Eminem a 2005-os első válogatáslemeze, a Curtain Call után közel húsz évvel összeállította a szellemes című Curtain Call 2-t, amely a 2006 utáni évek sikereit gyűjtötte egybe. Már a függöny is erős szimbólum, de az idei lemezborítón látható flipper is, ami valószínűleg arra utal, hogy a szórakoztatóiparban mindig fenn kell maradni, ahogy a flipper vasgolyóinak. Minden csattog, vibrál, fénylik, de a nyertes végül mégis a kocsmáros.

Eminem meglehetősen korán kezdte a méltóságteljes öregedés programot, valójában karrierje csúcsán, 33 éves korában. Már 2005 körül vissza akart vonulni, amire nem csak az első válogatáslemeze utalt, ő maga is többször beszélt arról, hogy inkább a produceri és kiadói feladatokra koncentrál majd. Csak a 2004-es Encore után öt évvel jelent meg a következő stúdióalbuma, a Relapse. Bár az a lemez is sikeres volt (négymilliót értékesítettek belőle), mégis, mire visszatért, a globális Eminem-hisztéria már elmúlt, ugyanúgy, ahogy a kilencvenes évek első felében már senki nem akart a KISS-flipperrel játszani, amikor elkészült a Guns N' Roses játék.

De egy rapper nem tud mást tenni, mint hogy mindenkit kioszt. Eminem a korai időszakában nekiesett Michael Jacksonnak, Madonnának, Mobynak, a Limp Bizkitnek, és Christina Aguileráról is annyit tudott mondani, hogy orális szex-szel jutalmazta Fred Durst-öt. A régi szép időkben a szőke művészt saját anyja is beperelte cirka tízmillió dollárra, mert szerinte a fia megrágalmazta őt a The Slim Shady LP-n.

És ahogy egy rappertől elvárható, Em itt nem állt meg, a We As Americans című vádiratában nekiment Bushnak is. „Cseszd meg a pénzt, nem rappelek halott elnököknek, inkább látnám az elnököt holtan...” Ezután a titkosszolgálat is nyomozni kezd utána, amit bizonyára Em és Bush sem bánt, a rapben legalább olyan fontos az ellenségkép és a műbalhé, mint a politikában...

Eminem túl mélyről került túl magasra. Britney Spears ...Baby One More Time című, übersikeres debütáló lemezét is letaszította az első helyről, a The Marshall Mathers LP lett a leggyorsabban fogyó szólóalbum az Egyesült Államokban: csak a megjelenés hetében elment belőle közel kétmillió, és mára már tízszeres platinalemez. De Eminem arra még büszkébb volt, hogy Snoop Dogg Doggystyle című klasszikusát félrelökve A The Marshall Mathers lett a leggyorsabban fogyó hiphop album.

És akkor nem beszéltünk még a harmadik stúdióalbumáról a The Eminem Show-ról, amely a 2002-es év legtöbbet eladott albuma lett. A lemez párizsi bemutatóján volt szerencsém látni a művészt a párizsi Bercy sportcsarnokban, ami már attól emlékezetes maradt, hogy zárt térben egyszerre füvezett úgy cirka 17 ezer melegítős rajongó, ami zavarba hozta a sokat látott leültető néniket is. Mindezen persze nem csodálkoztunk annak fényében, hogy az előjátszók, a Cypress Hill tagjai színpadi díszletnek is felfogható, kb. másfél méter hosszú gumi jointtal jelentek meg a deszkákon. Eminem pedig mindent vitt, érezhető volt, hogy 2003-ban ő a világ legnagyobb popszenzációja, amit most nehéz elképzelnünk, mert már más az árfolyama a képzeletbeli poptőzsdén.

Hogy mit tud az idén ősszel 50 éves művész indexe, arról mindent elmond a Curtain Call 2. Ami első hallásra is feltűnik: a 2005-ös válogatáson sokkal több a sláger, a 2022-es összeállítás inkább azt mutatja meg, hogy Eminem mekkora MC, hogy úgy pörög a nyelve, ahogy szinte senkinek a műfajban. Ott van például a tényleg attraktív Rap God, amelynek hat percébe 1560 szót zsúfoltak bele. Ez önmagában is lenyűgöző, az erőteljes előadásról nem is beszélve, de lehet, hogy a TikTok-függők inkább mutatványnak tartják, mintsem dalnak, ugyanúgy, mint a K-popra bukfencező macskakölyköket.

A Curtain Call 2 természetesen a 2005-ös kiadvány folytatása, és azt is megmutatja, hogy ahogy messzebb került Eminem a pop aktuális epicentrumtól, úgy lett egyre több a közreműködő (Rihanna, Beyonce, Ed Sheeran, Gwen Stefani, Bruno Mars, Pink) a dalaiban. A dolog arról szólt, hogy meg tudja-e szólítani azt a generációt, amelyiknek a rappelés nem több, mint egy elődöntős attrakció a Britain's Got Talentben.Ráadásul már nem is drogozott, nem szedett altatókat, egyszóval normális lett, az meg nem túl izgalmas egy 14 évesnek.

Szóval, már nem az egykori öntörvényű előadó volt, hanem olyan fickó, aki megpróbálja kitalálni, mivel tud a felszínen maradni. Még azt sem mondhatjuk, hogy a kiadvány egy emlékeket megőrző díszes tasak, mint régen a konyakmeggyes doboz, amibe a ballagási fotókat és a mozijegyeket tettük. A borító klasszikus flippergép stílusú artworkje ugyanis olyan ronda, mint egy Balaton-parti búcsú dodgemje, amire ráfestették Tarzant, Madonnát, Mel Gibsont és Britney Spearst.

Eminem a rap Lewis Hamiltonja, gyorsabb, mint bárki, ugyanakkor nem könnyű hozni a rossz fiút, ha Beyoncé énekel a Walk On Waterben, Rihanna a Love The Way You Lie-ben, vagy Bruno Mars csapata tolja a Lightersben. A cuki Ed Sheeran pedig egyszerűen tönkreteszi a Rivert, viszont amikor már Snoop Dogg-gal feleselget a From The D 2 The LBC-ben, az nagyon is rendben van.

Azt kérdezi Eminem a Cinderella Manben, hogy ki tudja üvegbe zárni a villámot, tüzet gyújtani a vízen... Nos, ő már biztos, hogy nem, bizonyára most is egy illatos mécses fénye mellett rappel a fürdőszobájában.

Eminem: Curtain Call 2, Universal, 18 szám, 76 perc