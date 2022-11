Túlélni a gyógyíthatatlant, megfesteni a fényt

A Canossa Superhuman Struggle For A Humane Life című albuma a magyar lemezkiadás egyik legkülönösebb vállalkozása, amely úgy indul, mint egy hangoskönyv, úgy folytatódik, mint egy hálaadó mise, majd a túlélés nagy oratóriuma lesz belőle. A zenemű a korábban az A.C.T.U.S.-produkciókat is jegyző Kulcsár Attila Ferenc munkája, amely a sajtóanyag szerint egy történet könyvben és zenében, rákról, gyógyulásról, életről, halálról. Túlélőcsomag azoknak, akik súlyos betegséggel küzdenek, reménytelennek érzik életüket, elvesztették hitüket, vagy nem találják a helyüket a világban.

Váratlan események

A rossz hírek sokszor úgy csapódnak be az életünkbe, mint amikor vidáman beszélgetünk valakivel a kocsiban, majd hirtelen, nagy erővel, a semmiből belénk jön valaki. Ehhez hasonló az is, amikor egy forró nyári napon közlik velünk telefonon, hogy a közeli hozzátartozónknál tumort diagnosztizáltak. Süt a nap, még szánkban a kávé és a sütemény íze, és tudjuk: már semmi nem lesz olyan, mint a kávé előtt, azaz: véget ér egy korszak. Ennél is van rosszabb: amikor egy járni is alig képes idős férfit éjjel hét órán át utaztat a belegszállító, majd amikor reggel megérkezik a klinikára, nincs szék, ahová leülhetne, nincs hely, ahová felakassza a kabátját.

Látja a bulvárújságokat lapozó embereket, akik szintén ott állnak, és akik közül sokan fél év múlva már halottak lesznek. A legrosszabb az egészben, hogy nincs méltósága az élet utolsó hónapjainak, minden a remény megcsúfolásáról szól. Miközben fel sem tudjuk fogni, milyen fizikai és lelki fájdalmakkal jár a betegnek, amikor az áttét a vastagbélből a májon és a tüdőn át végül megérkezik az agyba, hogy felszámoljon mindent, ami emberi. Aki a másik oldalon, tehát az élet oldalán áll, annak egyszerre két világba lesz bejárása, és ezek az évekig tartó folyamatos határátlépések mindenkit felőrölnek a beteg környezetében.

A létezés kísértése

Voltak betegséget tematizáló dalok (És jött a doktor, Hívd fel a rock and roll doktort stb.), de egyik sem ment le olyan mélyre a twistben, mint Canossa Superhuman Struggle For A Humane Life című albuma, amelyről onkológusok és onkopszichológusok is azt mondták, hogy jól hasznosítható mentálhigiénés célból. Kulcsár Attila Ferenc albuma nem írható le a pop együtthatóival, miközben az előzmények között felfedezzük a Kulcsárhoz köthető A.C.T.U.S. formáció zenés kulisszáit.

Igaz, maga az A.C.T.U.S. sem feltétlenül közelíthető meg a pop felől, mégis olyan zenekarokkal tudnánk kapcsolatot találni, mint a Laibach, a Test Dept, az Einstürzende Neubauten, a Front 242, a Nitzer Ebb és a neofolk Current ’93, a Death In June, a Sol Invictus és a Fire and Ice. Míg az indusztriális zene a nyolcvanas évek közepe óta ismert Magyarországon – hiszen már akkor járt nálunk a Test Dept és a Laibach is –, és komoly kultstátuszra tett szert a hazai Art Deco és a Cro-Magnoni Cola, de a neofolk a rendszerváltásig ismeretlen világ volt.

Hagyományos értelemben

Ezekben az években azzal hívta fel magára a figyelmet az A.C.T.U.S. köré szerveződött szellemi műhely, hogy kiváló nyomdai kivitelben, szokatlan formátumokban jelentek meg a tradicionalizmust népszerűsítő kiadványaik, folyóirataik, és ezekben már a Death In June-ról és a Sol Invictusról is olvashattunk. Mindez abban az időben volt, amikor egy óra alatt eladták az utcai árusok az aluljárókban a Magyar Narancsot és a Hócipőt, és formálódni kezdett a Demokratikus Charta. Amikor a konzervatív gondolkodók, Roger Scruton vagy Michael Oakeshott esszéit jórészt csak a 2000 folyóiratban olvashattuk.

Ekkor jelennek meg a neofolk zenei mozgalom elterjedésével párhuzamosan az első, tradicionalista szellemű kiadványok, Julius Evola, René Guénon írásai is. A neofolk lemezeket szakosodott boltok árusították a Vas és a Légszesz utcában, miközben megjelentek az A.C.T.U.S.-produkciók is, majd az ezredforduló idején lassan felszívódott, eltűnt az irányzat, a könyveik bekerültek a hagyományos könyvesboltokba, Hamvas Béla kötetei mellé, eltűnt a romantikája, ez a szellemiség lassan felszívódott a nagypolitika intézményesült holdudvaraiban.

Összetörve

És eltűnt Kulcsár Attila Ferenc is. Beteg lett, egy évre megvakult, elveszítette a testsúlya 60 százalékát, és csak ezután kezdődtek el az onkológiai kezelései. A sokáig névtelenségbe burkolózó, 1987-ben alapított A.C.T.U.S. (Archaic Cultic Tradition United in a Society rövidítése), a világkrízis megannyi aspektusának bemutatásán túlmutató művészeti projekt a nemzetközi színtéren sokkal ismertebb lett, mint az anonimitással nehezebben boldoguló hazai médiumokban, amelyek nem is foglalkoztak velük. A sajtó nem nagyon tudott közelíteni egy olyan projekthez, amely a szupratradicionalitás formai megjelenítéséről szeretett volna beszélni, ami Kulcsár szerint az emberiség aranykorával egyidős, s talán ma sem veszett el végleg. A kultikus hagyomány, egy mag – a Középpont szoláris öntudata. Itt nem kultúráról, hanem kultuszról van szó, ami éppúgy magában foglalja a pillanat varázsát, mint ötezer esztendő bölcsességét.

És ez a kollektív szellemiség változik meg, amikor az Essence Vol. 1 című válogatáson már nevesítik az alkotókat, és igen, ez már az a kor, amikor a Facebook elhozza a önreprezentáció korszakát. Kulcsár Attila Ferenc a betegségének, traumáinak felmutatásával eljutott a totális személyességhez és kitárulkozáshoz. A Canossa Superhuman Struggle For a Humane Life című albuma az élni akarás manifesztuma, az eredendő Szép megidézése, az istenélmény, az Istennel való találkozás elbeszélése.

Az üresség kitöltése

A nagyszabású produkcióban közreműködött a Sacro Sanctum Filharmonikus Zenekar és az Empathic Pannonius vegyes kórus, valamint többek között Fekete István (trombita és harsona), Fukk Attila (basszusgitár, elektromos bőgő, nagybőgő), Bécsi Bence (gitár). A produkció klasszikus és kortárs zenei hatásokra épülő, nagy érzelmi fesztávú, atmoszferikus megszólalások gyűjteménye, olyan, mint egy beavatási rituálék szintjeit bemutató előadás hanganyaga. A borítón a CAN ØSSA szóképet ezzel a bizonyos áthúzott Ø-val készítette el a grafikus, amely a matematikában és fizikában az üres halmaz bemutatására szolgál. A Canossa-produkció segít abban, hogy ezt az ürességet kitöltse a zene és a fény.

Canossa: Superhuman Struggle For a Humane Life

Solipsys

68 perc, 10 szám