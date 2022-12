Úgy jön fel az underground hiphop, mint a talajvíz

Milyen is a magyar valóság egy fiatal felnőtt szemszögéből? Erre keresi a választ az In Medias Rex legújabb lemeze, a SEXTET.

A hiphop és a rap évtizedek óta a magyar zene egyik meghatározó műfaja. Az underground stílus ma már bekerült a mainstreambe, a kétezres évek óta pedig egyre nagyobb közönséget húz magával. Az új generáció előadói pár év alatt akkora hallgatottságra tettek szert, hogy simán megtöltik a Budapest Parkot. Ilyenek például Krúbi és Beton.Hofi vagy Hundred Sins producer, aki egyszerre dolgozik nagyobb előadókkal és a kevésbé ismert, feltörekvő alkotókkal.

még mindig találhatunk azonban csapatokat, akik a poros klubok érzetét hozzák magukkal.

Az In Medias Rex is ezek közé tartozik, eklektikus zenéjükkel és szókimondó szövegeikkel megmaradtak undergroundnak, mégsem lepődnénk meg, ha hamarosan ők is komoly hallgatói bázist húznának be. A csapat tagjai, Moondo és Fico három éve kezdte meg működését, 2021-ben már kiadtak egy nagylemezt Behopp néven, viszont első koncertjüket csak idén, 2022 szeptemberében adták. A bulit a srácok hatalmas sikernek könyvelték el, most pedig újabb anyaggal rázzák fel a műfajt, ez a SEXTET.

Szaxofonszóló és mulatós metál

A hatdalos lemez minden dala hozza a srácok műfajokat keverő stílusát. A csapat legnagyobb fegyvere a szöveg, hiszen nem félnek mindenkibe és mindenbe beleállni. Rendszerkritikus és önironikus soraik között gyakran bújtatnak el irodalmi vagy kulturális utalásokat, amik jól állnak szemben az explicit tartalommal.

Az In Medis Rex egyik tagja, Moondo szerint a lemez egy eklektikus munkafolyamat eredménye, ami hallatszik is az anyagon. Van itt minden: full alap hiphop, szaxofonszóló és még mulatós metál is. Igen, mulatós metál, amiről azt hinné az ember, hogy biztos nem működik, de az In Medias Rex ezt is megoldja. A FARMFLEX című dal egyszerre elképesztően vicces, mégis súlyosan leírja a magyar valóságot. Zeneileg pedig akkorát megy, hogy reméljük, hallunk még hasonlókat a srácoktól.

Budapestiként egészen jól átélhető a lemez nyitódala, a Pesten jártam. Mégis szövegileg az anyag legerősebb dala a NÉPIDILL, amely úgy mutatja be a magyar fiatal felnőttek helyzetét, hogy egyszerre nevetünk és sírunk. Szinte minden sora arany, mégis legjobban ez a négy fogott meg:

Magyar vagyok, mindenhol ismernek Az már egy más kérdés, mennyire szívlelnek Mindent is megoldok, ezzel nem cinkelnek Már csak a Szigetre kéne egy ingyenjegy

Fájdalmasan életszerű sorok a fiatal generációnak és még nagyon sok embernek. A dal egyszerre mutatja be, miért rossz, és miért jó magyarnak lenni. Ez a kettősség pedig gyakran kavarog a fiatalok fejében.

Az anyag egy igazán eklektikus munkafolyamat végeredménye. A lemez sokadmagunk támogatásával jöhetett létre. Basszusgitárosunk Vilmányi Márk, zenei konstruktorunk Szanyi Ákos volt, a többi pedig Brichta Ferenc speciális hangelemeivel jött létre

– meséli Moondo.

Bár az In Medias Rex még nem tartozik a népszerű hiphopcsapatok közé, reméljük, hogy nemsokára ők is megtöltik a nagyobb klubokat. Úgy tűnik, érdemes többször belelesni az underground szcénába, mert hatalmas tehetségeket találhatunk.