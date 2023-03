Már így állunk? Nincs játék, csak játékszabály?

Ha valaminek a Stenk rovatban van a helye, az a szomorgazmikus melanko-stenk jazz-popot kínáló Zækar új lemeze VilágHB. Mivel ebben a jazzy-popban fontos az egyensúlyra törekvés, nemcsak a zenekar nevét nehéz kiejteni, nemcsak a műfaji meghatározás bonyolult, de hogy egyensúly legyen az energetikai térben az album címe is nehezen adja meg magát. Még szerencse, hogy maga a zene, ez a bizonyos szomorgazmikus melanko-stenk jazz-pop ennél kellemesebb. Persze, itthon is komoly hagyománya van az elszállós jazzy alternatív bárzenének, ott volt a Wei Wu Wei, vagy később az Emil.RuleZ!, de most mégis egészen más a portéka.

A prémium jazzy-pop azonnal megtalálja lelkes közönségét, hiszen mindig vannak vevők a lounge-os lazulásra, a családi chill-outra, az intellektuális történetmesélésre. És persze a meggyőző játékerőre, a kulturális referenciákra, és olyan citátumokra, amelyekre mindenki csettint egyet. Itt van például a nyitó dal, a Jamcsy, amely az 1973-ban bemutatott, első, magyar, egész estés rajzfilmből, a János vitéz betétdalaiból összerakott, kimondottan innovatív újraértelmezés. (Az eredeti dalokat az akkor húsz éves Delhusa Gjon énekelte, egyébként szenzációsan, milyen kár, hogy nem azt a karriert futotta be, ami a hangjában benne volt.)

János, a vitéz

A dalválasztásban az is nagyszerű, hogy Jankovics Marcell filmjének erős a pop-kulturális áthallása, hiszen a grafikai megformálása utal a Sárga tengeralattjáró című rajzfilmre is. A hatás közel olyan erős, mint amikor a Qualitons előadja a Zöld-sárgát. Mivel a Zækar csak most lesz két éves, nem baj, ha bemutatjuk a jazzy popművészet ifjú mestereit. A formációt 2021 tavaszán alapította Ambrus András (ének, basszusgitár), az Ivan & The Parazolból érkezet Beke István (billentyűk), Jimmy Dave (dobok) és Horváth Botond (gitár).Sokán már a 2021-es Gólem fesztiválon felfigyeltek rájuk, de bemutatkoztak az Európa Kiadó előtt is.Tavaly jelent meg egy négyszámos EP-jük Színcápa címmel, és úgy tűnik, nem viccelnek, mert már itt a VilágHB című albumuk is.

Jimmy Dave macskatalpakat idéző pihe-puha dobjátékára felelget Beke csilingelő, néha a gyerekkori hóeséseket idéző nyugi-játéka,és ezekre feszülnek rá az ironikus szövegek. (A mai nap szar, de a tegnapi szarabb volt) A szövegek afféle életmesék, itt van például a Jatt? című dal, amely egy biciklis futár életét meséli el, aki fejben a jattot számolgatja, de tudja, hogy mindent elbasz majd a NetPincéren. A Zækar többek között abban különbözik a hasonló zsánerű, laza jazzy formációktól, hogy verhetetlenek a történetmesélős szövegekben, igen meggyőző az igazságmondó lendületük is, és úgy osztanak ki, mint egy bringás futár, ha a rányitod a kocsid ajtaját.

Tökéletes popdal titka

Szóval, itt nincs lekamuzva, lehalandzsázva a szöveg, sokszor kimondottan költői ihletetségűek és egyben ironikusak is a dalok, és ez az, ami igazán hitelesíti a műsort. De vannak bonmot-szerű dumák is, mint a Nincs játék, csak játékszabály. Persze, a Töklétes popdal című jófejeskedő, esztrádos tanulmányt simán eljátszhatnák a Lottó showban is, nem hagyja ott Mari néni a műsort, hogy a negyedik nyerőszám kihúzásáig bezárja a nagykaput, és leolvassa a mérőállást a gázórán.

Horváth Botond üvegjátékot idéző gitárjátéka adja a zene fő karakterét, ami eléggé változatos ahhoz, hogy ne unjuk rá. Például az Ég a városban keleties motívumokkal zsongítja a hallgatót, de ott van a Húsz év múlva című balatoni kifestő, ami után az ember azonnal rávágja: sincs veszve a 2000 körül született korosztály, hiszen a Carson Coma mellett itt van a Zækar, akik nemcsak a popról tudnak mindent, hanem a jazzről is, és ami a legfontosabb: kreatívan állnak mindahhoz, amit gyűjtőnéven rock and rollnak hívunk. A Fékezőkocsi című daluk szövege, az előtte hallható Húsz év múlva című szerzeményükből emel át egy verzét, csak éppen más a dallam és a ritmika.

Arc a púdertükörben

Az album talán legjobb felvétele a Cseh Tamás és Bereményi Vidéki rokon című klasszikusának szövegvariánsa, amely ne legyünk restek kimondani: méltó Bereményi dalverséhez. Kérdezd magad ki az az arc ott a púdertükörben. / Az egész várost csontig ismered, csak épp őt nem. Ha a Zækar VilágHB cd-korongja emlékeztet egy púdertükörre is, amelyben meglátjuk magunkat, vagy éppenséggel azt a korosztályt, amelyről azt gondolnánk, hogy semmi közünk hozzájuk. Pedig igen is van.

Zækar VilágHB

Golem Records

12 szám