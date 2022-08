Demi Lovato újra megtalálta önmagát

Kemény gitár riffek, nyers szövegek és elképesztő tehetség jellemzi Demi Lovato nyolcadik stúdióalbumát, a HOLY FVCK-ot. Az énekes lezárta a popos korszakát és durvábban tért vissza, mint valaha.

Demi Lovato az elmúlt években inkább botrányai és függősége miatt volt a köztudatban most viszont bebizonyítja, hogy nem véletlenül lett világsztár. A Disney színészből kiváló énekessé cseperedett Demi első, Don’t Forget című lemeze is közelebb ált a rockhoz, mint a pophoz, viszont további albumai inkább a mainstream vonalat hozták. Az énekes most eltemette a múltat és visszatért a rockhoz, ami olyan jól áll neki, hogy azt kívánjuk bárcsak végig ezt csinálta volna.

Az utóbbi pár évben egyre nagyobb teret nyert a pop-punk és a keményebb zene a mainstreamben, ami – bár sokan nem értenek egyet vele – Machine Gun Kelly, YUNGBLUD és a Blink-182 zenekarból ismert Travis Barker előadóknak köszönhető. Utóbbi rengeteg fiatal tehetséget karolt fel, akik ma már közismert előadók, ezzel felfrissítve a műfajt. Bár Demi új lemezének elkészítésében nem vett részt, nem lettünk volna meglepve, ha egy-két dalban producerként részt vett volna.

A lemez összes dalát az énekes írta, ebben pedig íróként és producerként is segítségére volt Alex Niceforo, Keith „Ten4” Sorrells és Warren „Oak” Felder. Utóbbi olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Rihanna, Ariana Grande és Lizzo.

Demi a megjelenés előtt így nyilatkozott az albumról:

Egyértelműen ez a legjobb lemezem és elképesztően büszke vagyok rá. Teljes mértékben bemutatja azt, hogy ki vagyok, hogy honnan kezdtem, és hol tartok most.

Ez pedig hallatszik is a lemezen. Már a korábban megjelent singelek, a Skin of my Teeth és a Substance is felrobbantották az internetet, az albumot hallgatva pedig még legalább négy-öt dalról állíthatjuk, hogy abszolút slágergyanús. Rögötön egy kollaborációval indul a lemez, nem mással, mint a korábban említett YUNGBLUD-dal. A Freak című dal egyből berántja a hallgatót és jelzi: ez nem az a Demi, aki régen voltam. A két énekes nagyon passzol egymáshoz, YUNGBLUD karcos hangja remekül egészíti ki Demi erős és tiszta stílusát. A korongon ezenkívül még két közreműködés hallható. A Help Me című szerzeményt az amerikai hard-rock banda, a Dead Sara színesíti, az Eat Me című dalban pedig Royal & the Serpent hallható.

Őszinte szövegek

Demi Lovato mindig is nyíltan beszélt mentális problémáiról és függőségéről, az pedig új albumán sincs másképp. A lemezen kifejezetten nyers szövegek hallhatóak, a Dead Friends és a Happy Ending dalok szívbe markoló őszinteséggel beszélnek az énekes nehézségeiről. A 29 című dal pedig egy olyan kapcsolatot ír le, ahol a két fél között nagy korkülönbség van. Sokan úgy gondolják, hogy a szerzemény Demi és Wilmer Valderrama románcáról szól, hiszen az énekes 17 évesen ismerte meg az akkor 29 éves színészt, akivel nem sokkal később össze is jöttek. A dal végig hidegrázós és érződik, hogy Demi sokat küzdött ezzel a témával. Érdekesség, hogy a szerzemény a megjelenés előtt már virálissá vált a TikTokon.

Zeneileg a lemez a pop-punk és a rock stílusba sorolható, bár többször megjelennek metálos elemek is és egy-két lazább, poposabb dal. A Holy Fvck című dal akár egy Halestrom-albumon is megjelenhetett volna, a Bones refrénje pedig akkorát megy, hogy a fejünk is leszakad. Énekszempontból is tökéletes korongot kaptunk. Demi hangja mindig is elképesztő volt, most viszont még az eddigieknél is nagyobbakat énekel.

A HOLY FVCK kétségkívül az énekes egyik legjobban összerakott lemeze, ami valószínűleg sok új rajongót is szerez Deminek. A régi rajongók pedig örülhetnek, hiszen úgy tűnik, Demi újra megtalálta önmagát.