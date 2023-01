Új dallal varázsol el Magyarország egyik legkülönlegesebb énekesnője

Antonia Vai különleges hangjával és zenei stílusával a magyar zeneipar egyik legérdekesebb személyisége. A svéd–magyar énekesnő most legújabb lemezének első dalával varázsolja el a hallgatókat. A Where The Bluebirds Fly című szerzeményhez készített videóklip tökéletesen passzol a dal melankolikus hangulatához.

Néha úgy érezzük, hogy már mindent megcsináltak a zenében, amit lehet. Mégis egyszer-egyszer feltűnik valaki, aki olyan érzékenységgel nyúl a művészetéhez, hogy valami teljesen újat tud alkotni. Antonia Vai zenéje ötvözi a jazz stíluselemeit és a darkpopot, mindezt egy egészen egyedi énekhangszínnel. Az énekesnő 2012 óta feszegeti kreativitásának határait, most pedig megérkezett tavasszal megjelenő új albumának előfutára.

A Where The Bluebirds Fly lüktető ütemei, személyes szövege és fülbemászó refrénje egyből behúzza a hallgatót. Bár hangulatában melankolikus, szinte meditatív, az embert mégis mozgásra készteti.

A hozzá tartozó videóklip különlegessége, hogy az énekesnő egymaga rendezte, forgatta és szerkesztette.

Főszereplője közeli barátnője, Carla Inczedy-Gombos, aki egyfajta múzsaként hatott az énekesnőre. A felvételek Svédországban, Dalarna megye egyik messzi, erdei szigetén készültek, forgatócsoport nélkül. Antonia Vai intuitív kísérletként filmezett, és egy másik klip is készült a február 24-én megjelenő Those Wolves című dalához.

Nekem ez a dal egy játék, ha úgy tetszik, egy tánc, a biztonság és az önpusztítás, a tisztánlátás és az illúzió között. Olyan videót akartam csinálni, ahol a néző elkalandozhat a saját képzeletébe

– olvashatók az énekesnő gondolatai a közleményben.

Antonia Vai a zene mellett a MiaFemme podcastot vezeti, ahol gyakran foglalkozik politikai kérdésekkel, a feminizmussal és tabutémákkal. Az underground énekesnő sikerét bizonyítja, hogy körbeturnézta az országot a Quimbyvel, fellépett az összes nagy hazai fesztiválon, rengeteg ismert magyar előadóval dolgozott együtt, és sokszor koncertezett külföldön is. Szólókarrierje mellett tagja a Lilith’s Rib technóformációnak.

Tavasszal megjelenő, Where The Bluebirds Fly című stúdióalbumát szülővárosában, Stockholmban készítette.