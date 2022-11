Betépni a halászlétől és a bluestól

Az a jó a blues-rockban, hogy mindenki azt képzel bele, amit akar. A Török Ádám és a Rhytm And Blues Branch első, Rabbocska című vinyl lemezének borítóján bazaltorgonákat idéző grafikát látunk. Talán azért, mert Török Bácsi (alias: Gyugyó) sokat játszott badacsonyi Tátika presszóban, még a hippi nyarak idején, és ugye a közelben is vannak bazaltorgonák is, de ezt a cover éppenséggel egy másik, a somoskői bazaltorgona ihlette, mert a lemezt kiadó Kovács László gyerekkorát idézi.

De bizonyára a Rabbocskáról nekünk nem a geológia jut eszünkbe, hanem sokkal inkább a Hideg-meleg szendvics Blues, a bébizés (Hívj fel baby, Bébi, Ne hagyj el Baby című számok) és a Blues délben... És ha akarjuk, még csak nem is Rabbocska a lemez címe, hiszen magát a zenekart becézték így. A jazz-rockban és bluesban abált világban mindenkit becéznek, Török bácsit Gyugyónak, Závodi Janót Zacskónak, Muck Ferencet Mukinak, Zsoldos Tamást Szórakozónak, és Köves Miklóst Pinyónak...

Rabbok legyünk!

És ez csak az egyik felállása a zenekarnak, Játszott még a zenekarban basszusgitáron Kerékgyártó István Füles is, ő akkor került a képbe, amikor Zsoldos Szórakozó Tamás a Blues Bnachból egy blues bandbe távozott, Hobo hívására. Az alapvetően vinyek kiadására szakosodott Moiras Records válogatása azért is fontos eseménye a honi blues-rock szubkultúrának, mert kicsit rendet vágott a rekettyésben, a kisszövetkezetek, kis kiadók világában.

Jellemző, hogy 1993-ban, az Mini megalakulásának negyedszázados évfordulóján két albumot is kiadott a Lézer Kft (!). Az egyik a zenekar 25 éves koncertjének paksi főpróbáját (!), amelyen Ádám vallomásából tudjuk, hogy meglékelt néhány palackot (vö: „Asztalhoz leültem, megittam sok-sok üveg bort.”), és a kiadvány már a Mini jubileumi BS-koncertjén kapható volt. Azaz előre elkészült a zenés szuvenír, az emlék egy addig még meg sem történt eseményhez.

Bébe, blues, melegszendó

Ekkor kezdték árulni az első RABB lemezt is, ekkor ismerhette meg a nagyobb közönség a formációt, de a 3-as sorszámú RABB kazettát pedig egy butik adta ki, akik aztán eltűntek, ahogy a butikok is eltűntek a kilencvenes évek második felében a Rákóczi útról. Az első RABB felvételek a rádióban készültek, lopott időben, így a zenekarnak nem volt sok ideje, egyben vették fel a az anyagot, nem kozmetikáztak vele. No, de most! Az erről a CD-ről átemelt dalok (Hívj fel, Baby, Hideg-Meleg Szendvics Blues Újra Rock And Rollt) is kaptak rendes remasztert.

Lehet blues-rocknak nevezni mindazt, amit hallunk, de a blues csak a kereteket jelöli ki, van itt fankinájt,, jazz-rock, a szövegek pedig lazábbak, csajozósabbak. Hívj fel Baby, a számom, egy, két há, négy, öt, hat, hét.... Fúziós örömzenélés, parádés hangszerelések, zseniális zenészek, családi chill-out. Mintha hobbi lenne az egész, mégis tudjuk: véresen komolyan van ez véve, az ország legjobb zenészei jöttek el Török bácsi hívására. A RABB három albumának pop-kulturális hatása nagyobb, mint azt talán első blikkre gondolnánk, hiszen épp ez a formáció volt az, amelyiknek köszönhetjük a rendszerváltás utáni blues-kocsmázást, mint életformát.

Családi chill

A belvárosi szenespincékben nem fekete NDK brikettet lehetet felhozni, hanem a fekete bluest. Volt egy lélektani pillanat, amikor a kockás ing jól mutatott az Avirex bőrmellénnyel, és a hasitasiból bármikor előkerült egy herfli, és néhány pengető, Clapton és Gary Moore kézjegyével. Abban az időben a halászlétől, néhány kori Fácántól és a ritmen blúztól téptek be azok, akik úgy tekintettek az életre, mintha az egy végtelen jam session lenne a paksi Holstein sörözőben.

Mindez addig tartott, míg 1995 körül a pincék Drum dohánytól súlyos levegője helyett a remizek Red Bull és gépzsír szaga lett vonzóbb az ifjúság számára, és mindent vitt a party kultúra. Addig viszont a Rabbocska körbezenélte a pesti és a vidéki klubokat, blues kocsmákat, egy új életforma kereteit mutatva fel, mintha Török bácsi és hippi barátai még mindig a badacsonyi Tátikában nyomták volna a végtelenített koncsertót, szilárdan, diadalmasan állva, mint a bazaltoszlopok a Badacsonynál és Somoskőnél.

Török Ádám és a Rhytm And Blues Branch: Rabbocska

Moiras Records

7 szám 42 perc