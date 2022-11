Elképesztő metalbulit tolt november 14-én a Mammoth WVH, a Halestrom és az Alter Bridge. Bár nem telt meg a Papp László Budapest Sportaréna, a zenekarok láthatóan ugyanannyira élvezték a koncertet, mint a közönség.

11 Alter Bridge Galéria: A tökéletes hangok estéje (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

A rocklegenda Eddie Van Halen fiának zenekara tökéletesen indította az estét. Wolfgang Van Halen olyan tisztasággal és technikával énekelt, hogy bárki megirigyelné. A banda az énekes szólóprojektjéből indult, első albumuk 2021 júniusában jelent meg. Mivel egy ennyire friss zenekarról beszélünk, így az is pozitív csalódás volt, hogy mekkora összhang van a tagok között, és az, hogy árad a profizmus a színpadról. Persze ez valójában nem meglepő, hiszen Wolfgang örökölte édesapja zeneiségét. A zenekar koncertje alatt már elkezdett érkezni a közönség, és a végére egész sokan összegyűltek.

Az estét a Halestrom folytatta, és felrobbantották a színpadot. A zenekar utoljára 2019-ben járt Magyarországon, amikor a Three Days Grace előtt léptek fel a Budapest Parkban. A klasszikusok mellett több dalt is eljátszottak az idén megjelent Back from the Dead albumukról. Különlegesség, hogy friss, Mine című daluk Budapesten debütált élőben. Lzzy Hale-ből olyan hangok jönnek ki, hogy az ember csak áll és néz. Az énekesnőnek meg sem kell erőltetnie magát, és lazán leénekli a fél zeneipart.

Szokásos módon a koncert közepén kaptunk egy dobszólót Arejay Hale-től, aki amellett, hogy nagyon jó zenész, még kifejezetten vicces is. A koncert meglepően szabad volt, a zenészek gyakran improvizáltak a színpadon, ami egy ekkora bandától nem megszokott. A koncertet legismertebb slágerükkel, az I Miss the Misery-vel zárták. A közönség imádta a zenekart, később többektől is hallottam, hogy az este kedvencei voltak.

11 Mammoth WVH Galéria: A tökéletes hangok estéje (Fotó: Szollár Zsófi / Index)

Aztán elérkeztünk a fő attrakcióhoz, és színpadra lépett az Alter Bridge. A profizmus, amivel a zenekar fellépett, szinte leírhatatlan. Legújabb albumuk, a Pawns & Kings 2022 októberében érkezett, és európai turnéhoz képest egészen sokat játszottak a lemezről. Silver Tongue című dalukkal nyitották a koncertjüket, utána pedig olyan slágerek jöttek, mint az Addicted to Pain vagy a Metalingus. Myles Kennedy szintén olyan tökéletes énekes, amiből csak kevés van a világon, és élőben szinte még jobb, mint a felvételeken. Az estét az Open Your Eyes dalukkal zárták.

A közönség széléről nézve is érződött, hogy milyen energiákat teremtettek az Arénában, azonban azt meg kell jegyezni, hogy sajnos a koncerthelyszín gyakran visszhangzik. A tömegben állva ez nem igazán tűnik fel, de hátrébb már egész zavaró, hogy duplán vagy néha triplán hallunk mindent. Ezt leszámítva mindhárom koncert kifejezetten jól szólt, és érdekes volt megfigyelni, hogy mennyire más hallatszik, ha az ember több helyen is megfordul a tömegben.

A három amerikai banda felrázta a budapesti hétfőt, az este végére már egész szépen összegyűltek a metalrajongók, sőt több ismert hazai zenész is részt vett a bulin.