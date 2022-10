Madonna a hiúsága áldozata lett

Minden nő másképp viszonyul az évfordulókhoz, vannak, akik elmennek a körmöshöz és a pilláshoz, Madonna lemezt ad ki. A művésznő utoljára 2005-ben szólt nagyot, amikor Hung Up című klipjében rózsaszín dresszben, Farrah Fawcett-hajjal úgy tornázott, mint Rubin Réka rajongói az alakreformtábor utolsó napján.

De a zavarunk inkább Madonna korának szólt, annak, hogy ezt 47 évesen bevállalta. Azóta eltelt 17 év, és most nemcsak egy klipet táncol végig, hanem 220 percnyi játékidőt. Ilyen hosszú ugyanis a Finally Enough Love: 50 Number Ones című, klubslágereket tartalmazó remixalbuma. Ez így szintén tiszteletet parancsol, ahogy az is, hogy a 64 éves művésznő egyedülálló módon 50 alkalommal vezette a Billboard Dance Club chartját.

Piszkos tánc

Oké, ez nem a mainstream lista, de így is jól hangzik. Ez szerinte történelmi tett, amit egy remixgyűjteménnyel ünnepelt meg, illetve azoknak, akik nem szeretik a túl hosszú ünneplést, összeállított egy 16 számos kollekciót, amelynek szellemesen Finally Enough Love lett a címe. Mi az utóbbit hallgattuk meg, amely a kronológiát követve az idén 40 éves Everybody átiratával indul (aminek nagyon is jót tett a facelift) és a 2019-es I Don't Search I Findig tart, a legbefolyásosabb DJ-k remixeivel, olyanokéval, mint Shep Pettibone, William Orbit vagy Avicii.

Az album Madonnát inkább táncművészként mutatja meg, nem pedig popsztárként, ami nem biztos, hogy jó döntés volt, hisz a válogatásról lemaradtak azok a világslágerei, amelyekre nehezen mozdult volna meg a partyk népe, viszont a fél világ azonosítja vele a nyolcvanas és a kilencvenes éveket. Jól hangzik, hogy Madonna ötvenszer vezette a Billboard Dance Club Chartját, és hogy ezzel ő lett az első és egyetlen előadó, akinek 50 első helyezett slágere volt bármelyik Billboard-listán. Ezért viszont beáldozta azokat a dalait, amelyek nem a klubok zárt világában futottak be karriert, hanem a globális poppiacon.

Hiánygazdaság

A Finally Enough Love-on nem szerepel a Holiday, a Like a Virgin, a Crazy for You, a Papa Don't Preach, a La Isla Bonita, a True Blue, a Justify My Love, hogy csak néhány nagy slágert említsünk. Aki szereti a jól fókuszált remixeket, és főleg Madonna első évtizedéért rajong, annak ott a 35 éve, 1987-ben megjelent You Can Dance című remixalbum. Madonna a hiúsága áldozata lett. Azért összpontosított a klubslágerekre, mert a mainstream kislemezei a 2008-as Hard Candy album után már nem szerepeltek olyan tüneményesen, azaz a karrierje megtorpant, lépéshátrányba került.

Nem tudta tartani a versenyt Taylor Switfttel, Beyoncéval, Lady Gagával, de ez nem is lett volna baj, elvégre 2008-ban már 50 éves volt. Ekkor kellett volna váltania, és mondjuk azt az irányt vinni tovább, amilyen az 1994-es Take A Bow című slágere is volt. Felvenni a fülledt, évődő nagyasszony pozícióját, valahol ennek a dalnak a hangvétele és Diana Krall érzéki jazzy futamai között. Vagy mást, de semmiképpen sem volt szerencsés hatvan fölött eljátszania a romlott fruskát, aki osztálykiránduláson poénból elcsábítja a piros melegítős, bajszos tesitanárt.

A periferikusabb klubslágerek piacán viszont még mindig kiválóan teljesített, gondoljunk csak a Bitch I'm Madonna (feat. Nicki Minaj) felvételére, ami olyan, mintha egy végtelenített amin gif aláfestő zenéje lenne „tinédzser party animal” jeligére. Amikor ez a dal megjelent, Madonna már 57 (!) éves volt. Ennek a partizz úgy, mintha a saját unokád lennél attitűdnek állít emlékművel a Finally Enough Love, amiről nem lehet tudni, hogy Madonna saját magának készítette, vagy csak a fan clubnak legyártott exkluzív ajándékról van szó.

Anyagias lány

A lemez dalait a clubmixek kannibáljai emelik magasba, és valószínűleg ők lesznek azok, akik nem fogják megvenni az 50 dalt tartalmazó díszdobozt. Akik áldoznának erre, azok szívesebben hallgatnák a Bedtime Stories (1994) vagy a Ray Of LIght (1998) valóban parádés dalait, akár kíméletesebb mixváltozatokban is. A koncepció csak szemfényvesztés, mert bár kétségtelenül Madonna a globális popkultúra egyik legnagyobb hatású előadója, de még neki sem volt 50 number one slágere a meghatározó poplistákon. A Billboard Dance Club Chart a rajongók számára nem jelent tájékozódási pontot.

Madonna a nyár végén ezt nyilatkozta a Harper's Bazaarnak: Azért adtam a lemeznek a Finally Enough Love címet, mert a szerelem az, ami a világot mozgatja. Emellett az egyik legnagyobb szerelmemet, a táncot is reprezentálja.

Van még egy szerelme, a pénz, amiről nem beszélt a lemezzel kapcsolatban.

Madonna: Finally Enough Love

Warner

16 szám 84 perc