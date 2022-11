Beyoncé és Adele ismét összecsap a Grammy-gálán

65. alkalommal rendezik meg a Grammy-díj-átadót, amelynek február 5-én a Los Angeles-i Crypto.com Aréna ad otthont. A trófeákért versengő művészeket, albumokat és dalokat szerda este jelentették be.

Beyoncé lett a 65. Grammy-díj-átadó első számú jelöltje kilenc jelöléssel, melyek közül egy kivételével mindet a „Renaissance” című albumáért kapta. Az esélyesek között Kendrick Lamar nyolc, Adele és Brandi Carlile egyenként hét-hét, Harry Styles, Mary J. Blige, Future, DJ Khaled és a producer, dalszerző The-Dream pedig hat jelöléssel szerepel. A rangos zenei díjátadót február 5-én, Los Angelesben tartják, a Crypto.com Arénában, a ceremóniát a CBS Television Network élőben közvetíti, illetve a Paramount+ felületén is megtekinthető lesz majd.

A Grammy-díj-átadó történetében Beyoncé kapta karrierje során a legtöbb, összesen 88 jelölést, holtversenyben a férjével, Jay-Z-vel – írja a nytimes. Jay-Z még 2021-ben állított fel rekordot, a valaha volt legtöbb, akkor összesen 83 Grammy-jelöléssel rendelkező előadóként. Idén ehhez ötöt hozzáadva ez a szám 88-ra emelkedett, Beyoncé pedig a korábbi 79 jelölését most kilenccel megfejelve szintén a rekordot jelentő 88-asnál jár. A páros ennek elérésében persze részben egymást is segítette, már 17-szer jelölték őket együtt, ebből kétszer Beyoncé „Renaissance” című lemezén végzett munkájukért. Eddig összesen öt Grammy-díjat vittek el közösen.

Beyoncé emellett a Grammy történetének legtöbbször jelölt női előadója is egyben, az eddigi 28 győzelmével pedig a legtöbb Grammy-díjat elnyert nő is. Ha 2023-ban legalább négy trófeát elvisz, ő lesz a legtöbb Grammy-győzelemmel rendelkező előadó, megdöntve a néhai magyar–brit zongoraművész, karmester, Solti György (Sir Georg Solti) rekordját, aki 31 díjat nyert.

Bár Beyoncé mostani 9 jelölése kiemelkedő, 2009-ben ennél is több, összesen 10 különböző kategóriában kapott jelölést, köztük az év lemeze a Halo, az év albuma az I Am… Sasha Fierce és az év dala a Single Ladies (Put A Ring On It) című dalért – utóbbit meg is nyerte. Persze nem ez volt az egyetlen győzelme aznap este: akkor hat díjat vihetett haza az énekesnő, felállítva ezzel a női előadó által egy este alatt elnyert legtöbb Grammy rekordját.

Alig két évvel később, 2012-ben Adele is csatlakozott hozzá, aki akkor szintén hat Grammyt nyert egy este alatt. A 2023-as gálán ez a felállás változhat persze, hiszen Adele hét jelölést kapott Beyoncé kilenc jelölése mellett. A két énekesnő ismét megmérkőzik majd Az év albuma, Az év hangfelvétele és Az év dala kategóriákban, ami sokakat emlékeztethet a 2017-es összecsapásukra, amikor Adele „25” című lemeze legyőzte Beyoncé „Lemonade” albumát.

A négy fő kategória jelöltjei:

Az év hangfelvétele:

Don't Shut Me Down – ABBA

Easy on Me – Adele

Break My Soul – Beyoncé

Good Morning Gorgeous – Mary J. Blige

You and Me on the Rock – Brandi Carlile ft. Lucius

Woman – Doja Cat

Bad Habit – Steve Lacy

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar

About Damn Time – Lizzo

As It Was – Harry Styles

Az év albuma

Voyage – Abba

30 – Adele

Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Good Morning Gorgeous (Deluxe) – Mary J. Blige

In These Silent Days – Brandi Carlile

Music of the Spheres – Coldplay

Mr. Morale & the Big Steppers – Kendrick Lamar

Special – Lizzo

Harry's House – Harry Styles

Az év dala

Abcdefu – Gayle (dalszerzők: Sara Davis, Gayle és Dave Pittenger)

About Damn Time – Lizzo (dalszerzők: Melissa „Lizzo” Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin és Theron Makiel Thomas)

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) – Taylor Swift (dalszerzők: Liz Rose és Taylor Swift)

As It Was – Harry Styles (dalszerzők: Tyler Johnson, Kid Harpoon és Harry Styles)

Bad Habit – Steve Lacy (dalszerzők: Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby & Steve Lacy)

Break My Soul – Beyoncé (dalszerzők: Beyoncé, S. Carter, Terius „The-Dream” Gesteelde-Diamant és Christopher A. Stewart)

(dalszerzők: Beyoncé, S. Carter, Terius „The-Dream” Gesteelde-Diamant és Christopher A. Stewart) Easy on Me – Adele (dalszerzők: Adele Adkins és Greg Kurstin)

(dalszerzők: Adele Adkins és Greg Kurstin) God Did – DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend és Fridayy (dalszerzők: Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts és Nicholas Warwar)

The Heart Part 5 – Kendrick Lamar (dalszerzők: Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar and Matt Schaeffer, dalszerzők)

Just Like That – Bonnie Raitt (dalszerző: Bonnie Raitt)

A legjobb új előadó

Anitta

Omar Apollo

Domi & JD Beck

Muni Long

Samara Joy

Latto

Maneskin

Tobe Nwigwe

Molly Tuttle

Wet Leg

A teljes listát a Grammy Awards oldalán érheti el.