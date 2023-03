Akkora trauma volt a Hungária feloszlása, hogy még a híradóba is bekerült a hír

Negyven éve oszlott fel a rock and rollra felesküdött Hungária, akik nem a lézerfényben és az atomban látták a jövőt, hanem a neonfény energiájában, na és magában a rock and rollban. Az első két platinaalbum átadásán Fenyő azt ígérte a zenebutikos Juhász Elődnek, hogy „minden évben lesz egy tojás”, azaz minden évben kijön egy albumuk, és ezt tartotta is, hiszen a három nagy platinastátuszú album (Rock 'n Roll PARTY 1980, Hotel Menthol 1981, Aréna 1982) 1983-ban is megjelent egy albumuk (Finálé?), amely már nem kapott médianyilvánosságot.

Ez meglehetősen szokatlan volt, főleg azok után, hogy még a zenekar feloszlása is bekerült a tévéhíradóba, ami valószínűleg példa nélküli a honi poptörténelemben. A Hungáriát a hetvenes években a második vonalba sorolta az MHV, és kétségtelen, hogy készíthettek lemezeket, de nem tudták kihasználni a lehetőségeiket, és amikor a kísérletező Fenyő Beatles-láz címmel akart alámerülni a nosztalgia langyos tavában, Erdős Péter a számos ígérete ellenére elhajtotta. Mindez már 1978-ban történt, amikor Fenyő úgy gondolta, hogy ad még egy utolsó esélyt a Hungáriának. Egy nyugat-németországi fellépésük után a kinti menedzserük, Michael Siegel javasolta nekik, hogy vegyenek be egy lányt, egy szaxist, és csináljanak rock and roll show-t.

Menetre kész

A lány végül Fenyő gyerekkori ismerőse, a később a mentőszolgálatnál dolgozó Dolly lett. Még a Rock 'n Roll PARTY-t is titokban vették fel, Erdőst megkerülve, aki éppen a Neoton Famíliával külföldön volt, aztán valami csoda folytán Kóbor Mecky Bors Jenő feleségének adott egy Hungária-demót, aki elvitte egy házibuliba, és ezután meggyőzte a férjét, Borsot, hogy adják ki az anyagot. Ha Erdősön múlik, ugyanúgy nem lesz Hungária-lemez, ahogy a Beatrice sem jelenhetett meg ekkor. 1981-re a magyar pop legértékesebb ingatlanja az ORI-székház mellett egy képzeletbeli épület, a Hotel Menthol lett, a zenekar zsinórban gyártotta a platinaalbumokat, háttérbe szorítva Erdős diszkót előállító szocialista brigádját, a Neoton Famíliát.

A Rock 'n Roll PARTY állítólag 600 ezer (!) példányban fogyott (nem ellenőrzött adat), az album pedig újratekercselte a honi szórakoztatóipart, és egy év alatt háttérbe szorult a csöves szubkultúra és a hard-rock dominanciája. Mindezt nem a new wave hozta el, hanem egy nosztalgia-zenekar. Mivel a Hungária zsinórban három platinalemezt készített, érthetetlen, hogy a sikergyáros csapat utolsó albuma teljességgel kiesett a popkulturális emlékezetből, szinte fű alatt adta ki az MHV 1983-ban, olyan coverrel, amelyről leginkább a táncdalos kislemezek egyenborítói vagy egy Éva vermutos díszcsomagolás jut eszünkbe a hatvanas évekből. Érdekes, hogy 1983-ban nemcsak a Hungária oszlott fel, hanem a legfőbb riválisuk, a szintén 1980-ban feltűnt Edda is.

Csókkirály, Szaxi Maxi, Séró Báró

1981-ben a falusi vásárokban Kölyköd voltam és Limbó hintó feliratú baseballsapkákat lehetett lőni a céllövődékben. Pedig a Hungária Arénáján – amely a zenekar fő műve, a rockabillys szocreál hősi emlékműve – talán kevesebb volt a hagyományos sláger, a rajongók számára testhezállóbb lett volna a Finálé?, de azzal, hogy feloszlottak, már senkit nem érdekeltek. Mégis: teljességgel érthetetlen, hogy miért nem lett bomba sláger a Dalolj, dalolj, jazzgitár, a Séró Báró, az Ocelot Vénusz vagy a Rumba ABC. Persze, mert 1983 nyarától már minden az István, a királyról szólt, ebben az évben a Vikidállal felálló P. Box Kő kövön című albuma tudta leginkább felkelteni az érdeklődést.

Oké, töltelékdal a Szerelmes lapgitárok című instrumentális tétel..., és a Saxophonia Express, és valóban, a felvételek hangszerelése konzervatívabb a vagány, new wave-es áramvonallal készült Arénánál, és inkább eszünkbe jutott róla Hollós Ilona mint Marilyn Monroe vagy Beamter Bubi mint Shakin' Stevens. De azért voltak rajta meghökkentő tételek is, mint például az Ocelot Vénusz nyitósora: A leghátsó peronon, megtört szívvel hokizom. Hoppá, itt vajon mire gondolt a költő? Lehet-e megtört szívvel jégkorongozni a peronon? Talán másra gondolt a művész? És hogy ezt a peronon tette? Nos, oka is lehetett rá, mert a dal így folytatódik: Ekkor az árkád alatt egy szőke hajfonat elhalad... Maradjunk abban, hogy ez a sor a magyar poptörténet egyik legtalányosabb sora.

Írd fel a WC falára!

Az albumon olyan slágerek is helyet kaptak, mint a nosztalgiahullámot meglovagoló Cha- Cha-Cha című film főcímdala, ezúttal nem Kristály Kriszta, hanem Dolly énekével, a Bambina is parádés, annak ellenére, hogy itt is érezzük a sztenderdek variálását, de szintén listán kellett volna végeznie a Rumba ABC-nek. Fenyő szövegei ezúttal is ötletesek, lazák, ekkor már úgy kezeli a rock and roll fordulatait, mint valami rockabilly iparművész:

Mikor átöleltem a derekát, / ő annyit mondott hirtelen: Na szia!

Míg hápogtam, már le is lépett, / tépett vele egy sport-Felícia.

A jampik álltak a hátam mögött, / s röhögtek, hogy visszhangzott a Sziget,

Apám, ilyet! Hiszed vagy nem hiszed, / dobtak, mint egy félig szívott csikket.

Ha rárakják a Cha-Cha-Cha kislemez többi dalát és az önálló kislemezen megjelent Multimilliomos jazzdobost, a Szexbomba rumbát és táncdalfesztiválos Limbó hintót, amellyel mennybe mentek 1981-ben, akkor talán jobban fókuszba kerül az album, de a megszűnés pillanatától mindenki elfordult a Hungáriától. Még az 1983-as év szilveszterén, főműsoridőben mutatkozik be a Dolly Roll, ami olyan lehetőség volt a szocialista Magyarországon, mint a Superball-döntő szünete. És megjelent Fenyő szólólemeze is, amely az ismert karakterek nélkül nem hozta meg a kívánt sikert, nem véletlen, hogy aztán a nyugat-berlini break szcéna hatására ő lesz az utolsó rock and roll sztárból az első magyar breakes tánctanár. De persze akárhogy is szólt a Rumba ABC, 1983-ban nem a Csókkirályra voltunk már kíváncsiak, hanem az István, a királyra.

Hungária

Finálé?

Hungaroton / Bravo

11 szám, 36 perc