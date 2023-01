A nosztalgia F. O. rendszere, avagy a legsötétebb osztálytalálkozó

Tegnap este telt házas veterántalálkozón vehettünk részt az Akváriumban. Voltak, akik már órákkal az F. O. System koncertje előtt felidézték, hogy ők is ott voltak a D-napon, azaz már akkor látták az F. O. Systemet, amikor még nem is volt Fekete Lyuk. Egy családapa Spanyolországból érkezett nagyobbik lányával a koncert kedvéért, hogy megmutassa: mi volt számára a rendszerváltás előtti hónapok háttérzenéje. Az F. O. Systemet e sorok írója közel 35 éve látta először a Szegedi Szabadtéri Színpad sokat látott deszkáin, egy nyári Fekete Lyuk Fesztiválon, mert anno ilyen is volt. Koncert előtt küldetést hajtott végre, vásárolt egy Bibliát, a Szent István Társulatét, amely súlyra majdnem olyan nehéz volt, mint egy Gibson SG, az akkor megjelent kétkötetes Karnevál.

Utolsó utáni üvöltés

Szóval, a táskájában a Szentírással érkezett a helyszínre, és hát szükség is lett volna a tanításokra, mert éppen akkor az ETA játszott, Czeller Péter énekes pedig úgy dobálta fel magát, majd esett hatalmasakat a színpadon, hogy ezt vagy csak profi kaszkadőr éli túl, vagy az, aki intravénásan adja be magának a rock and rollt. (Aztán Czeller egy másik Biblia-fordítást használva kigyógyult, és a Hit Gyülekezetében találta meg a Föld show-ját.) Persze volt ennél is meglepőbb ezeken a deszkákon... Szörényi Levente mesélte egyszer, hogy anno az Illés is ott koncertezett, amikor előadás közben lovas rendőr vágtatott fel a színpadra, leugrott lováról, szalutált, majd igazoltatta őt. Sok évvel később, tehát 1988-ban persze a Sexepil miatt mentek a legtöbben a sokat látott helyszínre.

Akkor éppen ez a zenekar volt a legizgalmasabb Magyarországon, de a nagy meglepetés mégis az F. O. System lett. Már akkor is érezhető volt, hogy az Efó lesz a generációs zenekar, hogy úgy fognak sikoltozni a csajok a koncertjeiken, ahogy annak idején a Piramis-bulikon az Ifjúsági Parkban. Aztán sem a Hegyi-féle Sexepil, sem az F. O. System nem élte túl a rendszerváltás korszakát, de az biztos, hogy ha együtt maradnak, másképp alakult volna az a színtér, amelynek a Kispál, a Tankcsapda és a Bonanza Banzai lettek a meghatározó formációi. Mondjuk, soha nem volt olyan őrjöngés egy Kispálon sem, mint az F. O. System Lyukas Napok fesztiválos fellépésén, ami atmoszférában olyasmi lehetett, mint a Piramis nagy bulija 1979. szeptember 23-án, ahol valóban megtörtént az extázis 7-től 9-ig.

A Kispált is milliószor látta e sorok írója, először a debreceni EFOTT-on, 1989 nyarán, ahol Sz. Zoltán pécsi egyetemistán kívül senki nem pogózott a fellépésükön (igaz, négy év múlva már mindenki). Ehhez képest az F. O. System koncertjén ugyanott, két órával később már ezrek akartak meghalni és újjászületni, részesülni a fekete herceg, Mátyás Attila kegyelméből és ajándékaiból, amelyek akkor leginkább dalokra emlékeztettek, olyanokra, mint az Utolsó üvöltés, az Öngyilkos vágyak, a Ne félj!... Az F. O. System aztán 1991-ben a New Model Armyval közös fellépése után feloszlott, magára hagyva azokat a tinilányokat, akik órákig tudtak vitázni azon, hogy azt énekli-e Matyi, hogy hideg volt a szád, hideg, mint egy törött jégcsap, vagy azt, hogy vagy nekem volt túl hideg csak.

