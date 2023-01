Megtaláltuk a világ legboldogabb dalát

Január az év legdepresszívebb hónapja, ahogy erről az Index korábban beszámolt. A sötét napokon öt tényező elég ahhoz, hogy rosszul érezzük magunkat. Ezt azonban már kimondani is szörnyű, éppen ezért – a teljesség igénye nélkül – összeállítottunk egy ötös listát, amelyben csak vidám dalok szerepelnek. Reméljük, hogy a válogatásban mindenki talál kedvére valót.

IstenEst feat Geszti – Lesz Még Rosszabb 2020

Az 1993-ban született Lesz még rosszabb című Rapülők-dalt Istenes Bence és csapata Geszti Péterrel együtt dolgozta fel. A zene 2020-ban az IstenEst nevű YouTube-műsoron debütált, írja az Atempo.

Geszti Péter a közös munkáról azt írta: „Vírus ide, vírus oda, Istenes Bence előugrott egy ötlettel, ami meglepett, és meg is tetszett. Az ötlet: dolgozzuk fel együtt a Rapülők Lesz még rosszabb című dalát, és készüljön ebből egy vidám, nyári, utazós klip. Így is lett, az eredményt, íme, van szerencsém közreadni!”

EZ VOLT AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY FELDOLGOZTAK EGY RAPÜLŐK-DALT.

Ebben Lengyel Johanna és Zabos Regina énekesek, valamint Kurucz Sanyi (shaker), Sánta Dani (dob), Tempfli Erik (zongora) és Demko Mátyás (hangszerelés) vett részt a felvételen és a forgatáson is.

IRIE MAFFIA x FOLLOW THE FLOW – B-oldal

Az Irie Maffia 2020-ban új lemezzel ünnepelte 15 éves jubileumát. A zenekar a koronavírus-járvány első hullámában a Follow The Flow-val közösen rögzítette a B-oldal című dalt, amelyhez a zenészek a különleges helyzet miatt otthon forgattak videóklipet. A két zenekar eredetileg más jellegű videót tervezett, de kényszerűségből végül mindenki a saját otthonában vette fel a hozzá kötődő részt.

A dal egyfajta köszönetnyilvánítás azok felé, akik eddigi életünk során mellettünk voltak, és remélhetőleg mellettünk is maradnak majd

– fűzték hozzá a zenészek a közös felvételhez.

KORDA GYÖRGY X BUDAPEST AIRPORT – REPTÉR

Tavaly lett negyvenéves Korda György Reptér című slágerének klipje, amit a szintén jubileumot ünneplő Budapest Airport közreműködésével most újraforgatott az énekes, írta meg korábban az Index.

Kérdésünkre Korda György elmondta: egy álma vált valóra azzal, hogy részt vehet a repülés népszerűsítésében, pályafutása alatt ugyanis ő többször is bejárta a világot repülőgépen ülve. Pontosan úgy, ahogy Balázs Klári, aki vele ellentétben viszont iszonyatosan fél a levegőben. Férje szerint ez most biztosan megváltozik, hiszen ha az ő dalával indul meg újra a repülőgép-forgalom, az nemcsak az utasokat, de Klárikát is megnyugtatja majd.

Justin Timberlake – Can't Stop The Feeling!

Justin Timberlake többször hangoztatta, hogy bálványként szerette és tisztelte Bill Withers zenéjét, és egy korábbi interjúban bevallotta, hogy saját slágerét, a Can't Stop the Feelinget Withers klasszikusa, a Lovely Day ihlette. Timberlake a két szám egyvelegét játszotta a 2017-es Oscar-gálán. Bill Whiters 2020-ban, 81 évesen halt meg.

„Ugyanúgy néztem fel rád, mint a papámra… Mindig is a legnagyobbak egyike voltál, és az is maradsz. Hiányozni fognak a tréfáid, és soha nem felejtem el a zenével kapcsolatos tanácsaidat… »Milyen érzést kelt benned?« Ez az egyetlen kérdés, amire válaszolnod kell” – nyilatkozta korábban a világhírű énekes.

Queen – Don't Stop Me Now

A Missouri Egyetem tanulmánya bebizonyította, hogy a Queen 1978-as slágere garantáltan hamisítatlan örömet okoz mindenkinek. 2013-ban egy kutatásban arra kérték az embereket, hogy két hét alatt csak vidám zenét hallgassanak, és azt találták, hogy a zenehallgatás – műfajtól függetlenül – általában boldogabbá teszi az embereket, írja a Metro.

A kutatásban több mint 2000 embert kérdeztek meg azokról a dalokról, amelyektől a legboldogabbak, és az eredmény szerint a Don't Stop Me Now hivatalosan is a világ legboldogabb dala lett.