Homokviharban mindegy, hogy van-e rajtad cipő

A zene, az Inside Your Sun című dal, a Strong Deformity zenekar ismerős lehet a Stenk olvasóinak, Poós Zoltán néhány hónapja remek elemzést írt róla/róluk. Ha nem olvasták volna, ide kattintva pótolható.

Ami azonban bizonyosan új élményt jelent, az a videóklip. Ez készült most el a Dancing Flame című dalhoz. Azt nem állíthatjuk, hogy a látvány szívet melengető, ám az is igaz, hogy ha már a dalban arról énekelnek, hogy homokviharban nem találni a célt, és hogy fordulj inkább belső templomod menedéke felé, akkor

teljesen mindegy, hogy mezítláb vagy bakancsban járod-e az utad.

A klip amolyan inverz valóság. Talán két lépéssel vagyunk a világvége előtt, de az is lehet, már mögötte járunk. A klipben mutatott kiégett, időszövetbe bújt lelkek csupán égi lényünk kivetülései. De nem úgy, mint Platónnál, itt nincsenek árnyékok a falon, a kifordított világban szabadok és sugárzó entitások vagyunk.

A dal végén csupán egyetlen dilemmánk marad: a kék vagy a piros kapszulát vegyük-e be? De nem azért, hogy megtudjuk, milyen mély a nyúl ürege, hanem hogy tudjuk egyáltalán, hogy a dimenziós hártya itteni vagy ottani oldalán sétálunk-e lelkünk temploma felé.

Csináld magad, majd ünnepelj!

A DIY-mozgalommal szimpatizálva, az előző, Manitou című dalhoz forgatott videóhoz hasonlóan ezt a klipet is Riba Márió operatőrrel forgatták, és a zenekar basszgitárosa, producere, Kováts Tibor vágta. Ő amúgy az Anima Sound System tagja is, ott gitárosként és társproducerként is közreműködik.

A Strong Deformity idén nyáron több koncertet is adott (Pécsett, a Velencei-tónál a Tankcsapda vendégeiként), a szombathelyi fiúk 2022-ben ünneplik a zenekar harmadik albumának húszéves évfordulóját. A Magic Syrup a zenekar eddigi legsikeresebb albuma, azt még – az Anima Sound System két producerével, Prieger Zsolttal és Németh Gergővel – 2002-ben készítették, és a Warner/Hungary gondozásában jelent meg.

Strong Deformity Bertalan Balázs dob / Bertalan Zsolt gitár / Fekete Károly ének / Háni Szabolcs gitár / Kováts Tibor basszgitár, gitár, szintik, programozás

A lemez születésnapját Budapesten, az Instantban ünneplik 2022. november 26-án, szombaton. De ősszel más helyszíneken, vidéken is el lehet csípni őket pár klubkoncerten.