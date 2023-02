Dallos Bogi külföldön is esélyesnek érzi új dalát

Megjelent Dallos Bogi új száma, a My Name. A dal alapja – melyet Wagner Emillel közösen írtak – eltérően az énekesnő eddigi számaitól erőteljes country-pop vonal. Vendégelőadóként bevonták Fehér Balázst is, aki Bogival duettezik a dalban. Megkeresésünkre az énekesnő arról mesélt, hogy a My Name, bár kicsit kilóg új lemezéről, a többi dallal közösen a 2021-es lezárások alatt született. Mivel esténként nem lehetett kijárni, így szerzőtársával, Wagner Emillel dolgoztak a demókon.

Egy olyan lemezt szerettünk volna készíteni, ami okos pop, azaz slágeres dallamok, amiket néha megtörünk egy-egy váratlan zenei ötlettel, de szövegekben viszont mindenképp nagyon kitárulkozó és mély… éreztük, hogy ez nagyon más, mint a többi dal, de egyből beleszerettünk a country jellegébe, a kántálásba, az őserőbe.

A szerzőpáros úgy érezte, nem lehet kihagyni az albumon megjelenő dalok sorából a számot, viszont valami különlegesség hiányzott még. Ez a különlegesség egy duettpartner, egy karcos férfihang, aki hozzáad még valamit a countryhatáshoz.

Jó érzés volt egy kicsit visszanyúlni ahhoz az időszakhoz, amikor angolul énekeltem. Balázsnak pedig olyan angol kiejtése van, hogy külföldön is abszolút megállja a helyét, úgyhogy nem titkolt cél, hogy külföldi rádióknak is elküldjük, hátha valaki beleszeret.

Fehér Balázs ezzel szemben úgy érzi, a dal nem fogja felszántani a külföldi slágerlistákat, ami szerinte nem az alkotás hiányosságait tükrözi, hanem azt, hogy a művészet nem igazán összeegyeztethető az észérvekkel: „Nagyon boldog lennék, ha állna mögöttem egy olyan szervezet vagy kiadó, aki ebben engem támogat, de ennek hiányában nagyjából csak a csodában bízom.” Hozzáteszi: „Ha a művész folyton a racionalitás határain belül, az érvek keresztmetszetében tudná csak elképzelni magát, nem is létezne igazi művészet.”

A daloknak saját akaratuk van

A dal angol szövegére hivatkozva – ami azért is érdekes, mert Bogi új lemezén ez lesz az egyetlen angol nyelvű szám – arról is mesélt az énekes, hogy szerinte Magyarországon is sokan beszélnek angolul, és nem szükségszerű egy nyelv ismerete ahhoz, hogy valaki megszeressen egy számot. Hogy elnyerje végső formáját, kreatív viták során kellett átmennie a dalnak. A különböző megközelítések végül megtalálták a közös nyelvet és dallamot, megszületett a My Name.

A trendek engem sosem érdekeltek igazán. A járatlan utak annál inkább… A daloknak van egy saját akaratuk, sokszor tőlünk, zenészektől függetlenül választanak maguknak stílust, alakulnak szabadon

– mondta Fehér Balázs. Dallos Bogi erről úgy fogalmazott: