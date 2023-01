Új albummal ünnepli gitárosuk gyógyulását az amerikai pop-punk zenekar

Akusztikus albummal indítja az évet az amerikai New Found Glory. A Make The Most Of It egy személyes hangvételű új anyag, ami Chad Gilbert gitáros rák elleni sikeres küzdelméről szól.

Mindig nehéz egy banda számára, amikor az egyik tagot elveszítik, vagy valaki súlyosan megbetegszik. Ez történt a pop-punk műfaj egyik legsikeresebb csapatával is, mikor 2021-ben Chad Gilbertre eszméletlenül találtak otthonában.

Rákot diagnosztizáltak nála. Azonnal meg kellett műteni. A gitáros 2022-ben újabb műtéten esett át, miután rosszindulatú daganatot találtak a gerincében. A banda most egy akusztikus album keretében ünnepli a zenész felépülését.

A New Found Glory legújabb lemeze, a Make The Most Of It hét darab, még soha nem hallott dallal indul. Akik ismerik a csapat munkásságát, azok eleinte meglepődhetnek, hiszen a banda leginkább ugrálós, dinamikus és energikus dalairól ismert. A minimál hangszerelés mégis kifejezetten jól illik a lemez témájához, hiszen így a szöveg kerül előtérbe – mind a gitáros szemszögéből íródott. Minden dalszöveg nyers és őszinte, mintha Chad Gilbert naplóját olvasnánk. A gitáros eleinte nem akarta, hogy a lemez a betegségéről szóljon, de mikor elkezdtek újra turnézni, és látta, hogy mennyien átérzik a történetét, elengedte az ellenérzéseit.

Úgy voltam vele, hogy írjuk meg ezeket a dalokat, és hívjuk fel a figyelmet erre a betegségre. Szeretnénk anyagilag támogatni azokat a kutatásokat és oktatási intézményeket, amik ezzel a ritka rákos megbetegedéssel foglalkoznak

– mondta Gilbert a lemez megjelenése előtt egy videóban.

A lemezen több dal is Chad Gilbert feleségének, Lisa Cimorellinek szól, aki a YouTube-on kedvelt Cimorelli nevű lánycsapat tagja. A dalok közül zeneileg és szövegileg is kiemelkedik a Watch the Lillies Grow, ami egyszerre elképesztően szomorú, mégis reményteli. A Get Me Home egy igazi sírós ballada, a More Than Enough pedig hozza a csapattól megszokott pop-punkos hangzást. Jordan Pundik énekes tökéletes átérzéssel adja át a szövegeket, amit Chad Gilbert, Ian Grushka basszusgitáros és Cyrus Bolooki dobos kísér akusztikus hangszerekkel.

A lemez második fele élő felvételekből áll, amiket 2022-ben egy akusztikus live-stream adás keretében örökítettek meg. Ezek között olyan közönségkedvencek találhatók, mint a Dressed To Kill, a The Story So Far és az Understatement. A felvételeken hallatszik a közönség is, ami bemutatja, hogy milyen erős a kötelék a banda és a rajongók között.

A zenekar 2023 januárjában akusztikus turnéra indul az Egyesült Államokban, így az amerikai rajongók már a lemez megjelenése után egy héttel hallhatják élőben az új dalokat.