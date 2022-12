Sportkocsiján a letört Chevi-logó nem rózsaszínű rágógumival van visszaragasztva

Megjelent Chris Isaak Everybody Knows It’s Christmas című ünnepi albuma, hogy a karácsony csillogóbb legyen, mint egy 1955-ben gyártott, cápauszonyú Chevrolet dísztárcsája. A vinyl színe a hetvenes évek meggyízű szaloncukorkáié, még jóval a zselés korszak előttről. Az oldies rock & roll éppolyan édes, mint gyerekkorunk finomságai, csak az érzelmes, atavisztikus harmóniák és a revizionista rockabillyk nem a szánkban, hanem az agyunkban olvadnak el.

Chris Isaakről sokaknak csak a Wicked Game című dal jut eszükbe, amelyet Herb Ritts rendezett Hawaiin. Mára már hiába keresnénk a paradicsomi helyet, mert nem sokkal a forgatás után a Kilauea-vulkánból kitörő láva betemette, hogy igazi szimbóluma legyen a szerelmi vágyálmokkal járó csalódásoknak. De ott van a többi évődő rock & roll szerenád is, a Blue Hotel vagy a Somebody’s Crying. Aki azt hiszi, hogy Mr. Lucky – aki a Wicked Game-ben Helena Christensent ölelgette, míg a Baby Did a Bad Bad Thingben Laetitia Castát – csak egy bájgúnár, az nincs tisztában azzal, hogy a legnagyobb filmrendezők keresték a barátságát.

Tűz, jöjj velem!

Sokan elfelejtik, hogy Isaak nem az az a fickó, akinek tuttifruttiillatot lehel a légkondija, és a sportkocsiján a letört Chevi-logó rózsaszínű rágógumival van visszaragasztva. Nem, Isaaknek nemcsak Stanley Kubrick utolsó filmjéhez, a Tágra zárt szemekhez volt köze, de Lynch Kék bársonyához, sőt Lynch Twin Peaks – Tűz, jöjj velem! című filmjéhez is, de Bertolucci Kis Buddhájában szintén láthattuk. Igazi karakterszínész is, csípőből hozza azt, amit a Megáll az időben a Pierre-t alakító Sőth Sándor vagy amit Szikora Róbert még a nyolcvanas Hungáriában.

Chris Isaak ráadásul bitang jóképű is, maga a nagybetűs szívtipró, a rock and roll érdemes művésze, és az egészben az a legjobb, hogy önazonos. Elvis óta talán övé a legerősebb rock & roll zsáner, bizonyára egy flippergépben temetik majd el a memphisi temető rock and roll parcellájában.

Az Everybody Knows It’s Christmas ugyanazon a parázsló hangon szólal meg, mint szerelmes balladái, csak itt nem a wurlitzer, hanem a karácsonyfa körül forog minden, vö. a Rockin’ Around The Christmas Tree című dallal, amit először Brenda Lee énekelt még 1958-ban. Az album egyébként már a második karácsonyi albuma, először 2004-ben tett mindenki karácsonyfája alá ünnepi lemezt, az eladási listákat vezető, nem annyira szellemes című Christmast.

Rénszarvasos pulcsi

Merésznek tűnik a kijelentés, de az Everybody Knows It’s Christmas annak ellenére cool lemez, hogy Isaak megengedi magának, hogy a Rudolph the Red-Nosed Reindeer után újra dalt énekeljen a piros orrú rénszarvasról, ezúttal a Run Rudolph Runt, igaz, ezzel már beelőzte őt Chuck Berry és Keith Richards is.

Szóval az Everybody Knows It’s Christmas maga a cool karácsony, bizonyára egy jó fej szilícium-völgyi startupvállalkozás igazgatója is ezt a lemezt teszi fel, amikor népes családja előtt belebújik a rénszarvasos karácsonyi pulcsijába. Mert igen, ez egy okos lemez, ügyes rájátszás az ikonikus Sun Records világára. Ugyebár ez a memphisi cég adta ki Elvis Presley, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins és Johnny Cash munkáit.

A Csendes éj helyett

Ha szenteste már unjuk a Qualiton Csendes éj című albumát (SLPX 16598), nyugodtan feltehetjük ezt a takarékos rockabillyt kínáló, itt-ott surf-popos Everybody Knows It’s Christmast. Az RCA stúdiójában készült album játékos, laza, de kellőképpen ünnepélyes is, igazi karácsonyi ajándék, nem lepte be cukormáz, és ahogy kell, van némi fahéj-, mézeskalács- és leégettcsillagszóró-illata. Az ötvenes éveket idéző borítót – rajta a Sun Records jellegzetes kakasos logójával – Isaak tervezte, aki korábban is remek coverekkel ejtette ámulatba a rajongóit.

A 2009-es Mr. Lucky covere – amely szintén az ő alkotása – olyan, mintha egy ötvenes évek Párizsában megjelent Paul Éluard-kötet borítója lenne. A nyolc saját és öt feldolgozást tartalmazó lemez csúcspontja talán az Almost Christmas, amely az ünnep előtti izgalmat fogalmazza meg. Isaak azt énekli az I Believe In Santa Clausban, hogy nemcsak ő hisz a Mikulásban, hanem a Mikulás is hisz benne. És ez jó. Ahogy az is, hogy Chris Isaak nemcsak a nagyszakállú télapóban hisz, hanem a klasszikus rock & roll mindent elsöprő erejében is.

Chris Isaak: Everybody Knows It’s Christmas

Sun Records

11 szám, 48 perc