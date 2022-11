Fergeteges első éjszaka után stagnálóan közepes szex

Nem könnyű az egyslágeres sztárok élete. Olyan, mint a fergeteges első éjszaka után a stagnálóan közepes szex. Amikor ezrek jelennek meg a koncerteden azért az egy nótáért, amit ha a fellépés elején lejátszanál, tulajdonképpen el is szivárogna a közönség fele. Néha azt gondoljuk, nem futja már többre, holott ezeknek az előadóknak a java sok nagylemezt is kidob a pályafutása során, csak egyik sem születik olyan remek csillagzat alatt, mint az az egy ominózus nóta.

Elképesztő, amikor rájövünk, hogy az adott előadónak több toplistás slágere is volt, ahogy Psynak a Gangnam Style-on kívül is van jó pár, százmillió nézőt is megugró dala, de Vanilla Ice-nak is fellelni top tízbe kerülő dalát az Under Pressure-kópia mellett. Hasonló cipőben jár Carly Rae Jepsen, akit legtöbben csak a Call Me Maybe után ismernek, holott az énekesnő most jelentette meg hatodik stúdiólemezét, amely egész jóra sikeredett. Ez a The Loneliest Time.

Nem szorít az üvegcipő, ha nincs

Kereken tíz éve volt, hogy Jepsen betört a szupersztár státuszba, amikor a fent említett, tinglitangli, pasizós nótája futótűzként terjedt el a YouTube fénykorában. Akkoriban pont az egészséges keresztmetszet élt, a nagy kiadók belátták, kell az a kis szeletnyi segítség, amit az internet tud nyújtani, így a közösségimédia-oldalakat és videómegosztókat felhasználva pillanatok alatt tudták elterjeszteni új csillagaik legsikeresebb számait mindenféle komolyabb akadály nélkül, miközben a kezdő előadókat sem szorították ki teljesen a felületekről.

Persze Jepsen akkor sem tudott népszerűségi versenyt nyerni Katy Perry vagy Taylor Swift ellen, de hozta az aranyos, kissé ügyetlen, csinos és életvidám lány karakterét a zenébe, ami fontos volt a tonnányi szívfájdalomról és szakításról ódákat éneklő power voice énekesnők mellett. Bár a fent említett tinglitangli kifejezés hathatna pejoratívan is, itt teljesen pozitív, mert erre akkor nagy szükség volt.

akadt egy piaci rés, amit Carly betöltött, és sikert aratott vele.

De minden mesének egyszer vége lesz, így a hercegnő sztorija sem eposzi hősköltemény. A rágógumipop élvezetes, egynyári tinédzserkaland, így nemcsak ő, de a rajongói is hamar kinőttek a buliból, Carly pedig lassan eltűnt a köztudatból. Ha ma feldobjuk a nevét, elég kevesen kapcsolnak, hogy kiről van szó, de ha megszólal a Call Me Maybe, azonnal villan a körte. Ekképp nem szűnt meg teljesen a jelenléte a zenében, Jepsen pedig azóta dolgozik rajta, hogy megmutassa, ma is ugyanúgy képes bulit csinálni, mint tíz éve.

Pofátlanul rádióbarát

Ha belevágunk a lemezbe, azt kapjuk, amit eddig is. Táncolható, bulizós muzsika, csak már nem az a sima 2012-es pophangzás. Mixeli a 70-es és 80-as évek jegyeit, beleforrasztja a mai világot, de kerüli a nosztalgiavonat-érzést. Az album maga elég pofátlanul rádióbarátra készült, tekintve, hogy közel a nóták fele kevesebb mint három perc, igazodva a mostani trendekhez, ennélfogva pedig még a leghosszabb dal sem éri el az öt percet a bónusz számokkal együtt 16 dalos korongról.

Került a lemezre egy kooperáció is, az énektehetség Rufus Wainwrighttal,

ami maga az album címadó dala, a The Loneliest Time. Az igazán kemény az, hogy mivel Carlytól sosem állt távol a kooperáció műfaja, az idő előrehaladtával látjuk, ahogy csökkent az együttműködések költségessége. Ezt szimplán úgy kell értelmezni, hogy a kezdetben még az Owl Cityvel és Justin Bieberrel éneklő Jepsen – akinek még a későbbi lemezéről érkező I Really Like You című videoklipjében is Tom Hanks játszott – lemezről lemezre csökkentette a kooperációk horderejét.

