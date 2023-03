Boton.Hofi főszereplésével érkezik Miki357 musicalfilmje

Miki357 új szerzői kisfilmje a Pulzaar című musical film főszerepében Schwarcz Ádám (aka Beton.Hofi) látható, mellette Kizlinger Lilla, Péterfy Bori, Szabó Simon, Kovács Lajos és Miller Dávid is feltűnik. A Pulzaar díjmentesen a Telekom TV GO kínálatában debütál március 17-én, ám a trailert elsőként most nálunk is megtekinthetik.