Nem volt még ennyire őszinte Yungblud

A fiatal, brit énekes az elmúlt évek egyik legsikeresebb új előadója, különleges hangjával és stílusával meghódította az egész világot. Harmadik stúdióalbuma, a Yungblud egy fokkal lágyabbra sikerült, mint vártuk, de még így is jól illeszkedik az énekes hangzásvilágához.

Yungblud igazi megosztó személyiség, sokan imádják szókimondó stílusát, mások viszont pózőrnek tartják. Az utóbbi hónapokban többször betámadták a különböző közösségi média platformokon, de a hűséges rajongói tábora foggal-körömmel védi az énekest. Az eddig pop-punk műfajban utazó előadó most egy kicsit lenyugodott és ez az új albumán is hallatszik.

A lemez nyitódala, a The Funeral hozza a megszokott Yungblud-hangzást, igazi ugrálós pop-punk meglepően őszinte szöveggel. Ez az őszinteség jellemzi leginkább az albumot, hiszen az énekes az összes szorongását megosztja a hallgatókkal. A Tissues érdekessége, hogy a The Cure Close to Me című dalát használták fel hozzá, amelyben Yungblud szerint „a zenetörténelem legikonikusabb brit beatje” hallható. Az NME zenei újságnak azt is elmesélte a fiatal előadó, hogy Robert Smith, a The Cure énekese egyből rábólintott a felhasználásra, amit hatalmas megtiszteltetésként élt meg.

Robert Smith miatt kezdtem el sminkelni szemem. A zenekar egyszerre volt a fájdalmaim és a boldogságom megtestesítője. Ők tanítottak meg arra, hogy a normához idomulni egyet jelent a halállal

– mondta az énekes az NME-nek.

A lemezen egy kollaboráció kapott helyet, a Memories, amelyben WILLOW vendégénekel, a dal pedig igazi klubhimnusz. Szintén bulidal a Don’t Feel Like Feeling Sad Today, amellyel az egyetlen probléma, hogy túl rövid. A dalok nagy része amúgy bármilyen brit coming-of-age (felnövésről szóló) filmben megállná a helyét, a Sex Not Violence például biztos benne lett volna a Skins című ikonikus brit sorozatban, ha tizenöt évvel ezelőtt jelenik meg.

Az énekes több dalban is megemlíti az utálkozó üzeneteket, amelyeket online kap. Az I Cry 2 második verzéje kifejezetten a szexualitását megkérdőjelező kommentekre reagál:

Mindenki azt mondja online, hogy nem vagyok igazából meleg Majd elkezdek pasikkal randizni, ha ők elmennek terápiára

– hallható a dalban, ezzel is kifejezve, hogy Yungblud évek óta nyíltan pánszexuális.

Az album legnyersebb és őszintébb dala a kevesebb mint kétperces, akusztikus Die For a Night. A szerzeményben az énekes azon gondolkozik, hogy vajon bárkinek feltűnne-e, ha nem lenne már a világon. A halál témája több dalban is előkerül, de Yungblud foglalkozik a depresszióval és a toxikus maszkulinitással is.

A kritikusok szerint a Yungblud az énekes legmagabiztosabb és legjobban összerakott stúdióalbuma. Yungblud remekül ötvözi az újhullámos hangzást a modern poppal és az elektronikával. Bár az énekes eddig egy kicsit keményebb vonalat képviselt, az érzelmes és lágyabb dalok is ugyanolyan jól állnak neki.