A nívósságot azonban nem venném ide, mert ugyanúgy megválogatja, hogy kivel csinál közös dalt, sőt, a minőségét tekintve, ahogy feljebb is említettem, Rufus Wainwright messzemenőkig profi és szakmailag elismert énekes, aki Stinghez hasonló nevekkel lépett már a múltban is színpadra. Ettől függetlenül az énekesnővel most alkotott közös daluk valahogy egyikőjük erősségeit sem emeli ki. Patikamérlegen mért hangzatokkal dolgozik a dal, amivel pont elég steril lesz a végére ahhoz, hogy kellemes muzsika maradjon az egyik lejátszási lista közepére beszúrva.

Jónak jó. Nem elég?

Mégis előnyeként kell egy ponton ezt a mérlegen kimértséget említeni, mivel ennek hála szemtelenül homogén az album. Egyben van, nagyon jó hullámzást ad az első perctől az utolsóig. Még akadhatna is rajta néhány sláger, ahogy a mostani popelőadók top lemezeivel is méltán fel tudná venni a versenyt olyan dalaival, mint a Beach House, a Surrender My Heart vagy a Talking to Yourself. Persze ezek a dalok sem az évtized rugóját mozgató elemek, de egy hajszállal sem teljesítenek versenytársaik alatt, sőt sok előadót maguk mögé utasítanak.

Ettől függetlenül bánatosan kell konstatálni a két pontot, ami miatt ez az album sosem fog felülkerekedni a zenepiac fősodrán. Egyfelől amennyire jókor és jó helyen, szerencsés csillagzat alatt született meg anno a Call Me Maybe, annyira szerencsétlen a mostani lemez időzítése. Egy napon megjelentetni a lemezed Taylor Swift új albumával, amelynek a forgalmától leáll a Spotify, és amit boldog-boldogtalan folyat még a csapból is, nem jó marketingfogás.

Még az egyébként potenciális közönséget is beárnyékolja Swift fellege, mivel két popénekesnőről beszélünk, akik akarva-akaratlanul osztoznak a közönségük egy szeletén. Kár, mivel Jepsen előző lemezéhez, a Dedicated Side B-hez képest ebben kicsivel nagyobb volt a lehetőség, de ez ettől függetlenül semmit sem vesz el az album értékéből.

Nem pionír alkotás, de az adott korszak zenei trendjeit jól megfogja, úgy, ahogy ez az ügyes popzenészektől elvárható.

A nagyobb probléma, hogy szinte a nullához konvergál az esély, hogy Jepsen újra visszatérjen a toplisták élére. Sajnos az egyslágeres előadók nem véletlenül maradnak egyslágeresek. A reflektorfény közepébe kerülni nagyon nehéz munka, ezért is küzdenek az emberek olyan kétségbeesetten, hogy ne essenek ki a pixisből. Mert ha egyszer kikerül onnan valaki, akkor a szakma megvető és gőgös lesz vele szemben. Átkerülnek a „futottak már” vagy a „vak tyúk is talál szemet” kategóriába, ahonnan a kijutás sokkal rögösebb, mint egy ismeretlen névnek a naggyá válás.

Csekély esély

Jepsen is ebben a cipőben jár. Már a harmadik albumát jelenteti meg, mióta kvázi eltűnt a térképről, de a tűzhöz közelebb nem került vele. A valószínű stratégiájával, hogy mindig csak az aktuális trendekhez igazodva dob ki egy-egy kellemesen megmunkált albumot, szinte lehetetlen, hogy egyszer ismét akkora sikereket arasson, mint annak idején. Ha papíron nem is ez a cél, kevés popzenész van, akit zavarna, ha a dalai híresebbek lennének.

Jepsennek utóbbira jelenleg akkor lenne jó esélye, ha valami olyan zenei húzást csinálna, ami ráirányítja a fényt, vagy a többi popzenész maga közé invitálná kooperációk vagy közös koncertek jegyében. De ez nem valószínű, hogy megtörténik, hisz szűk az asztal, ahol a nagyok ebédelnek, és nincs több étkészlet a fiókban.

Mindentől függetlenül Carly Rae Jepsen legújabb albuma, éppúgy, mint az előzők, közepes, stabil minőséget hoz, táncolható, laza, szórakoztató. A bulizenék rágógumi-hercegnőjének titulusából a rágógumit hála az égnek kiszedték. Ha most lennénk tinédzserek, akik ráfüggnek az énekesnő zenéjére,

valószínűleg tíz év múlva is szívesen hallgatnánk ezeket a dalokat, nem tűnnének lejárt lemeznek.

Jepsen egyre jobban érzi, hogyan kell zeneileg hosszan tartó formákat használni. A kérdés az, hogy ez a tudás a meglévő fősodor másolásával megmarad-e a közepes előadók tartományában, vagy beletesz végül valamit, amire csak ő képes, amire azt tudjuk majd mondani, hogy „igen, ez Carly Rae Jepsen”. Amíg ez kiderül, szóljon hatodik lemeze, a The Loneliest Time!