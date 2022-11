„Gyerünk, gyújtsátok fel a birodalmat!”

A The Snuts a közösségi médiát célkeresztbe állító Zuckerpunch című dalában elsiratja azokat az éveket, amikor a mobiltelefonok még csak néhány játékot tudtak, és arra kérnek minket, hogy sétáljunk velük emlékezet fájdalmas útján. Nos, nemcsak az emlékezés fájdalmas a glasgow-i zenekar számára, hanem a jelen is, amelyben szerintük felszámolja magát az egykori brit birodalom. Legalább is ez derül ki a Burn The Empire című új albumuk dalaiból.

Szóval, megéreztünk a brexit utáni Egyesült Királyságba, amely válságot válságra halmoz, és ekkor tűnnek fel a színen a próféták, a politikusok és a popsztárok, akik megoldásokat kínálnak a bűnözés, és a mélyszegénység okozta kihívásokra. A popsztárok szokás szerint a rock and rollt ajánlják, azonban a The Snutsnak még politikai kommentárjai is vannak. Igaz, nem feltétlen a saját gondolataik.

Tüzet viszek

Ott van például az albumot nyitó címadó dal, a Burn The Empire, amely a veterán munkáspárti képviselő Tony Benn híres beszédének szemplingjével indul: Egy művelt, egészséges és magabiztos nemzetet nehéz kormányozni, ezért a hatalmon lévők nem akarják, hogy az emberek műveltek, egészségesek és magabiztosak legyenek. Mert akkor kicsúszna a kezünkből az irányítás.

Nos, a The Snuts pont azt szeretné, hogy Nagy-Britannia művelt és magabiztos legyen, ezért készített egy rock and roll túlélőcsomagot. Azt énekli Jack Cochrane a Burn The Empire-ben, hogy gyerünk, emberek, gyújtsátok fel a birodalmat, amit persze nem szó szerint ért, hanem azt gondolja: fel kell rázni az apátiába süllyedt társadalmat. Valahogy úgy, ahogy ők teszik, és mindegy is, hogy komolyan vesszük a zenekart, vagy úgy tekintünk rájuk, mint a Francia Kiadás című Wes Anderson mozi '68-as forradalmárjaira.

Birodalmi lépegetők

A The Snuts kollektívájának van önbizalma, ami nem is csoda, a tavaly megjelent bemutatkozó lemezük, a W.L. első helyen nyitott az angol listán, míg a Burn The Empire a harmadik lett. Míg a W.L.-lel három évig stúdióztak, addig a Burn the Empire-t nyolc hét alatt írták meg, és vették fel. Régen volt ilyen szórakoztató, fiatalos és cool a protest indie-rock, az ok nélkül lázadó pophősöknek még a kiadójukkal is sikerült konfliktusba kerülniük, mert az album megjelenési dátumában sem tudtak megegyezni. Petíciót indítottak, hogy a lemez korábban kerüljön boltokba.

Végül a Parlophone beadta a derekát és szeptember 30-án boltokba kerülhetett a Burn The Empire. A mozgósító erejű lemez valójában egy indie-rock manifesztum, amely ha 2004-ben jelenik meg, a kétezres évek brit indie-rock hullámának csúcsán, talán nem is lett volna különösebben feltűnő, de most a Burn The Empire-nek az a tétje, hogy beindít-e egy új indie-pop hullámot, vagy a britpop fősodrában továbbra is marad a semmit mondás.

Hatás alatt álló férfiak

Persze, a legfőbb ihlető forrásuk, az Arctic Monkeys, de míg a Sheffieldből indult zenekarra mára már sem az anyjuk, sem a technikusaik nem ismernek rá, addig a The Snuts biztos ízléssel árulja az egykor szebb időket látott indie-popot. Szinte minden számukban találunk valamit, ami emlékeztet arra, ami húsz éve történt a britpopban. Van itt The Strokes, The Libertines, The Kooks, némi elekro-rock, de a dalok DNS-ében a hiphopot és soult is megtaláljuk, így aztán a The Snuts egyszerre mutat a klasszikus indie-popra és a kortárs popzenére is.

A zenekar ezúttal is összehozott egy remek albumot, amelyben ott van a fesztiválenergia, jól áll nekik az establishment-ellenes attitűd, a kamaszos düh, és még azzal sincs különösebb gond, hogy a robothangot imitáló Cosmic Electronica csípőből hozza Beastie Boys Intergalactic című számát. Mert az is jól áll nekik, ahogy ugrálnak a zenei hatások között, különben is Jack Cochrane jellegzetes, karcos hangjának köszönhetően mégis egységes lett a mindössze 33 perces album összképe. Azt énekli Cochrane a The Rodeo című dalban, hogy úgy érzi magát, mintha egy sóbányában született volna, a családfáját valahol a fronton hagyva, és hogy minden olyan, mint a mennydörgés és egy zűrzavaros karnevál. Igen, ilyen a rock and roll, mennydörgés, karnevállal, rodeóval, és kamaszos ellenállással.

The Snuts: Burn the Empire

Warner

11 szám 33 perc