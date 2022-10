A jó szex már a konyhában elkezdődik – a Red Hot Chili Peppers visszatér

Ha igaz, hogy minden étel egy történetet mesél el, akkor egy konyhában játszódó poplemez egy egész életet is körülírhat. Különösen, ha ez a helyszín egy álomkonyha Malibuban, és történetesen Shangri-La stúdiónak hívják, ahol olyan lemezeket főztek ki, mint a Red Hot Chili Peppers Return of the Dream Caanteen című új albuma.

„Maradj mellettem drágám, én leszek a te embered. A társaságod a legjobbat hozza ki belőlem” – adja meg az alaphangot Anthony Kiedis a Red Hot Chili Peppers Peace and Love című új dalában. Igen, mellettük maradunk, annak ellenére, hogy tavasszal már leültettek maguk mellé az Unlimited Love című szintén több mint hetvenperces, visszatérő albumukkal. És még az is lehet, hogy a funk-rock a legjobbat hozza ki a hallgatókból.

Tömegnövelő szerek

A Red Hotból biztos, és azokból is, akik szerint a proteinben abált turbo-funk alkalmas keretet biztosít ahhoz, hogy csaknem 150 percen keresztül hallgassuk meg a két dupla albumot. Ugyanis érdemes Unlimited Love-val együtt rászánni egy hétvégét. A két lemez dalait egy sessionben vették fel Rick Rubin sztárproducerrel, még 2021-ben, szóval összenő, ami összetartozik. Persze, egy szélesvásznú prog-rock eposznak kimondottan jól áll a nagy formátum, de a pörgős, csúcstámadásokkal teli funkos szoftpornó szettnek nem biztos.

Viszont a Return of the Dream Canteen, a Red Hot Chili Peppers tizenharmadik stúdióalbuma kimondottan jó lemez, tele erős rockdalokkal, és mivel adja magát az összehasonlítás, nem is akarjuk megkerülni. Az áprilisban publikált Unlimited Love vagy az október 14-én megjelent álomkonyha-e a jobb lemez? Nos, a Return of the Dream Canteen izgalmasabb, mélyebb, megéltebb album, és 75 perc ide, vagy oda – nincs rajta üresjárat.

A konyhafőnök ajánlata

Minden azzal kezdődött, hogy a csodagitáros, John Frusciante tíz év után visszatért a zenekarba, és ennek örömére kapásból felvettek negyven számot Rick Rubin csúcsproducerrel, majd a Warnerrel bokszoltak egy kicsit, és végül kiválasztottak 34 dalt, amelyet elosztottak két dupla albumra. A zenekar a két anyagot úgy szekvenálta, hogy mindkettő megképezzen egy sajátos hallgatói élményt. Aki a zenekar lazább énjét szereti, annak talán jobban bejön az Unlimited Love, aki viszont a felkavaróbb, kreatív megoldásokkal teli rockkalandokat bírja jobban, az otthonosabban mozog majd a Return of the Dream Canteen világában.

Ott van például a katartikus Reach Out, amely lazán hozza az 1991-es Blood Sugar Sex Magik ihletettségét. Milyen kár, hogy a turnéval nem várták meg e lemez megjelenését, vagy: meg kellett volna cserélni a két album megjelenését. Mintha John Frusciante az Unlimited Love-ot a zenekarnak írta volna, míg a Return of the Dream Canteent inkább saját magának. Például a szólólemezeire jellemző, hogy előszeretettel használ szintetizátorosokat, és noise-rockos effekteket, amit most beemelt a Red Hotba is.

Elektromos gyalogos

Azt nyilatkozta a Mixmag magazinnak, hogy amit csinál, annak a gyökerei Brian Eno Roxy Musicban végzett munkájában vannak. Ott a szintetizátorokat és egyéb kütyüket arra használták, hogy megváltoztassák az élő hangzást. Hozzátette, tetszett neki David Bowie szintetizátorhasználata is, de Frusciante nagy Depeche Mode-rajongó is. Bevallotta, hogy már a Californication írásakor is nagy hatással volt rá a brit szinti-rock zenekar, de elárulta azt is, hogy a Peace And Love című új számuk ritmikáját Isaac Hayes Breakthrough című breakbeatje ihlette.

Az az egészben a legjobb, hogy album tele van a hiphop, jungle, drum and bass és UK garage hatásokkal, de ezt az egészet sikerült a zenekarnak rockzenei formátumba tennie. Ott van például a briliáns The Drummer, amely nem elég, hogy eszelős kreatív mutatvány, még nagy sláger is lehet. A pop-kulturális utalásokkal teli album Chertől Layne Stayley-n át, Eddie Van Halenig számos popsztárt idéz meg, többek között saját magukat is, de még Lady Gagát is, a My Cigarette című dalukban. Egy törzskönyvezett rocker is azonnal rájön, hogy Gaga Pokerface című dalát tekerték meg.

Az artworkről eszünkbe juthat egy ősrégi Kretén magazin is, amelyet egy évtizede ott felejtettek egy kőbányai LSD-droglaborban, és a lapok egyszer csak életre keltek.

Túl a szivárványon

Az artworköt két francia művész, Thami Nabil és Julien Calemard készítette, akik korábban az Unlimited Love album Poster Child című számához alkották meg a klipet. Ezzel afféle vizuális híd képződött a két, részint azért összetartozó album között. A Return of the Dream Canteen nem egy morzsaparti, amit az Unlimited Love maradékából szolgáltak fel, valójában ez a fő fogás. Az Eddie című nosztalgikus hangulatú dalban ezt énekli Kieddis:

Nem panaszkodhatok az időjárásra. Havazik a szivárvány, jó szórakozást!

Igen, egy olyan álomkonyhában vagyunk, amelynek ablakából pont erre a szivárványra látni. Jó étvágyat, jó szórakozást!

Red Hot Chili Peppers: Return of the Dream Canteen

Warner

17 szám 75 perc