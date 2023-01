A legnagyobb magyar sláger nem kapott platinalemezt

Minden előadónak fontos mérföldkő az első arany- és platinalemez, de vajon mit is jelent ez pontosan? G.w.M. és Szabyest összetűzésekor vetődött fel ez a kérdés, ezért megnéztük, mikor kapja meg egy-egy album ezeket a minősítéseket.

A MAHASZ (Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége) oldalán végig lehet böngészni a listákat és a feltételeket, így össze tudjuk hasonlítani a magyar és a külföldi kritériumokat. Hazánkban 2000 eladott lemez után arany-, 4000 után platinalemezzel gazdagodik az előadó. 1992-ig ez a szám 100 ezer és 200 ezer volt, az évek során pedig egyre csak csökkent.

Ez a „kézzel fogható” lemezek népszerűségének hanyatlása miatt következhetett be, bár ma már a digitális lemezeladást és a streaminget is hozzáadják a számokhoz. Így lehetséges az, hogy olyan dalok és albumok is többszörös platinalemezek lesznek, amelyeket nem adtak ki hard copy formában.

Értelemszerűen a két zeneipari nagyhatalom – azaz az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok – számai jóval magasabbak. Az USA-ban 500 ezer és egy millió eladott példány kell az arany és a platina minősítéshez, míg az Egyesült Királyságban 100, illetve 300 ezer. Persze a külföldi és a hazai eladások összehasonlíthatatlanok, viszont az tény, hogy

a feljegyzett országok közül a legtöbb kategóriában nálunk a legalacsonyabb az értékesítési követelmény.

Ráadásul meglepő módon a külföldi előadóknak kevesebb lemezt kell eladniuk ahhoz, hogy Magyarországon arany vagy platina minősítést érjenek el, mint a hazai zenészeknek.

De térjünk vissza G.w.M-hez és 2022 sikeres előadóihoz. A MAHASZ 2022-es listáján a rapper 6 arany- és 12 platinalemezzel szerepel. A Spotifyon a legnépszerűbb, Ez a lány című dalát több mint másfél milliószor hallgatták meg, a tavalyi Megcsináltad pedig közel van a 800 ezerhez. Természetesen ezek csak a streaminglejátszások.

Vannak viszont olyan dalok, amelyek elképesztően népszerűek, de nem kaptak arany- vagy platinalemezt. 2022 egyik legnagyobb magyar slágere vitathatatlanul Beton.Hofi és Hundred Sins közös dala, a Bagira volt. A Spotifyon lassan eléri a 8 millió lejátszást, mégsem látjuk a MAHASZ listájában. Ahhoz ugyanis, hogy valaki megkapja ezeket a minősítéseket, be kell jelentenie az eladásokat. Így simán lehet, hogy kedvenc slágereink ezért nem szerepelnek a MAHASZ oldalán.

A legsikeresebb előadók

A MAHASZ listáján sajnos nem láthatjuk külön a többdalos albumok és a kislemezek éves listáját. Ezeket az Egyesült Államok RIAA oldalán külön-külön meg tudjuk tekinteni, meg is néztük, kik jelenleg a legnépszerűbbek, ha az eladott lemezekről van szó.

A platinák között Elvis Presley tartja a csúcsot 57 lemezzel.

A legtöbb platinaminősítést (38) az Eagles válogatásalbuma kapta, ezzel megelőzve Michael Jackson Thriller című lemezét.

Garth Brooks amerikai countryénekes a legtöbb, pontosan 9 gyémántlemez tulajdonosa.

A legtöbb kislemezt a Drake adta el,

a legtöbb albumot pedig a Beatles.

A magyar többszörös platinalemezekről nem találtunk rendszerezett információt, pedig kíváncsiak lennénk, hogy itthon kik a legsikeresebbek. Az viszont látható a MAHASZ 2022-es listáján, hogy tavaly kilencszeres platinalemez lett Majka & Curtis & Nika A csúcson túl című dala, valamint a Háborgó mélység 2 Lofti Begitől és Buraitól.