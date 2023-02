A Rolling Stones számára megállt a világ

Otthon, az ablak előtt ülve elképzelem, hogy megállt a világ – énekli Mick Jagger a Get Off of My Cloud című, 1965-ös keltezésű Rolling Stones-számban, amely a 2023-as Grrr Live! koncertlemez nyitó felvétele is egyben. Bizonyos szempontból tényleg olyan, mintha megállt volna a világ, hiszen a Rolling Stones már 61 éve áll színpadon, és szintén közel hatvan éve játsszák ezt a dalt. A felvétel Jagger szerint a Stonesszal szembeni elvárásokról szól, ami az (I Can’t Get No) Satisfaction sikere után nehezedett rájuk, így aztán remek felütése egy koncertlemeznek, amelyben mindenki számonkérheti, hogy miért nem játszották a kedvenc dalát.

A 60 az új 50

Egy koncertlemez gyakorlatilag nem más, mint zajos best of, és ez a Stones Grrr Live! albumával kapcsolatban többszörösen is igaz, hiszen a Grrr! egy 2012-es válogatás, a zenekar ötvenéves fennállását hivatott ünnepelni, persze előtte is volt némi ünneplés: a 2012 októberében két titkos párizsi klubkoncerttel kezdődő, harmincállomásos 50 & Counting Tour. Ennek egyik helyszíne volt 2012. december 15-én a New Jersey’s Prudential Center. A több mint tíz évvel ezelőtti műsor dokumentációja jelent meg most, így aztán jogos a kérdés: mi értelme volt publikálni ezt a régi koncertet? Nos, mert minden tizedik évfordulón nem jelenhet meg újabb válogatáslemez.

Hatvan nyalás

Amikor ugyebár 40 éves volt a zenekar, akkor jött ki a Forty Licks, negyvenszer nyalhattunk bele a zenekar slágereibe. Az 50. évfordulóval már 50 dalt hallgathattunk meg a Grrr! albumon, most, a 60. évfordulóra már kicsit snassz lett volna egy új, hatvanszámos gyűjtemény. És mivel a világ úgyis megállt, a hatvanadik évfordulót az az ötvenedikre készített válogatás koncertváltozatával ünnepeljük. És meglepetések is vannak, még pedig a Doom and Gloom és One More Shot című dal, amelyeket 2012 augusztusában vettek fel. Ezek persze szintén ott vannak az eredeti, 2012-es Grrr! albumon, de legalábbis nem szerepeltek annyit válogatásokon, mint a már említett Get Off of My Cloud, amelyet – bár nem vagyunk monográfusok – immár kilencedik alkalommal hallhatunk újra a Stones-féle válogatások és élő albumok galaxisában.

Ezúttal sem hiányozhat a lemezről az It’s Only Rock ’n’ Roll (But I Like It), a Honky Tonk Women, a Start Me Up, a Gimme Shelter, a Sympathy For The Devil és az (I Can’t Get No) Satisfaction. Miért vegyük meg a lemezt, ha már van legalább három live albumunk és jó néhány válogatásunk, korszakokra szedve az élettművet? Nos, a kollaborációk miatt… A The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr & John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), Mick Taylor (Midnight Rambler) és Bruce Springsteen (Tumbling Dice) dobja fel a show-t, a dalokat, újabb zenés értelmezéseket adva tágítják a Stones-galaxist. Az album egyben méltó emlékezés is Charlie Wattsra (1941–2021), aki már lassan két éve felköltözött a Stones által teremtett felhők egyikére.

Szimpátia az öreggel

Számos legendás koncertlemezt hallhatunk a zenekartól, ott van például az 1970-ben megjelent Get Yer Ya-Ya’s Out!, amely a zenekar első nagy korszakának foglalata, vagy Still Life (American Concert 1981), amely a Tattoo You album amerikai turnéjának emlékkönyve lett – utóbbit itthon is megvásárolhattuk indiai nyomásban. Valószínűleg Magyarországon ez a legismertebb élő Stones-album. Oké, a Midnight Ramblert jobban nyomták a Get Yer Yah Yah Yahs Out!-on, most (azaz tíz éve) másképp, de még mindig felkavaróan szolgáltatják az élő műsort.

2012-ben nem járt a Stones Magyarországon, így nehezen tudjuk összekötni a Grrr Live!-ot a kollektív emlékezetünkkel, bár a magyarok mindenütt ott vannak és ott voltak, biztos lesz, aki bejelentkezik, hogy neki megvolt ez a 2012-es show is. Nekünk utoljára 2007-ben jött össze a Népstadionban a Bigger Bang… Mindkét pesti Stones-koncert az elemek csatája volt, 1995. augusztus 8-án szakadt az eső, a 2007-es bulin még a ráadásblokk idején is 38 fok volt a Népstadionban. Talán lesz majd egy harmadik is Budapesten, addig is hallgassuk a 24 dalt tartalmazó Grrr Live!-ot, mert nemcsak a nyolcvanéves, proaktív Mick Jaggernek kell bírnia szuflával, hanem a székeken ülő, nála sokkal fiatalabb, úgy hatvan körüli rock and rollereknek is.

Rolling Stones

Grrr Live!

Universal

24 szám, 135 perc