Ezt a szelencét nem sokan merték volna kinyitni, ők megtették

Mindig zavar támad az erőben, amikor olyanokat olvasunk, hogy apám, hallottad, a Belau új dalában a Massive Attack egykori énekesnője (Mezzazine lemez), Sarah Jay Hawley közreműködik. Persze, ez remek, fontos is, de kicsit olyan, mintha Hawley nélkül az Unimaginable sikere elképzelhetetlen volna.

Márpedig a Belau útja felfelé ível, még mindig a zenit felé tart – harmadik nagylemezükre 2023 őszéig még várni kell –, ám ahhoz, hogy a világon egy 93 ezer négyzetkilométernél nagyobb területen is felfigyeljenek erre a formációra, lehet, szükség van ilyen együttműködésekre.

Miközben erre a dalra a világ minden szegletében fel kell figyelni.

Sarah Jay Hawley hangja pedig tökéletes választás ehhez a dalhoz.

Persze, a Belau (Kedves Péter és Buzás Krisztián) azt mondja, hogy zenéjük menedék a mai ember – ők ezt a kifejezést használják: modern egyén – számára, de tény, zenéjük segítségével a „hallgató önmagába és a gondolataiba merülhet”.

Ebben a klipben ráadásul szó szerint, hiszen főhősünk (Szász Júlia, őt sokan A besúgó című filmből ismerik, mások a Nemzeti Színházból) a dal klipjében a vízszínt alól emelkedik a felszínre.

Arról nem is szólva, hogy az Unimaginable sokkal több bármiféle lélekzenénél: tényleg olyan, hogy hallgatása közben mintha körülölelne valami. Valami, ami mindig is részünk volt, csak valahogyan elfeledkeztünk róla. Hátrahagytuk a gyerekkorral, betettük egy dobozba – amit a Belau most kinyitott, mint valami szelencét.

Folyamat, megtisztulás, Unimaginable

A dallal kapcsolatban az alkotók is azt mondják, hogy nem is olyan egyszerű önmagunkká válnunk. Miközben valahol mindenki vágyik a megtisztulásra. Talán azért, mert ahogyan cseperedünk, koszolódunk.

Ez persze komoly folyamat, amiben most Sarah Jay Hawley is rész vesz, útitárs.

A dalhoz készített víz alatti klipet Lukácsi Liza rendezte, aki régóta vágyott arra, hogy a Belauval dolgozhasson. A klipről, a felkérésről így fogalmaz:

Mind kerülhetünk olyan élethelyzetbe, amikor reményvesztettnek érezzük magunkat, és csak tompultan lebegünk a sötétben. Ilyenkor válnak igazán fontossá az ilyen dalok, amik emlékeztetnek minket: egyszer visszatalálunk majd a felszínre, és ezáltal közelebb kerülünk magunkhoz is.

A projekten operatőr dolgozott: Tóth Fabó a történet elején és végén látható felvételeket készítette, Szűcs-Király Gábor pedig a víz alatti képek megalkotója.

De most már lássuk és halljuk az Unimaginable-t!

A klipforgatásról amúgy Szász Júlia azt mondja, ez volt élete egyik legnehezebb és leginkább emberpróbáló forgatása. Itt persze a víz alatti jelenetekre gondol:„A végeredmény egy nagyon szép képi világú, érdekes hangulatú, magával ragadó videóklip lett.”

A Belau téli pihenője után külföldi koncertekkel indítja majd 2023-at, fellépnek Olaszországban, Lengyelországban, Szerbiába, Dániában, Csehországban, Belgiumban és Romániában is.

A formáció ötéves fennállása alatt több mint 200 koncertet adott 25 országban. Olyan neves nemzetközi fesztiválokon játszottak, mint a Primavera, az Electric Castle, a Eurosonic vagy az amerikai SXSW. Az elmúlt években dalaikat játszotta a BBC Radio 1, a Triple J vagy a KEXP, és olyan nemzetközi médiumok írtak róluk elismerően, mint a Billboard, a Clash Music, a The Line of Best Fit vagy a Rolling Stone.

A Belau első lemeze 2017-ben Fonogram díjat kapott, eddigi kiadványaik több millió streamnél járnak.