Harminchárom évet kellett várni az új dalukra, de megérte

Mert vannak lázadók, és vannak örök lázadók. Az F.O.System éppen ilyen. Mindkettő egyszerre – és még valami. A banda iszonyatosan nagy odázó. De legalább van öniróniája, már amennyiben legújabb dalának ezt a címet adta:

Mire vársz?

És igen, simán lehet, hogy ez a dal kicsitnagyon róluk is szól. Régi tüzet kérnek számon, régi lázat. Márpedig ilyen esetben nem lehet úgy tenni, mintha nem vennénk észre, hogy mindennek oka van. Egy rendszerváltó zenekari társulás ugyanis – amelyik még a nevét is onnan vette, hogy baja volt a rendszerrel, a hidegháborúban fennállóval – kizárt, hogy most csak úgy nosztalgiától átitatva jelentkezik új dallal. És ha mégis, az olyan, mint amikor a parázsból a tűz fellobban.

Az underground, punk, dark zenei világ lényege ugyanis az ébresztő. Szóljon az földbe döngölően, balladisztikusan, önmagából kivetkőzötten.

Ez most csak egy dal, de legalább dark

Ez az új dal amúgy olyan erős, minden tekintetben, hangzásvilágában és szövegében, hogy csukott szemmel hallgatva simán elhisszük, hogy a naptár 1989-et mutat – és akkor még honnan is sejthettük volna, hogy két év múlva, 1991-ben az F.O.System befejezi a közös zenélést.

Másrészről az nem egészen igaz, hogy a banda most harminchárom éves csendet tört volna meg, hiszen 2006 óta azért minden évben összeállnak egy-egy koncertre, 2009-ben pedig befejezték a húsz évvel korábban formálódó Utazás című dalt, de tény, amit a Mire vársz? dallal kapcsolatban Mátyás Attila alapító is megfogalmaz, hogy ez valami régiúj:

A dal alapja egy, a nyolcvanas évek végi próbai kísérletezésből született. Az eredeti basszusgitár- és dobötletek felhasználásával, valamint rengeteg új zenei ötlet, ritmika, harmónia és az énekdallam hozzáadásával készült 2022-ben. A szöveg is teljesen új, a jelenben íródott, a zenekarunk korosztályát is foglalkoztató érzésekről és gondolatokról.

Az F.O.System vadonatúj dala 2023. január 28-án, Budapesten, az Akvárium Klubban hallható először élőben. A zenekar egyelőre nem tervezi a folytatást, az új dalt a közös alkotómunka élménye inspirálta, valamint az, hogy közönség előtt is eljátsszák.