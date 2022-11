A TikTok énekes, aki új műfajt teremtett

Az elmúlt két évben rengeteg zenészt termelt ki a fiatalok közkedvelt közösségi média oldala, a TikTok. Ezek közé tartozik metál szcénát megújító Scene Queen is. Zenéje ötvözi a metalcore, a hyperpop és a feminista rap elemeket, legújapp kislemeze a Bimbocore Vol.2 igazi műfaj kavalkád.

Hannah Collins, azaz Scene Queen a 2020-ban kezdett el egyre ismertebb lenni a TikTokon, ahol leginkább kedvenc előadóiról, zenekarairól és az emo szubkultúráról készített videókat. A lány akkor még önerőből ki is adott egy dalt, de a várt siker elmaradt. Egy évvel később viszont rátalált a Hopeless Records kiadó, amely olyan ismert előadókat segítenek, mint az Neck Deep, a Pvris vagy a nemrég nálunk koncertező Sum 41. Scene Queent hamar le is szerződtették, első dala a kiadó alatt, a Pink Rover pedig egyből bekerült a trendelő hangok közé a TikTokon. Áprilisban ki is adta bemutatkozó kislemezét, a Bimbocore-t, és gyakorlatilag új műfajt teremtett.

A bimbocore korábban inkább csak az öltözködésre vonatkozott. A stílushoz tartozik a rózsaszín és a csillám, a 2000-es évek hiper feminin ruházata és a nőies smink.

Ideológia szempontjából a női szexualitást és a pozitív énképet helyezik előtérbe.

A bimbocore korai zenei műfaja a hyperpop volt, amelyet gyors tempójáról és auto-tune-olt, torzított vokáljairól lehet felismerni. A műfaj legismertebb alkotói a fiatalon elhunyt Sophie és a mai napig sikeres Charlie XCX, utóbbi azonban már eltemette a műfajt.

Ebbe a kavalkádba érkezett meg Scene Queen, aki ezekhez a jellemzőkhöz még hozzácsapta saját metálos gyökereit, és teljesen új műfajt teremtett. Bár korábban több előadó is megpróbálta összehozni a két műfajt, a Bimbocore kislemezzel sikerült igazán megalkotni a hiper feminin metált. A bimbocore zenei műfajhoz hozzátartozik a szexuálisan explicit, feminista, a patriarchális rendszert kritizáló szöveg is, és persze rengeteg az utalás a stílus legnagyobb ikonjára, Paris Hiltonra.

Az énekesnő neve a 2000-es években népszerű scene stílusra utal – amely ez emoból nőtte ki magát –, hiszen a szubkultúra népszerű internetes személyiségeit hívták scene queeneknek, azaz scene királynőknek.

Scene Queen második kislemeze, a Bimbocore Vol.2 ténylegesen az első folytatása, hiszen témáiban és zeneileg is ugyanazt hozza. Érdekesség, hogy a dalok nagy részében szerepel a pink szó, ezzel is utalva a csajos stílusra. A legújabb kislemezen két kollaboráció is található, az egyik a The Rapture (but it’s Pink), amelyben Mothica közreműködik, a másik pedig a már korábban megjelent Barbie & Ken a Set It Off zenekarral. Utóbbi dal szintén nagy sikert aratott a TikTokon, de ez nem újdonság Scene Queennek, hiszen első kislemezéről mindegyik dalból trend lett a közösségi oldalon.

Nőiességgel a kormány ellen

A Bimbocore Vol.2 két legerősebb dala kétségkívül a Pink Whitney és a Pink Barbie Bandaid. Mindkét alkotás a nők kihasználása ellen szólal fel. Az énekesnő TikTok-oldalán írt Pink Barbie Bandaid keletkezéséről, amelyet azért írt, mert úgy érzi, az Egyesült Államok kormánya jobban szabályozza a női testet, mint a fegyvertartást. Az EP utolsó dala, a Pink Hotel leginkább egy elvetemült hotel hirdetésre emlékezetet, amely hirtelen egy TikTok-himnuszba csap át, amikor Scene Queen az LMBTQ+ közönségnek és az ADHD-soknak énekel – az énekesnő egyébként ADHD-val, azaz figyelemzavarral küzd és az LMBTQ+ közösség tagja.

Az biztos, hogy a bimbocore műfaj és Scene Queen nem mindenkinek tetszik. Sokan kritizálják az énekesnőt azzal, hogy csak megjátssza magát és nem is szereti a metálzenét. Ez persze nem igaz, hiszen már a népszerűsége előtt is erről a műfajról készített videókat. A szókimondó szövegek és a nyílt szexualitás is sok embernél kicsapta a biztosítékot, de Scene Queen töretlenül megy tovább, és nem lennénk meglepve, ha nemsokára valóban mindenhol ismernék a nevét.