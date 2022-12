A borítót Diana hercegnő halála előtt készült fotója inspirálta

SZA legújabb, SOS című albumára megérte ennyit várni, hiszen az énekesnő hibátlan anyagot rakott össze. A hosszú, műfajokon átívelő lemez megmutatja, hogy SZA tényleg generációja egyik legtehetségesebb zenésze.

Az énekesnő első, tripla platina nagylemeze, a Ctrl óriási sikert hozott az előadónak, 2017-ben négy Grammy-díjra jelölték, és szinte egyből a legnagyobbak közé emelkedett. 2018-ban a Fekete Párduc című Marvel-filmnek Kendrik Lamarral készítettek közöst dalt, ami Golden Globe- és Oscar-jelölést kapott. 2020-ban Doja Cat énekesnővel közös produkciója, a Kiss Me More Grammy-díjat nyert. Bár az énekesnőnek folyamatosan jelentek meg dalai, a következő nagylemezre öt évet kellett várni a rajongóknak, most viszont megérkezett az SOS.

Már a megjelenés előtt hatalmas várakozás övezte SZA új anyagát, amit tovább tetézett az albumborító, amin az énekesnő látható egy hajó ugródeszkáján az óceán közepén. A kép közel áll az előadó múltjához, hiszen az énekesnő tengerbiológusnak tanult zenei karrierje előtt. A borítót Diana hercegnő 1997-es hasonló kompozíciójú fotója inspirálta, ami halála előtt egy héttel készült. SZA ezzel a képpel az elszigeteltség érzetét mutatja be, és természetesen jól illeszkedik a lemez címéhez is.

Az énekesnő már első albumával meghatározta az R&B műfaj jövőjét, és az új alkotással még rátesz egy lapáttal.

Visszatérő elemként jelenik meg a morzekód több dalban is, ami egyértelműen az SOS címre utal. Már a második, Kill Bill című dal elvarázsolja a hallgatót különleges, vegyes műfajú hangzásával. A Smoking on my Ex Pack pedig megmutatja, hogy SZA nem véletlenül az R&B egyik legismertebb előadója. A kevesebb mint két perces dal egyetlen hibája, hogy rövid.

A hip-hop dalok mellett az énekesnő más műfajokkal is kísérletezik. Az F2F című dal például inkább egy pop-punkos irány, ami újra népszerű a popzenészek körében. Az előadónak ez is jól áll, de egy ekkora tehetségnél ez nem meglepő. A lemezen több akusztikusan vagy félakusztikusan hangszerelt dal is szerepel, amelyek kihozzák az énekesnő különleges hangját. A Special című alkotásában felhasználja a Radiohead legismertebb, Creep című dalát, és egy teljesen más kontextusba helyezi.

A lemezen több kollaboráció is helyet kapott. A Ghost in the Machine című dalhoz nagyon jó választás volt Phoebe Bridgers énekesnő, de a Travis Scottal közös Open Arms is kiemelkedő alkotás, bár az már kérdéses, hogy a tavalyi Astroworld tragédia után mennyire etikus a rapper szereplése a lemezen.

Szintén az R&B műfajtól eltávolodó dal a Nobody Gets Me, amiben az énekesnő teljes mértékben kiteríti elénk a lelkét a zenében és a szövegben is. Az előadó több basszushangsúlyos dalt is felrakott a lemezre, mint a Low és a Shirt. Előbbi igazi klubdal, míg utóbbi inkább otthoni chillezős. A 2021-es I Hate U is felkerült a lemezre, ami megjelenésekor virális hang volt a TikTokon.

A lemez dalszövegei kifejezetten őszinték, SZA beszél a szerelemi csalódásairól, az önbizalomhiányáról és valahol a „kemény csaj” és a „szomorú lány” típusok közé helyezi magát. Néha kifejezetten depresszív, néha agresszív, de mindig elképesztően átérezhető szövegekkel operál, amelyek jól illeszkednek a zenei világhoz.

Az SOS egy műfajt meghatározó album, amiben egy hang sincs rossz helyen. Bár SZA egy interjúban azt nyilatkozta, hogy ez élete utolsó lemeze, mi reméljük, hogy az énekesnő meggondolja magát, hiszen szükség van egy ennyire tehetséges és őszinte előadóra a zeneiparban.