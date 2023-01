Idén ezek a magyar dalok lesznek 20 évesek

Az idő egy megfoghatatlan dolog, ám amikor olyan dalokat hallgatunk, amik élénken benne élnek az emlékezetünkben, majd kiderül, hogy már húszévesek, akkor hirtelen nagyon is érezhetővé válik a másodpercek alatt elröppent két évtized.

TikTokon szinte nincs olyan téma, amit még ne dolgoztak volna fel, nagyjából az élet összes szegmenséről gyártanak a felhasználók tartalmat. Van olyan, aki gyomnövényekből készült ételek receptjeit osztja meg követőivel, akad, aki hüllők gondozásáról oszt meg tippeket, és találtunk olyat is, aki pszichológusszemmel elemzi korunk ismert slágereinek szövegét.

A platformot arra is előszeretettel használják, hogy szexuális orientációról vagy nemi identitásról beszéljenek tabuk nélkül, sőt olyanok is vannak, akik a mainstream véleménnyel szemben fogalmazzák meg gondolataikat.

Most egy olyan videóba futottunk bele, ahol egy tartalomgyártó összeszedte azokat a magyar dalokat, amelyek idén lesznek húszévesek. Több olyan sláger is felkerült a listára, aminek hangzása és stílusa valóban visszaidézi a 2000-es évek ma már retrónak számító hangulatát, de akkor is megdöbbentő, hogy ezek a zenék húsz éve gazdagítják – vagy szegényítik, ízlésfüggő – az életünket.

Nézzük is azokat a slágereket, amik puszta létezésükkel emlékeztetnek minket az idő múlására:





Hooligans: Királylány

Nox: Százszor ölelj még!

Charlie és Király Linda: Játszom, ahogyan lélegzem

L. L. Junior: Raggamoffin 2

TNT: Egyetlen szó

Groovehouse: Ha újra látom

Supernem: Rendőrsztori

Desperado: Rajtad múlik

Unique: Mozaik

Zséda: Szeress most!

Orsi feat Majka: A lét a tét

A videót készítő Balog Viktória még belevette felsorolásába a Crystal Jég a tűzben című örökbecsű klasszikusát, ám ez a szám kicsit kakukktojás, ugyanis a zenekar 2002-es, Fújja El A Szél címet viselő albumán jelent meg, tehát idén 21 éves lesz ez a nóta.