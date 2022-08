A Kockahastól az önkifejezésig – megjelent a Zuzuana

Önmagunk újraértelmezése kőkemény feladat, főleg, ha az emberekben van valamilyen előzetes megítélés rólunk. Egy zenei előadó, akit valamilyen stílusban megismertek, általában kritikával sűrűn átszőtt úton tudja csak kijárni azt az ösvényt, amit a régi helyett szeretne újonnan követni. Van, amikor ez az út jónak bizonyul, de akad, hogy a zenész olyannyira eltéved rajta, hogy többé nem keveredik ki a bozótosból.

Varga Zsuzsa énekesnő is éppen új területeket fedez fel a zene világában Zuzuana című új kislemezén, amelyek eltérnek attól, amit a nagyközönség – amely leginkább a Venus együttesből ismerheti – megszokott tőle. Ennek ellenére nem mondanám, hogy ez baj. Az előadói fejlődés alapvető része, hogy őszinte magával az ember, és nem próbálja feltalálni a spanyol viaszt, vagy eladni valami olyat, ami már cseppet sem igaz. Így nem válik kínos tinihercegnővé, amikor már érett nő kellene hogy legyen, vagy nem esik bele olyan művészkedésekbe, amit rajta kívül senki nem ért, még a stúdiós sem, aki keveri az anyagot.

Varga Zsuzsának talán most sikerült valami olyat eltalálnia, ami új, mai, amiben kényelmesen és őszintén átélheti az alkotás szeretetét, de közben nem teszi kontraproduktívvá az egészet. A Zuzuana című kislemez három dalocskából áll, ezek a Durva lenne, a Köszi, hogy, valamint A bánat elhagy, amelyhez frissen jelent meg videoklip. A három dal passzol egymáshoz, mégis eltér, a zenészek különféle stíluselemeket használnak, miközben laza és modern pophangzást vesznek alapul.

A kislemez apropóján megkérdeztük az énekesnőt, miképp teltek az elmúlt évei, hogyan jutott el a Venus együttes legnagyobb slágerétől, a Kockahastól a Zuzuanáig, hogyan találta meg magát a zenében, és mi adta az alapot ehhez az anyaghoz.

Elmondása szerint szeretett volna tiszta lappal nyitni, de meg kellett dolgoznia érte. Egy óceánjárón volt énekes, ez adta a fő megélhetését, így kicsit elvonulhatott a reflektorok és botrányvadászok kereszttüzéből.

Valahogy menekültem innen, és kicsit attól is, hogy a saját arcommal és nevem alatt működő produkcióval álljak ki. Elbújtam. Nem is írtam magyar szövegeket. Tele voltam kétséggel, amit tetézett, hogy volt egy műtétem, ami miatt kérdésessé vált, hogy tudok-e még újra énekelni. Emlékszem a műtét előtti napra. Estig énekeket rögzítettem, hátha többé nem lesz erre lehetőség. 2020-ban elkezdtem rendezni magamban egy csomó dolgot, és arra jutottam, továbbra is a zene a legfontosabb mozgatórugóm, ebben érzem jól magam, ebben akarok fejlődni, ezzel akarok kommunikálni, de elhagyom a megszokott, hátraállós köröket.