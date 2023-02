Drog, alkohol, szupermodellek és szex a kádban

A tavalyi Eurovíziós Dalfesztivál-győztes Måneskin azt énekli a Gossip című új számában, hogy üdvözlünk a hazugságok városában, ahol mindennek ára van... és mindent megkaphatsz, amit csak akarsz. A rock and roll topográfiáján megtaláljuk még Bowie Suffragette Cityjét, itt is megfordult az olasz glam-rock négyes.

A Måneskin Rush! című új albumát hallgatva bejárjuk a hazugságok városát, amelynek az építményei erősen emlékeztetnek az Eurovíziós Dalfesztivál LED-falaira, VIP-várótermeire, és úgy tűnik, nincs más dolgunk, mint szavazni. Szeretnénk-e idegenvezetőknek a travi kinézetű srácokat, és persze gyorsan tegyük hozzá: a basszusgitáros Victoria De Angelis éppenséggel lány, és ez is milyen jó.

Tinédzserek vad élete

A zenekar tudja: az ingerküszöb nem ott van, ahol Londonban, még 1972-ben, amikor a Ziggy-turnén a narancssárga hajú Bowie úgy térdel le Mick Ronson gitároshoz, két kezével megszorítva annak fenekét, hogy az akciót egy pillanatra még a zenekar technikusai is félreértették. Azóta ötven év telt el, mégis működik a Timezone című Måneskin-dalban a kisfiús nagyotmondás, hogy leszarom a szerződéseket, amiket aláírtam, mondhatnak bármit..., ma este megduglak.

Annyira működik a dolog, hogy még Keith Richards is kijelentette róluk: nem tudom, ki a f*szok vagytok, de remekül csináljátok. Nos, ha ő mondja, abban lehet valami, még akkor is, ha a zenekar szinte minden dala emlékeztet valamire, ami már megtörtént a popban. Ott van ugyebár a Supermodel, amelynek riffje a Nirvana Smells Like Teen Spiritjét hozza, de ez nem baj, hiszen már a Nirvana is lopta az összes gitártémáját, de még Cobain kinyúlt kardigánját is.

Versenyszellem

A Måneskinnek semmi se szent, legkevésbé a rock and roll, így aztán elindultak, és meg is nyerték Zitti e buoni című dalukkal a 2021-es eurovíziós dalversenyt. Ez a felvétel lett Olaszország harmadik eurovíziós diadala Gigliola Cinquetti 1964-es Non ho l'età című slágere és Toto Cutugno 1990-es Insieme: 1992 című felvétele után.

Legalább ilyen problémás lehetne az is, hogy a Måneskin 2017-ben elindult, és a második helyen végzett az olasz X-Factorban. De a siker őket igazolta: többmilliárdos streamingdiadalok, előzenekari státusz a Rolling Stonesnál. A Måneskin akár olyan globális popsztári státuszba is kerülhet, amilyenben a Queen volt a hetvenes évek végén, csak – tegyük hozzá – közel se tudnak olyan jól zenélni.

Oké, egyetlen magára valamit is adó rockzenekar sem kockáztatta volna meg a Four Seasons Beggin című örökzöldjét, de a Måneskin igen, és a feldolgozásuk több mint 1,2 milliárd fölötti streamet ért el a Spotifyon. Az anyjukat is eladnák? Igen, mert a legnagyobb stadionokban szeretnének játszani, valahogy úgy, ahogy utoljára a Guns N' Roses tette a kilencvenes évek elején. Ehhez viszont minden platformot használatba vesznek, mert a 2020-as években tízszer annyit kell dolgozni egy rockzenekarnak a sikerért, mint a korábbi évtizedekben.

1975-ben elég volt három húzós dalt írnia egy-egy lemezre a Bay City Rollersnek vagy a Sweetnek, és behúzhatták az adott évet, ugyanez 2023-ban a Måneskinnek már nagyobb meló. A 17 dalt tartalmazó Rush! szinte minden dala globális popsláger, na ja, a felvételeket a szuper producerrel, Max Martinnal (Taylor Swift, Katy Perry) rögzítették. A médiafigyelmet úgy sikerült elérniük, hogy a dalok úgymond cseppet sem trendik, a glam-rock, a pop-punk is muzeális holmi.

Partik népe

Mégis, a Måneskinben van valami: egyszerre emlékeztetnek a Buzzcocks tinédzserpunkjára és a Maroon 5-ra, vagy akár Billy Idolra és az SS Sputnikra. Persze, ha a zene lopások sorozata, akkor a szövegek is azok. Tényleg, kit izgatnak a bulizások a szupermodellekel? A Gossip – amit Tom Morellóval, a Rage Against The Machne gitárosával rögzítettek – arról szól, hogy igyál, amíg meg nem fulladsz..., Vedd be a tablettáidat, és táncolj egész éjjel.

Nem győzzük hangsúlyozni: a Rush! modorosságai, kamaszos túlzásai és szemérmetlen lopásai ellenére is szórakoztató lemez. Már az meghökkentő, hogyan képes egy zenekar ekkora slágerhányadossal felvenni a lemezt, ráadásul – ha hinni lehet nekik – ötven dalból választották ezt a bizonyos 17-et. 2023-ban a rockdiszkók a dance-punkot a glam-rockkal kiházasító Måneskinről szólnak majd, miközben az egészben ott van a San Remo-érzés, az italiano brand.

Hatalmasat szól az Own My Mind, a Gossip, a Timezone, az Ukrajna mellett kiálló Gasoline, a Kool Kids, a Read Your Diary, a Mark Chapman és a Mammamia is... Damiano David , a zenekar énekese a 2021-es eurovíziós kontinensviadalon mondta: A rock'n'roll sosem halt meg.

Nos, valóban nem. Olyan életerős, hogy akkor is működik, ha megpróbálják beleerőszakolni különböző televíziós formátumokba. Persze miről szólnak a dalok? A piálásról, a szexről a kádban, a kiégésről, az eszelős versengésről. És persze ezek mind megtörténtek a valóságshow-kban is.

Måneskin: Rush!

Sony

56 perc, 17 szám