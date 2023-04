Megjósolta a saját halálát, de ma is terített asztal várja

Arról énekel a 25 éve elhunyt Falco a Falco Rides Again című dalában, hogy lerombolja a falakat, és hogy a győzelem ízét akarja érezni. A felvétel még 1988-ban, tehát 35 éve jelent meg a Wiener Blut (Bécsi vér) című albumán. Azt viszont senki sem gondolta, hogy a berlini fal lerombolása is könnyebb menet lesz, mint Falco visszatérése az első számú popsztárok klubjába.

A győzelem íze helyett továbbra is a whisky ízét érezte a szájában az alkohol- és drogproblémákkal küzdő énekes. Persze azt már 35 évvel később, a Wiener Blut remasterizált kiadásakor mondjuk, hogy a lemez sokkal nívósabb annál, mintsem hogy elkönyveljük Falco heroikus kudarcának, ami után végleg kikopott az A-listás idolok közül.

Vér és aranylemez

A lemez úgy vonult be a pop történetébe, mint az album, amely akkora bukás volt, hogy Falco a hozzá tervezett turnét is lemondta, pedig a művész 1985-ben még a másik osztrák csodánál, a Life Is Life-fal befutott Opusnál is nagyobb karriert hozott össze. Ő volt az első, aki német nyelvű popdallal, a Rock Me Amadeus című slágerkölteménnyel az amerikai lista élére került, és a harmadik albumával – amelyen olyan dalok szerepelnek még, mint a Wienna Calling és a Jeanny – globális popsztár lett. Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy a kelet-európai David Bowie-nak titulált énekes 1986-ban kétszer is megtöltötte a Budapest Sportcsarnokot, és volt egy koncertje a Felvonulási téren, valamikor a kilencvenes évek elején, ott, ahol most a Néprajzi Múzeum áll.

A kelet-európai Bowie

Falco persze elsősorban a Der Kommissar című dalával írta be magát a poptörténetbe, amely az egyik első európai rapszerzemény volt, még 1981-ből, amelyet számos előadó dolgozott fel, a magyar Túri Lajos is Felügyelő címmel. És hogy a kelet-európai Bowie mennyire helytálló titulus volt, azt mi sem bizonyítja jobban, mint a Der Kommissar kislemez másik oldalán található Helden von heute (Mai hősök), amely tisztelgés Bowie Heroes című dala előtt. Falco egyszer azt mondta, hogy amikor Berlinben járt, Bowie berlini korszakának nyomait kereste (a berlini Hansa stúdióban készült Bowie Heroes és Low című albuma).

Nos, a Wiener Bluton már nyoma sincs Bowie-nak, ugyanakkor az album címe még arra utal, hogy a művész ezúttal is támaszkodik a bécsi városmarketingre. Talán ezért is meglepő, hogy a címadó dal klipjében Falco Napóleonnak öltözött, aki nem volt osztrák, de a császárság eszménye legalább annyira izgatta, mint az osztrákokat. Az album pont olyan, mint amilyen 1988-ban a pop: átmeneti, bizonytalan. Falco is túlvan már az europopon, a gitárriffekre és gépi basszusokra épülő diszkón, a Neue Deutsche Welle-féle imázson. A helyét keresi abban a korban, amikor éppen csúcson van a hajmetál, és még a láthatáron sincs a grunge, és már egy ideje Madonna és Michael Jackson a két legnagyobb popsztár.

Bécsi csók

A Wiener Bluton Falco mindent elkövetett, hogy újra a szájában érezze a győzelem ízét, de az albumon nincs egyetlen mindent vivő sláger sem, amely magával húzta volna a többi jól teljesítő felvételt. Falco nem egyslágeres előadó, valójában számos egy slágere volt, és ahhoz, hogy a szupersztár státuszát fenntartsa, kellett volna még legalább egy olyan meggyőző albumot készítenie, mint amilyen a 3-as sorszámú lemeze volt.

Ezt azonban nem sikerült megismételnie. A hiphoppal közben olyan előadók álltak elő, akiknek ez sokkal jobban állt (Beastie Boys, Run DMC stb.), szóval újra a bécsi imázst dobta be, és a Wiener Blut című dala valóban jól is teljesített, ahogy jól muzsikált még a hiphop zsánerű Falco Rides Again és az Army Of Lovers thrash diszkóját idéző Tricks és a Garbo is.

A császárnak, ami a császáré

Kár, hogy ekkor már nem volt érdekes egy olyan elegáns fazon, akinek jól állt a dióolajjal leápolt haj, viszont Falcónak nem volt előnyös a félhosszú frizura sem, ahogy a Untouchable rockdiszkója és a létszám feletti u-u-ó-zás sem. Az album elsősorban az átalakulás előtt álló szórakoztatóipar egyik emlékműve. Persze Falco emlékezete sokkal elevenebb annál, mintsem hogy neve csak barátja, Niki Lauda egyik Boeing repülőgépén virítson, és hogy a bécsi Marchfelderhof étterem állandóan fenntartson számára egy asztalt.

Falco kollekciójában tucatnyi sláger található, mögötte van egy tíz évig tartó fényes karrier. Arról nem beszélve, hogy nemcsak azzal hozta be a dekadenciát az europopba, hogy úgy nézett ki, mint egy némafilmsztár, hanem azzal is, hogy sokszor morbid dalszövegeket írt.

A 25 éve elhunyt Falco sok mindent látott előre, 1981-ben a hiphop betörését, a feszes, rockgitáros diszkót, sőt a saját halálát is. A Wiener Bluton található Tricks című dalában azt is megjósolta, hogy majd autóbalesetben hal meg.

…az éjszaka közepén őrülten vezetek… és összetöröm a bulit…

1998-ban autóbalesetben hunyt el a Dominikai Köztársaságban, a vérében magas alkoholszinttel. Összetörte a bulit, összetörte maga körül a világot.

Falco: Wiener Blut

Warner, 1988

11 szám, 35 perc