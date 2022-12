Az idő, mint egy rabló, bosszút áll, ellopja korábbi önmagunk szépségét – mondja Raffaello. Vajon több, mint harminc év távlatából mit tett a bosszúálló idő a Guns N' Roses Use Your Illusion I–II. című albumával? Már csak azért is, mert néhány hete újra megjelent a remaszterizált változata. És hogy mi köze van a reneszánsz festőnek Axl Rose-hoz? Például az, hogy a Guns énekese megvette Mark Kostabi alkotását, amely stilizált formában használta Raffaello Athéni iskolájának két alakját. És annyira megtetszett neki, hogy aztán e két figura látható az 1991. szeptember 17-én megjelent két dupla Guns N' Roses-albumon.

Millió rózsaszál

És megtetszett neki a kép címe (Use Your Illusion) is, és igen, sokkal jobb lemezcím, mint a nem annyira rockos Athéni iskola. A dupla-dupla lemez négy korongot, és összesen nyolc lemezoldalt tartalmaz, amely hathatós válasz volt arra, hogy mi a fenét csinált a zenekar négy évig, a debütáló 1987-es Appetite For Destruction óta. Persze, még a rajongók között is szép számban vannak olyanok, akik beérték volna egyetlen dupla albummal, igaz, az jórészt a zenekar best ofja is lett volna, ha hozzácsapjuk az Appetite For Destruction három nagy slágerét (Welcome To The Jungle, Paradise City és a Sweet Child o' Mine-nal).

Száraz november, esős november

Na jó, a négy korong helyett legyen csak három, tehát összesen csak hat lemezoldal, és mindenki ízlése szerint hagyja le a töltelék dalokat, és még így is minden idők legnagyobb hard-rock lemeze lett volna a Use Your Illusion. Négy albumnak azonban nincs igazi fókusza, a dalsorrend is esetlegesnek tűnik, viszont kétségtelen, hogy tele van tetszetős slágerekkel, nem csoda, hogy a Music Television fénykorában úgy tíz klip készült az albumhoz. A November Rain másfél millió dollárba került, szóval, nemcsak a két dupla lemez volt megalomán – amelyekből több mint 40 mllliót értékesítettek –, a blockbuster klipek is azok voltak, nem beszélve a Use Your Illusion világturnéról. A November Rain YouTube-nézettsége hamarosan eléri a 2 milliárdot (!), pedig a dal megjelenése után 14 évvel jegyezték csak be a videómegosztót. A botrányokkal tarkított show-kat pedig több mint hétmillió rajongó látta.

A néhol szexista tartalmú album olyan hosszú, hogy amikor a műsor végén alternatív szöveggel újra halljuk a Dont' Cryt, cseppet sem tűnik unalmasnak, mert olyan sok idő telt el, mire ismét felcsendült. A Led Zeppelin Physical Graffitije is tele volt korábban komponált dalokkal, a Back Off Bitchet és a Bad Obsessiont eredetileg az Appetite for Destructionre írták, de ebben az időben születik a Don't Cry is. De az a szokatlan, hogy a töltelék dalok ellenére is a Use Your Illusion egységes, kompakt album benyomását kelti, miközben minden olyan tarka itt, mint Elton John szemüveg-kollekciója.

Étvágy az illúziókra

És igen, a karcos, szikár Appetite for Destruction után itt nemcsak létszám felett kapjuk a country-rock dalokat, hanem Elton-féle balladákat is, sőt Bob Dylan-feldolgozást (Knockin' on Heaven's Door) és egy McCartney-féle James Bond-betétdalt (Live And Let Die) is. A megalomániát talán akkor értjük meg, ha megnézzük, milyen lemezek jelentek meg 1991-ben. Nirvana Nevermind, U2: Achtung Baby, Red Hot Chili Peppers: Blood Sugar Sex Magik, Metallica: Black album, Pearl Jam: Ten, REM: Out Of Time, KLF: The White Room, Primal Scream: Screamadelica, Ozzy Osbourne: No More Tears… A Guns N' Roses érezte, hogy ebben az innovatív zenei közegben egy sima rockalbum még akkor sem tud különösebben kitűnni a mezőnyből, ha azon van tíz kapitális sláger.

Semmi cicó, nálam a slukker!

A zenekar nem változtatta meg a világ ok-okozati viszonyait, végül is az Aerosmith, a Rolling Stones vadságát hozták össze a punk még nagyobb vadságával, ugyanakkor még a glam-rock és a punk közös nevezőjét sem ők szabadalmaztatták. De gyorsan tegyük hozzá azt is, hogy ilyen jó kiállású, ilyen nagy slágerek legyártására alkalmas zenekar ritkán születik a rock and rollban. A Guns úgy gondolta, hogy akkor legyen a méret a lényeg. Ha már senki nem kapja fel a fejét egy dupla lemezre, akkor legyen minden kétszer akkora. Ha egy jól sikerült lemezre négy nagy slágert tesznek fel, akkor ők feltesznek tízet. Ha egy ballada ötperces, akkor ők a November Rainből tízperceset készítenek.

Mennyországturiszt

A Use Your Illusion pop az egyik legambiciózusabb vállalkozása, olyan hatalmas slágerekkel, mint a Right Next Door to Hell, a Live and Let Die, a Don't Cry, a Back Off Bitch, a November Rain, a Civil War, a Yesterdays, a Knockin' on Heaven's Door, a Shotgun Blues, az Estranged a You Could Be Mine stb. Az Athéni iskola a vatikáni Apostoli Palota Segnatura teremben található, annak felépítése és elosztása illeszkedik az akkori könyvtári hagyományokba. Raphaëlo célja egy hatalmas szintézis létrehozása volt egyrészt az ókori és a világi ideológiáról, másrészt a reneszánsz keresztény filozófiájáról. Ilyen világértelmezést azonban ne várjunk a Use Your Illusiontől, mert ez egy – illetve négy – rocklemez. Vallásfilozófiának épp elég annyi, amennyit a Don't Cryban hallunk: Van egy mennyország feletted, baby.

Guns N' Roses: Use Your Illusion I–II.

Universal

30 szám 76+76 perc