, ami például a Lion Eyes és a Reclaim című dalokban kifejezetten jól áll az Undeadnek. Drew Fulk, másnéven WZRD BLD pedig több rap előadó, köztük Lil Wayne és Lil Peep producere volt, így ő inkább a trapes és rapes vonalat erősítette az albumon.

Ha van dal, amit már most üvöltenénk egy koncerten, akkor az az Alone at the Top.

A slágergyanús szerzemény igazi arénadal, és nem lepődnénk meg, ha a rádiók is felkapnák. A korong fele pedig simán elférne egy-egy sorozatban vagy videójátékban. A Wild In These Streets szöveges videóját például a Grand Theft Auto című játéksorozat inspirálta, így el tudjuk képzelni, hogy a gyártók berakják a dalt a következő részbe.

Az album legerősebb dala kétségkívül a korábban már single-ként megjelent City of the Dead. Az elgondolkodtató szöveg a konzumizmus maradandó negatív hatásaira hívja fel a figyelmet egy elképesztően fülbemászó dallammal. A City of the Dead teljesen átadja azt, amit a Hotel Kalifornia közölni szeretne, és minden benne van, ami a Hollywood Undeadet különlegessé teszi.

Bár sok újat nem ad a lemez, az biztos, hogy az Undead a debütáló albumuk óta konzisztensen hozza a kemény, mégis slágeres és rendkívül jól összerakott számokat. A Hotel Kalifornia ugrálós, kiabálós, táncolós és megőrülős, szóval minden, amit a zenekartól vártunk.