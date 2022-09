A jövő forradalmárai szétzúznák a nemzetet

Azt énekli Matt Bellamy aYou Make Me Feel Like It's Halloween című dalban, hogy úgy érzi, mintha halloween lenne. Nos, ő az, aki a cukorkákat, azaz a slágereket osztogatja a nemrég megjelent Will of the People című új lemezükön, amit nemes egyszerűséggel olyan sorlemeznek titulál, amely valójában egy best of is egyben. A kiadójuk válogatást akart, és szerinte megkapták, csak éppen új dalokból.

Idáig rendben is van a dolog, így kell hozzáállni: minden lemez olyan legyen, hogy soha ne legyen szükség válogatásokra. Persze, a Will of the People nem csak a slágerhányadosa miatt best of gyanús, hanem azért is, mert minden megtalálható rajta, ami eddig a Muse-t jellemezte, azaz: az albumon nincs semmi olyan, amit korábban ne hallottunk volna.

És ez sem baj, ha ilyen esszenciális, az eddigi életmű betetőzésének tűnő albummal álltak a nyilvánosság elé. És hogy már most halloween lenne? Nos, a Muse rendesen ijesztget minket, és kb. annyira kell őket komolyan venni, mint a roxforti diákoknak öltözött zuglói gyerekeket, akiknek az apukája tíz perccel azelőtt becsenget, hogy ne zavarjuk el őket, itt laknak a közelben.

Darabokra zúzzuk a nemzetet, ez a nép akarata... Szükségünk van egy forradalomra

– énekli Bellamy a Will of the People-ben, majd folytatódik a radikális kávéházi forradalmárok nekibuzdulása a Queen-hommage-ként is értelmezhető Liberation-ben:

Szándékunkban áll kitörölni a helyedet a történelemből. Hamarosan semmid sem marad.

Ilyen a forradalom, no

Az mindig érdekes, amikor negyven pluszos, milliárdos férfiak világforradalomról fantáziálnak, de lelkük rajta. Az már érdekesebb, amit a We Are Fucking Fuckedben vizionál Bellamy... Arról énekel, hogy a halál kapujában állunk, egy újabb világháború küszöbén, miközben futótüzek, földrengések és halálos vírusok fenyegetnek minket. Még szerencse, hogy itt ez a nyár legvégén megjelent remek album, amelyről nem volt túlzás máris öt kislemezt (Won't Stand Down, Compliance, Will of the People, Kill or Be Killed és You Make Me Feel Like It's Halloween) megjelentetni.

Nem túlzás az sem, hogy a Will of the People a 2006-os csúcsmű, Black Holes & Revelations (2006) méltó párja, A Queent és a Radioheadet, a Spiktnotot és Chopint is megidéző dalok mesterművek, így aztán másodlagos, hogy a zenekar ezúttal is egy zavaros, disztópikus narratívát ajánl, mert a Queen óta így nem hangszereltek dalokat.

Ha akarjuk, értelmezhetjük a lemezt koncept albumként is, de az AC/DC-t is idéző riffek, a színpadot felszántó transformer robotok, és a retrofuturista leadfalak sokkal jobban illenek egy jól felfűtött sportcsarnokokhoz – amelyek alatt ott pihennek a rajongók gyöngyházfényű hibryd suvjaik –, mint a nagyvárosi perifériák pamutmelegítős világához.

Cukorkasokk miatt összemosódik

Az album afféle popkulturális kollázs, tele olyan intarziákkal, mint amilyen az Euphoriában hallható Giorgio Moroder-féle ikonikus loop. Igen, a Muse megidézte Donna Summer I Feel Love című diszkóhimnuszát, ami viccnek éppen nem rossz, míg a Veronában Bellamy pont úgy énekel, ahogy Bono.

És sikeresen „veszik le” a kortárs pop olyan zenekarait is, mint az Awolnation vagy az Image Dragons (!), de mindezeken túl tele van önidézetekkel is a padlás. Nem kell Muse-rajongónak lenni ahhoz, hogy az Euphoriáról eszünkbe jussanak a Knights of Cydonia című klasszikusuk..

A zenekar évek óta építi disztópiáját, a dalokban jól kivehető az orwelli rendőrállam sziluettje, a koncepció azonban nincs úgy megemelve, mint mondjuk Rogers Waters világa. Inkább olyan az egész, mintha Matt Bellamy, Dominic Howard és Chris Wolstenholme a hírportálok főcímeit ollózták volna össze. Nincs tényleges előrelépés a közel húszéves Absolution című albumuk óta, ugyanazt csinálják, csak jobban, ami elég ahhoz, hogy megtöltsék a világ legnagyobb stadionjait. A közéleti monitorozás csak arra jó, hogy létrehozzon egy hamuszürke popmetál fantasyt, ugyanakkor simán lehet, hogy Will of the People lesz a 2022-es év leginkább szórakoztató lemeze. Az egész olyan, mint egy halloweeni sulidiszkó, ahol a cukorkasokk miatt a tinik fejében összemosódik a Queen, az EDM-pop és a metalcore.

Muse: W ill of the People

Warner, 38 perc, 10 szám