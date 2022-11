Bonobo világ körüli turnéra indul, Budapesten is fellép

Az elektronikus zene egyik kiemelkedő alakja világ körüli turnéján belül érkezik Budapestre, hogy november 29-én a Papp László Budapest Sportarénában mutassa be érzelmileg eddigi legintenzívebb lemezét.

Bonobo Fragments című hetedik stúdióalbumján olyan zenészek működnek közre, mint Jamila Woods, Joji, Kadhja Bonet, Jordan Rakei, O'Flynn és Miguel Atwood-Ferguson. Európai turnéjának előzenekara az elektronikát világzenével és ütőhangszerekkel ötvöző Poté lesz, de

Budapesten az Analog Balaton is bemutatkozhat előtte.

Bonobo, vagyis Simon Green első lemezét még 2000-ben jelentette meg Animal Magic címmel. Szinte rögtön leszerződtette az egyik legfontosabb elektronikus zenével foglalkozókiadó, a Ninja Tune, akikkel azóta is együtt dolgozik. Albumait a kezdetektől fogva maga hangszereli, és a produceri munkát is ő látja el. Azonnal felismerhető ütem- és dallamvilágával szakmai körökben indulása óta a downtempo úttörőjeként tartják számon, az igazi áttörést mégis a 2010-es Black Sands című album hozta el számára.

Egyedi hangzásvilágának egyik kulcseleme, hogy az elektronikus zenét sokszor távolabbi műfajokkal, nép- és világzenével, jazzel vagy éppen gyűjtött hangelemekkel keveri. A zenész úgy gondolja, hogy az elektronikus és akusztikus zene közötti szembenállás nem létezik. Amit ő csinál, az az akusztikus forrásokból származó hangok összegyűjtése.

Gépek által készített zene helyett gépekkel készített zene.

Az elektronikus és az élő hangszeres zene határait elmosó fellépéseivel Bonobo egyaránt megtölti a Sydney-i Operaházat, a Royal Albert Hallt vagy éppen a Glastonbury Fesztivál színpada előtti teret.

Az elmúlt négy évben öt Grammy-jelölést zsebelt be. A januárban megjelent Fragments című lemeze érzelmileg az eddigi legintenzívebb, így talán nem is meglepő, hogy maga a szerző is ezt tekinti remekművének. Korábban mindig utazás közben készítette dalait, a lezárások miatt azonban máshonnan kellett inspirációt gyűjtenie.

Korábban folyamatosan a világ zajában éltem, tele voltam élményekkel. Amikor mindez megváltozott, úgy éreztem, nincs mit mondanom. Ott ültem a stúdióban, rengeteg időm volt, és mégsem tudtam zenét szerezni. Újra be kellett indítanom a kreatív lendületemet azzal, hogy kimegyek a szabadba, és más módon próbálok kapcsolódni a világgal.

Végül a kaliforniai Halál-völgyben tett túrák során találta meg a régen várt ihletet.

A Fragments 12 dala így lett egyfajta lenyomata annak, hogy a küzdelemből, a kiábrándultságból a kreativitás és a remény a legváratlanabb pillanatokban is felbukkanhat.