Mikor leszáll az éjszaka

És jött a Sex Action, és úgy tűnt, hogy Mátyás Attila jó lóra tett, hiszen három sikeres lemezt és telt házas Pecsa-bulikat is összehoztak, de aztán 1995 körül a Sex Action is megszűnt, és Attila azóta megtalálta a lelki békéjét a személyesebb hangvételű formációiban, a filmzenékben. És hát néha összeáll az F. O. System is, és ilyenkor fellép az osztálytalálkozó-effektus, az egykori rajongók a gyerekeik fotóit mutogatják a telefonokon, előkerülnek a régi történetek: volt, aki a havi ösztöndíját is odaadta, hogy kölcsönkapjon egy Perfecto bőrdzsekit arra az estére, amikor az F. O. System játszott a Lyukban. Igen, abban a bizonyos keresztcipzáras dzsekiben könnyebben lehetett csajozni. Szóval, nagy volt a várakozás január 28-án este, és végül is mindegy volt, hogy szólal meg a zenekar, mert mindenki azért ment, hogy azt üvöltse, hogy

Mert a kés a húsodba vág, és a tű a testedbe szúr. Miért nem érted végre meg, hogy ezt nem élheted túl. Mert a tested is csak por, amit felkavar a szél, Hát mondd el, miért teszed, hát mondd el nekem, hogy miért?!

És igen, voltak pillanatok, amikor az ilyen szövegek – minden bombasztikusságuk ellenére – éppenséggel jobban működtek, mint az, hogy Juta átúszott a folyón. Ezekhez a Mátyás Attila-dalszövegekhez társult egy bizonyos hangkép, a New Model Army dinamizmusával és a Mission éteri érzékenységével. Nos, ehhez képest Mátyás Attila jelentősen átalakította dalokat, és igaz, hogy a korábbi nosztalgiatripeken sem kímélte a repertoárt, de talán sosem ennyire direktben. Olyan volt, mintha a U2 Achtung Babyjét és a NIN hideg elektrofantáziáit szerette volna megidézni, miközben, valljuk be: mindenki azért ment el, hogy képzeletben újból belakja ifjúsága szent tereit, a Fekete Lyukat, a hideg kollégiumi szobákat, a régi Razziát, Night Oilt, Rokokót. Talán leginkább csak Jerabek Csaba basszusai voltak ismerősek. Amikor pedig atmoszferikus szintiszőnyegeket hallhattunk volna – például a Hold előadásakor –, akkor a keveréssel voltak gondok.

Ez a jövő túl sötét

Mégis: a dolog megtörtént 2023-ban, ahogy megtörtént 1988-ban is, a steampunk időgép működött, bár sokszor csak akkor ismertünk rá egy-egy dalra, amikor Mátyás Attila énekeli kezdte őket. A színpadkép rendben volt, a világító ledfal is hozta a kötelezőt, a zenekar is eljátszotta azt a bő nagylemeznyi anyagot, amit a közönség is kívülről tudott oda-vissza. És igen, senki nem hagyta, hogy elvegyék a kedvét azzal, hogy át lettek rakva a dalok, szóval mindenki remekül érezte magát. Azt pedig sosem tudjuk meg, hogy mi lett volna az F. O. Systemből, ha 1991-ben Mátyás Attila nem oszlatja fel. Az biztos, hogy az akkor még működő kisvárosi videódiszkók alterblokkjában éppúgy kérték a Holdat, ahogy a Personal Jesust, pedig akkor az F. O. System csak demókazettákon terjedt. Ami maradt: utólag megjelentetett CD-k és vinyllemezek, és ezek az osztálytalálkozók, amelyeket, úgy néz ki, nem ötévente rendeznek, hanem valamivel sűrűbben, mert ahogy az ofő mondta: mindig is jó volt a közösség.

F. O. System

Budapest, Akvárium

2023. január 28.