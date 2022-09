Tiszalök és Guy Ritchie megfér egymás mellett

Beton.Hofi másfél éve debütált lemeze, a Comic sins megjelenése után újabb koronggal jelentkezett. A Playbánia 2022. szeptember 2-án, éjfélkor vált elérhetővé a streamingplatformokon, jómagam is ekkor nyomtam rá először a lejátszás gombra.

Beton.Hofi (polgári nevén Schwarcz Ádám) először 2019-ben jelentkezett Powerbank című számával, amit akkor még a Soundcloudon hozott nyilvánosságra. Ezután jött még pár kislemez, mint a Közel-kilét Európa vagy a Plasztik poharak, és azóta az érthető módon felettébb népszerű első lemez és Ádám számára enyhén szólva nincs megállás.

Amilyen nagy rajongás övezte a Comic sins albumot, olyan nagy lelkesedéssel várta Beton.Hofi rajongótábora a Playbánia megjelenését. Az első két kislemez (Dohánybolt, Bagira) még nyáron érkezett a korongról, így előszeretettel skandálta a közönség a legújabb számok szövegeit a különböző nyári fesztiválokon. A rapper második lemezének megjelenési dátumát és az album borítóját egyedülálló módon a Fedél nélkül Facebook-oldalán hozta nyilvánosságra napokkal a megjelenés előtt.

Ádám egyébként kifejezetten humoros és szerethető figurának tűnik, mind rapperként, mind pedig a civil életében. A Márkó és Barna Síkideg podcast vendégeként elhintett poénjai például a rajongótáborában gyakran visszaköszönő szállóigékként élnek tovább.

Guy Ritchie és Tom Hanks is rajta van az albumon

A Playbánia sokban különbözik elődjétől hangulatban és hangzásvilágban is. Amíg a Comic sins jóval letisztultabb és egyszerűbb beatekkel operált, addig a mostani lemez jócskán meglepi az embert, mivel sokkal keményebb alapokkal találkozunk. Közreműködőkből a Comic sinshez hasonlóan a Playbánián sincs hiány.

Beton.Hofi előszeretettel dolgozott olyan feltörekvő előadókkal, mint Co Lee, Ajsa Luna és Gyuris, de találkozhatunk az albumon „nagy öregekkel” is, mint Glsch (Slow village) vagy Baba Aziz. Producerek tekintetében is sokszínű a korong, van itt három Hundred Sins-dal (Bagira, Tiszalök, Playbánia), kettő Beatrickhez köthető producerelés, de hallható rajta Lusta Geri és Dom Beats munkája is.

A meglepő jazzes hangzásvilágú Backseat Boisban találkozhatunk a már korábban említett Co Lee verzéjével, aki ritkán rappel magyarul, de az album kedvéért most ezt is bevállalta.

A lemezen két dal is hírességek után lett elnevezve (Guy Ritchie és Tom Hanks). Nem teljesen tiszta, hogy melyik filmet akarták rekonstruálni ezekkel a nevekkel, az azonban elmondható, hogy a furcsa címekhez képest mindkét dal meghatározó lett.

A Gyurissal közös Holnap című szám mondanivalójában és a beatek tekintetében is nagyot megy, pontosan addig, amíg a közreműködő be nem lép. A szemtelenül fiatal Gyuris ugyanis a saját részében elképesztően vékony, már-már gyermeki hangon meséli el drogokkal való felettébb bonyolult és hánytatott kapcsolatát. Valahogy az egész dal hangulatát megtöri ez a rész, továbbá nem kelti az emberben a legjobb érzéseket több alkalommal végighallgatni a Gyuris által elmesélt történeteket.

Ezzel szemben a Baba Azizzal közös Pulled Pork, amilyen abszurd hasonlattal operál, annyira meglepő, hogy az egész dal mégis működik. Nem sok magyar előadó tudná párhuzamba hozni az omlós hús látványát egy női testről lehulló ruhadarabbal úgy, hogy az működőképes legyen, de Beton.Hofinak még ez is sikerül.

De véleményem szerint a legerősebb dal így is az albumcímadó Playbánia lett. Megkockáztatom, hogy ez lett Ádám eddigi karrierjének legköltőibb, leghangulatosabb munkája. Igazi hidegrázós élmény a Hundred Sins-dallamokkal fűszerezett számot hallgatva róni Budapest utcáit, terápiás jelleggel csak ajánlani tudom mindenkinek.

Ez valóban egy másik liga

Amilyen hatással volt az utóbbi bő egy évben a magyar könnyűzenére és popkultúrára Ádám munkássága, szinte rémisztő belegondolni, hogy ezzel az albummal miket fog még elérni. A rapper gyakran mesél (mind a szövegeiben, mind pedig interjúkban) belső démonairól, és arról, hogy ez a hirtelen jött siker mennyit adott, de emellett mennyi mindent el is vett. Ezzel az albummal Beton.Hofi ismét lépett egy szintet, mondhatni bekeményített, és mi ennek csak örülni tudunk. Várjuk a folytatást, vagyunk végig!